Спецпризначенці СБУ взяли у полон 102 російських військових на Курщині, - джерело. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Спецпризначенці СБУ взяли у полон 102 російських військових у Курській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Спецоперацію провели воїни ЦСО "А" СБУ, що є наймасовішим взяттям у полон ворога за один раз.
Воїни захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт. У ньому були підземні комунікації та приміщення для проживання особового складу. Також там була столова, зброярня та навіть лазня.
Окупанти не збиралися здаватися в полон, провізії та боєприпасів у них було достатньо.
Полонені - військові 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу "Ахмат".
Топ коментарі
+33 Александр Чуднивец #474549
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+24 Roman Tok
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+18 Devid Dyxovni
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З них приблизно 300'000 було відпущено "світ за очі".
Ще приблизно 2'000'000 (і більше) - вмерли від голоду ще до весни 1942 року
Причини такої величезної смертності дві:
1. відсутність ресурсів у Вермахта на годування більшої кількості осіб, ніж взагалі у Вермахті було на момент початку війни - Вермахт не очікував, що "ідейні совки" будуть здаватися окупантам цілими полками, разом зі зброєю і іноді розстріляними офіцерами.
2. сралін фактично відмовився через нейтральні міжнародні організації фінансувати харчування та медицину для цих людей.
Тож - схаменіться.
Без згоди полоненних их матери не могут приезжать? Мать должна получить у сына разрешение сделать заявление?
Украина, в индивидуальном порядке, не может отпустить "насильно" мобилизованного мальчика?
прие.Я в Гугле не понимаю. Давайте законы (нормативные государственные акты Украины) о военнопленных. Сухаревскую конвенцию не предлагаете, её Украина не подптсывала
* Інструкція про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України, затверджена наказом Міністерства оборони України від 23.03.2017 № 164;
* Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2022 року № 413 "Про затвердження Порядку тримання військовополонених";
* Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 257 "Про утворення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими";
* Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2022 року № 721 "Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період"
Сподіваюсь, більше ідіотських пропозицій щодо військовополонених не буде?
Хотя, знаешь, на третьем тебе уже надоест.
Это как за 7 дней, семь баб отод. Обоять, а в очереди еще десять
А тим часом: "Російські окупанти окупували нп Желанне та Орлівка Дон. обл.
Про це пізно ввечері, 14 серпня, повідомили аналітики ресурсу DeepState".
На ситуацію на Донбасі, "курськ" не впливає. Вірніше,впливає,але в гіршу сторону,бо звідтам забрали кращі підрозділи,які стояли на обороні.
але сам
Коли все вщухло,він підійшов і спитав "а чому ніхто не поміг?"
Відповів: "а ти що робив,знімав на камеру?".
може нашим теж повчитися як треба будувати укріплення
Зараз не ХІХ ст. і тим більше не Середньовіччя, щоб якісь замки тримати в облогах.
Єдина проблема - ЗСУ, на відміну від Вермахту зразка "липень 1941" - сотнями тисяч полонених не відпускає "на всі чотири сторони". Тож "асимілювати" їм вдасться тільки дупки один одного в таборах для полонених. Аля для них добре, що ЗСУ, на відміну від Вермахту зразка "жовтень 1941" - полонених голодом не морить - їжі в Україні достатньо, аби притримуватись конвенцій поводження з полоненими.
Цікаво і що ж змусило їх усіх разом передумати?
С хєра ослойобам, які зібрались розслабитися з шлюхами, бути насторожі та бажати воювати?!? Звісно, вони здалися одразу.
А в сусідній новині написано, що кацапи, аби не переривати наступи на Донбасі почали звідти тягнути потроху тилові частини та "резерви". Тобто таких же необстріляних та ослойобів (ахмат).
Це дуже добре. ДУЖЕ! Бо:
1. Втрати ЗСУ в курській області ЗНАЧНО менші за ті, які б були, якщо спротив був "бойовими" частинами.
2. Оперативний прорив потроху перетворюється в стратегічний. ЗСУ зачищає як захоплену територію, так і робить майже безкарні "вйоби" по вузлам майбутньої оборони засрашинців.
Но теперь 700 км ранее относительно мирной границы с Украиной превращаются для Рашки в потенциальный фронт.
А это значит, что нужно делать 1, 2, 3 линии обороны, логистику и войска, войска, войска.
И всё это будет стоять и ждать...
И это не считая тех войск, что нужно бросить против ВСУ в Курской облвсти...
Сказав про Покровський напрямок,де йдуть найбільші атаки касапів: проти 12тис.укр.військових,там стоять 40тис. їхніх і вони не дали ні одного підрозділу для "курська".Під "курськ" касапи стягують війська з інших регіонів.
Та ще для зубожілих курчан почали ввозити гуманітарну допомогу з України і керує її доставкою...ермак.
Швець сказав,що операцією в "курську" зе поставив долю країни на рулетку.
Щоправда,прихильник зе на Прямому Ганапольський сказав для Фабрики новин,що війська у "курську" підуть далі на 400км.Тобто,ті що за зе,вихваляють "курськ",бо початок був успішний,але зовсім не уявляючи кінцевий його результат.