Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными на Курщине, - FT
Украина и РФ начинают переговоры о новом обмене пленными, захваченными с обеих сторон во время операции ВСУ в Курской области.
Об этом сообщает Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Украинская военная разведка, которая ведет переговоры об обмене военнопленными, подтвердила изданию, что она работает над обменом.
Киев не разглашает точное количество российских пленных, захваченных его силами во время Курской операции, но украинские солдаты на этом направлении сообщили FT, что эта цифра исчисляется "сотнями".
Военный аналитик предполагает, что более 2000 военных РФ сдались в плен с начала наступления ВСУ на Курщину.
Российские официальные лица ранее указывали на то, что Москва может приостановить обмен пленными. Но украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что его разговор с российской коллегой Татьяной Москальковой дал ему надежду на то, что враждующие стороны смогут продвинуться в этом вопросе в ближайшее время.
Лубинец сообщил, что он проинформировал ООН и Международный комитет Красного Креста о том, что "права российских военнопленных защищаются, и в любой момент Украина готова продолжить процессы обмена на основе Женевской конвенции".
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что только с начала суток ВСУ удалось взять в плен более 100 российских военных во время продвижения в Курской области.
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За неполные две недели Курской операции более 2 тысяч пленных (птички нашептали, что более 2,5 тыс тел). Преимущественно срочники.
Для понимания, вся группировка Курск составляла до 10 тыс тел. То есть, 1/4 группировки в минус только пленными. Что там по 200 и 300 сложно сказать. Более-менее вменяемая информация пока только по пленным. При этом, на вторую неделю операции в плен продолжают попадать именно срочники. То есть, несмотря на происходящее их так и не убрали в тыловую зону КО. И это очень хорошо, причём не только потому что явно указывает на ресурсный кризис РОВ...
Это очень хорошие новости и для наших парней и девчат, которых мы заждались дома и которые мучаются в российском плену.
Сегодня сотни и тысячи сдающихся в плен срочников РОВ, завтра сотни и тысячи вернувшихся домой наших героев и героинь.©
Дорогие подписчики и гости канала! Очередной этап мобилизации в России могут объявить уже 11 сентября, по крайней мере, именно эта дата обсуждается во время совещаний с представителями руководства военного и силового блоков. Решение ещё не принято, но обсуждение этого вопроса с каждым днем проходит все более активней.
Если обмен будет на территории Курской области - это остановка боевых действий. Как раз когда день год кормит. Если будут менять только в районе Покровска.
Россия идет на подписание договоров только тогда, когда ей очень тяжело, когда ей нужно окрепнуть для нанесения нового удара.
Боже, спаси нас от нашего Президента, которого мы сами выбрали
а що, якщо українця взяли в полон на Донеччині два роки назад, то його заборонено міняти на москаля взятого в полон на Курщині два дні назад?