Спецназовцы СБУ взяли в плен 102 российских военных на Курщине, - источник. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спецназовцы СБУ взяли в плен 102 российских военных в Курской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Спецоперацию провели воины ЦСО "А" СБУ, что является самым массовым взятием в плен врага за один раз.

Воины захватили и зачистили разветвленный, бетонированный и качественно укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт. В нем были подземные коммуникации и помещения для проживания личного состава. Также там была столовая, оружейная и даже баня.

Оккупанты не собирались сдаваться в плен, провизии и боеприпасов у них было достаточно.

Пленные - военные 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат".

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