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Новости Война
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Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными на Курщине, - FT

Україна та Росія почали перемовини про обмін полоненими на Курщин

Украина и РФ начинают переговоры о новом обмене пленными, захваченными с обеих сторон во время операции ВСУ в Курской области.

Об этом сообщает Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Украинская военная разведка, которая ведет переговоры об обмене военнопленными, подтвердила изданию, что она работает над обменом.

Киев не разглашает точное количество российских пленных, захваченных его силами во время Курской операции, но украинские солдаты на этом направлении сообщили FT, что эта цифра исчисляется "сотнями".

Военный аналитик предполагает, что более 2000 военных РФ сдались в плен с начала наступления ВСУ на Курщину.

Также читайте: Спецназовцы СБУ взяли в плен 102 российских военных на Курщине, - источник. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские официальные лица ранее указывали на то, что Москва может приостановить обмен пленными. Но украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что его разговор с российской коллегой Татьяной Москальковой дал ему надежду на то, что враждующие стороны смогут продвинуться в этом вопросе в ближайшее время.

Лубинец сообщил, что он проинформировал ООН и Международный комитет Красного Креста о том, что "права российских военнопленных защищаются, и в любой момент Украина готова продолжить процессы обмена на основе Женевской конвенции".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что только с начала суток ВСУ удалось взять в плен более 100 российских военных во время продвижения в Курской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Воины ВСУ взяли в плен еще 30 российских военных на Курщине. ВИДЕО

Автор: 

обмен (1367) россия (95393) пленные (2132) Курск (1083)


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Топ комментарии
+19
Завжди казав: Кацапи розуміють тільки силу! Поки з ними "васькаються" - вони починають "борзєть"! "Скотина нахабніє від безкарності"! Як тільки отримують "************" - починають вести себе нормально!
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15.08.2024 13:48
+17
Усіх на всіх! Азов!
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15.08.2024 13:46
+11
їм підпишуть контракт і відправлять на донбас!
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15.08.2024 13:49
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Усіх на всіх! Азов!
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15.08.2024 13:46 Ответить
Синий армо-скотч заканчивается. Нет, это не шутка. Наверное, скоро пойдут сборы на армированый скотч...

За неполные две недели Курской операции более 2 тысяч пленных (птички нашептали, что более 2,5 тыс тел). Преимущественно срочники.

Для понимания, вся группировка Курск составляла до 10 тыс тел. То есть, 1/4 группировки в минус только пленными. Что там по 200 и 300 сложно сказать. Более-менее вменяемая информация пока только по пленным. При этом, на вторую неделю операции в плен продолжают попадать именно срочники. То есть, несмотря на происходящее их так и не убрали в тыловую зону КО. И это очень хорошо, причём не только потому что явно указывает на ресурсный кризис РОВ...

Это очень хорошие новости и для наших парней и девчат, которых мы заждались дома и которые мучаются в российском плену.

Сегодня сотни и тысячи сдающихся в плен срочников РОВ, завтра сотни и тысячи вернувшихся домой наших героев и героинь.©
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15.08.2024 14:12 Ответить
з якого б ото дива розвідники щось будуть доповідати якійсь фінансовій газеті, скоріше за все це їхня вигадка задля піару
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15.08.2024 17:40 Ответить
Перечитав статтю ще раз, не знайшов нічого про кількість наших полонених на курщині.
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15.08.2024 14:04 Ответить
Ти що, дурненький? Ти хоч встиг прочитати ту муйню, на котру я відповідав?
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15.08.2024 15:20 Ответить
Усі полонені орки будуть звинувачені пиньом у прєдатєльствє і будуть послані на уранові рудники.
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15.08.2024 13:47 Ответить
їм підпишуть контракт і відправлять на донбас!
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15.08.2024 13:49 Ответить
ЗК в уранові копальні не відправляють... Збагачення руди на хімзаводі гарячі цехи...зате в теплі і не придушить деревом на 45градусному морозі
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15.08.2024 14:27 Ответить
Завжди казав: Кацапи розуміють тільки силу! Поки з ними "васькаються" - вони починають "борзєть"! "Скотина нахабніє від безкарності"! Як тільки отримують "************" - починають вести себе нормально!
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15.08.2024 13:48 Ответить
Azov!!!!
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15.08.2024 13:51 Ответить
2500 полонених з угрупування 10000. Чверть без урахування 200/300. Це розгром і небачене приниження рашки.
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15.08.2024 13:52 Ответить
лапті аладіна заявляв що пленній лахматовец - уже не лахматовец
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15.08.2024 13:52 Ответить
Наша вимога: за одного небитого (строковика рф) двох битих (азовців) дають !
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15.08.2024 13:53 Ответить
схоже, пригоріло у кацапів від Курська. як у 22-му році пригоріло від операції на Харківщині...

Дорогие подписчики и гости канала! Очередной этап мобилизации в России могут объявить уже 11 сентября, по крайней мере, именно эта дата обсуждается во время совещаний с представителями руководства военного и силового блоков. Решение ещё не принято, но обсуждение этого вопроса с каждым днем проходит все более активней.
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15.08.2024 13:54 Ответить
блина..., хоть бы их чем-нить укололи - каким-нить гепатитом или сифилисом
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15.08.2024 13:56 Ответить
їх і так кадирОвці нагородять якойсь заразою на фільтраційних пунктах
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15.08.2024 13:58 Ответить
Звільніть Азов!!!
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15.08.2024 13:58 Ответить
Весь сабантуй из-за трех кадыр-овец, каторые нездаюцца
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15.08.2024 14:15 Ответить
ще якби почали переговори про припинення бойових дій було б взагалі чудово
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15.08.2024 14:17 Ответить
Не извольте сомневаться. И боевые действия остановят.
Если обмен будет на территории Курской области - это остановка боевых действий. Как раз когда день год кормит. Если будут менять только в районе Покровска.
Россия идет на подписание договоров только тогда, когда ей очень тяжело, когда ей нужно окрепнуть для нанесения нового удара.
Боже, спаси нас от нашего Президента, которого мы сами выбрали
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15.08.2024 15:18 Ответить
Чесно кажучи якась дурня, ми їх звільнимо, а вони одразу ж попруть на нас, і що ми будемо відступати? Зараз у них брак військової сили, то й добре !
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15.08.2024 14:20 Ответить
А что там насчет переговоров про перемирие и прекращение огня на линии разграничения согласно новых реалий?
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15.08.2024 14:22 Ответить
Перемовини потрібно проводити про обмін територіями
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15.08.2024 14:26 Ответить
Полонні з обох сторін!? На Курщині вояки ЗСУ потрапляють в полон? Як же ж так? Ми нічого не чули в новинах.
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15.08.2024 14:45 Ответить
а що війна тільки йде на Курщині?
а що, якщо українця взяли в полон на Донеччині два роки назад, то його заборонено міняти на москаля взятого в полон на Курщині два дні назад?
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16.08.2024 06:16 Ответить
АЗОВ витягайте!
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15.08.2024 15:38 Ответить
как обично Украина отдаст козломордих вояк и ахмат а в замен гражданские, сепорня и т.д ведь за обменом как и за всем стоит фсбэшник Елдак.....вагнер, цемах и сдача Азовцев.....
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15.08.2024 15:38 Ответить
Обмін? Так, міняти за кожного москальського строковика трьох наших, а за кожного чеченця із "ахмату" -- десяток (до обміну всіх чеченців тримати разом зі свинями, щоб кадиров швидше думав). Путлер відмовиться? Ну і нехай: чим більше незадоволених та озлоблених росіян вчинятимуть хаос та різанину на болотах, тим краще.
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15.08.2024 16:15 Ответить
Не треба строковиків та інших полонених так швидко міняти - треба хоча б 3 місяці для психологічного усвідомлення родичами. Наші теж стільки почекають - москалі катувати вже не будуть так!
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15.08.2024 19:16 Ответить
пусть бы раха поныла еще...
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15.08.2024 20:04 Ответить
видно смачно українські солдати там напакували свиней, якщо аж москалі завили першими про обмін!
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16.08.2024 06:13 Ответить
 
 