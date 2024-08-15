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Новини Війна
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Спецпризначенці СБУ взяли у полон 102 російських військових на Курщині, - джерело. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Спецпризначенці СБУ взяли у полон 102 російських військових у Курській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Спецоперацію провели воїни ЦСО "А" СБУ, що є наймасовішим взяттям у полон ворога за один раз.

Воїни захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт. У ньому були підземні комунікації та приміщення для проживання особового складу. Також там була столова, зброярня та навіть лазня.

Окупанти не збиралися здаватися в полон, провізії та боєприпасів у них було достатньо.

Полонені - військові 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу "Ахмат".

Дивіться: Рота росіян здалася у полон на Курщині. ВIДЕО

СБУ взяла в полон 102 військових РФ на Курщині
СБУ взяла в полон 102 військових РФ на Курщині
СБУ взяла в полон 102 військових РФ на Курщині

Автор: 

СБУ (12788) полонені (2258) Курськ (1096)


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Топ коментарі
+33
гойдааааааааааааааааааааааааааааа...
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15.08.2024 11:01
+24
треба сторінки в фейсбуці твітері однокласниках робити з їхніми данними і фотками, щоб родичі і знайомі піднімали крик на той стороні, на обмін, а то цим ніхто не займається взагалі.
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15.08.2024 11:07
+18
Им повезло что не мне в плен попали.
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15.08.2024 11:07
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За оцінками істориків, протягом червня та липня 1941 року в полон до німців потрапило близько 600 000 радянських військових.
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15.08.2024 11:01 Відповісти
Яких істориків? Совєцьких?
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15.08.2024 11:59 Відповісти
Це до chat gpt.
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15.08.2024 12:02 Відповісти
Совєцькі історіки такого б не написали - згідно з совецькими істориками б жодний з солдат червоної армії не здавався ворогу в полон
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15.08.2024 12:33 Відповісти
ніт. Поточна оцінка кількості полонених червоноармійців "від 22.06.1941 до 01.12.1941" - приблизно 3'300'000 осіб.

З них приблизно 300'000 було відпущено "світ за очі".
Ще приблизно 2'000'000 (і більше) - вмерли від голоду ще до весни 1942 року

Причини такої величезної смертності дві:
1. відсутність ресурсів у Вермахта на годування більшої кількості осіб, ніж взагалі у Вермахті було на момент початку війни - Вермахт не очікував, що "ідейні совки" будуть здаватися окупантам цілими полками, разом зі зброєю і іноді розстріляними офіцерами.
2. сралін фактично відмовився через нейтральні міжнародні організації фінансувати харчування та медицину для цих людей.
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15.08.2024 13:06 Відповісти
436 пп РККА взагалі йшов здаватися Вермахту парадним строєм з розгорнутим прапором під музику полкового оркестру
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15.08.2024 21:41 Відповісти
гойдааааааааааааааааааааааааааааа...
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15.08.2024 11:01 Відповісти
треба сторінки в фейсбуці твітері однокласниках робити з їхніми данними і фотками, щоб родичі і знайомі піднімали крик на той стороні, на обмін, а то цим ніхто не займається взагалі.
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15.08.2024 11:07 Відповісти
Надо мамашек срочников в Украину приглашать . Чтоб они приехали и забрали своего сынульку , но после видосов с проклёнами Путина и с требованием остановить войну и вывести войска с Украины. В первой чеченской войне чеченское сопротивлени отлично отработало с срочниками.
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15.08.2024 12:26 Відповісти
Ти шо дурник, чі п'яний чі обдовбаний, шо ти мелиш, мініти тільки!!! Один на одного, а деяких можно на дясять або на 50 наших.
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15.08.2024 17:34 Відповісти
Может ты сперва узнаешь, как тему с срочниками отработали в первую чеченскую войну , и какой РЕЗУЛЬТАТ от этого был , и к чему это превело . А менять надо ВСЕХ на ВСЕХ . Нам надо ВСЕХ своих забрать.
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15.08.2024 17:49 Відповісти
Вообще не интересно что било запоребриком, здесь правило ставить будет Украина и точка и не вестись не на кого, для меня пример принципов єто Израиль, ложил он на всех, только свои интереси.
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15.08.2024 18:00 Відповісти
Ты бы сперва поинтересовался к чему привели , правильная работа чечецев с срочниками и их матерями . Они этим дестабилизировали ситуацию в России . Россия после этого ПРИЗНАЛА независимость Ичкерии и вывела войска.
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15.08.2024 18:25 Відповісти
Конвенції щодо поводження з полоненими забороняють таке. Не можна без їхньої згоди їх використовувати в таких цілях. Бо конвенції написані людьми, які бачили взірці справжніх репресивних апаратів.

Тож - схаменіться.
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15.08.2024 12:49 Відповісти
При всем у вам уважении, забороняе що?
Без згоди полоненних их матери не могут приезжать? Мать должна получить у сына разрешение сделать заявление?
Украина, в индивидуальном порядке, не может отпустить "насильно" мобилизованного мальчика?
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15.08.2024 13:18 Відповісти
С хера ли его отпускать? Читайте законы, все уже придумано до Вас.
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15.08.2024 13:40 Відповісти
Шо вы к колхознику прие .Я в Гугле не понимаю. Давайте законы (нормативные государственные акты Украины) о военнопленных. Сухаревскую конвенцию не предлагаете, её Украина не подптсывала
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15.08.2024 13:55 Відповісти
* Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 (було ратифіковано Указом ПВР УРСР від 03.07.1954 року, а для України Конвенція набула чинності 03.01.1955 року. Держава Україна є правонаступницею УРСР у всіх нормативних актах, якщо інше не визначено нормативними актами України);
* Інструкція про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України, затверджена наказом Міністерства оборони України від 23.03.2017 № 164;
* Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2022 року № 413 "Про затвердження Порядку тримання військовополонених";
* Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 257 "Про утворення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими";
* Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2022 року № 721 "Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період"

Сподіваюсь, більше ідіотських пропозицій щодо військовополонених не буде?
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15.08.2024 14:35 Відповісти
Ви якесь ідіотске гавно навели, про яке не гуманне поводження ти маніпулятор пишешь, то що фотографію і фіо, показати це не гуманно, ти мабуть кацап чі внучок комуніста з НкВд
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15.08.2024 17:15 Відповісти
Взагалі ідіота ти бачіш коли кожний день в зеркало дивишся, хто не бажає того можно не публікувати
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15.08.2024 17:23 Відповісти
І ще а з Україною, хто в світі міжнародні угоди виконав, мабуть Россія, чі США, чі Великобританія чі Франція, всі дивляться як знищують українців і тикають, що не потрібно, всраці ці всі міжнародні конвенції особливо після перших замучєних наших полонених на загодованих кацапів.
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15.08.2024 17:28 Відповісти
Так согласие БУДЕТ . И в этом нет и малейшего сомнения .
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15.08.2024 17:53 Відповісти
Им повезло что не мне в плен попали.
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15.08.2024 11:07 Відповісти
сподіваюсь, відкриють другий=третій-четвертий фронт на Кьонігсбергську волость, Wippuri, Псковщіну )) підешь визволяти від окупантів Кінгісепп ? ))
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15.08.2024 12:06 Відповісти
Не впадай у відчай, ти ще не спізнився! Набір і прийом в "іноземний легіон" в Україні постійно відкритий. Кацапів вистачить на всіх!
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15.08.2024 12:46 Відповісти
Ты чё? У них у всех камеры на касках. Там шагу не ступить без надзору. Откуда ты знаешь где завтра всплывет видео где ты берешь в плен кацапа.
Хотя, знаешь, на третьем тебе уже надоест.
Это как за 7 дней, семь баб отод. Обоять, а в очереди еще десять
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15.08.2024 13:22 Відповісти
Гарні у них ДОТи.
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15.08.2024 11:08 Відповісти
і при тому здалися массово...
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16.08.2024 01:54 Відповісти
Чому би цього не зробити на Донбасі?
А тим часом: "Російські окупанти окупували нп Желанне та Орлівка Дон. обл.
Про це пізно ввечері, 14 серпня, повідомили аналітики ресурсу DeepState".
На ситуацію на Донбасі, "курськ" не впливає. Вірніше,впливає,але в гіршу сторону,бо звідтам забрали кращі підрозділи,які стояли на обороні.
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15.08.2024 11:11 Відповісти
наступного разу коли тебе на вулиці буде бити боксер, будеш з ним виключно боксувати.
але сам
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15.08.2024 11:15 Відповісти
Видів і такого,що всього лише гледів за сутичкою на вулиці.
Коли все вщухло,він підійшов і спитав "а чому ніхто не поміг?"
Відповів: "а ти що робив,знімав на камеру?".
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15.08.2024 13:42 Відповісти
так, гладіолус
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15.08.2024 13:43 Відповісти
тобто,втямив подоляцький,боксер диванний?
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15.08.2024 13:59 Відповісти
на донбасі таке не пройде бо тільки одного разу в Кліщах вдалось обійти та взяти у оточення багато орків, бо ЛБЗ стабільна. На курвщині поки ЛБЗ як такої не було можна було багато карасів наловити, бо там в основному срочники яким подихати за родіну не дуже хочеться, задарма.
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15.08.2024 11:36 Відповісти
Тепер цей ротний опорний пункт послужить нашим бійцям при обороні здобутих рубежів.
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15.08.2024 11:27 Відповісти
До перших КАБів...
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15.08.2024 12:03 Відповісти
Хєр зна, я б не використовував споруди, щодо яких в кацапів ПОВНА інформація є (від плану до конструктивної міцності та точних координат) одразу, без пошуку в цивільних джерелах. Ви ж розумієте, що інфа про всі ротні "довгострокові" оперники в них на столі штабу лежать одразу?
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15.08.2024 12:42 Відповісти
Це майже скільки, скільки здалося в полон (і відкрили фронт) "бійців" батальону "Кривбас" під Дебальцево.
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15.08.2024 11:28 Відповісти
"розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт. У ньому були підземні комунікації та приміщення для проживання особового складу. Також там була столова, зброярня та навіть лазня"

може нашим теж повчитися як треба будувати укріплення
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15.08.2024 11:28 Відповісти
не любят и не хотят наши строить такого...начиная от высших чинов и заканчивая простыми рядовыми с лопатами(80=90%)
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15.08.2024 11:31 Відповісти
"нашим" - це кому саме?
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15.08.2024 11:36 Відповісти
"нашим" - це кому саме?
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15.08.2024 11:37 Відповісти
Щоб потім здати його, як цей здали кацапи?
Зараз не ХІХ ст. і тим більше не Середньовіччя, щоб якісь замки тримати в облогах.
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15.08.2024 12:05 Відповісти
Не здивуюсь якщо по документам наші саме такі
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15.08.2024 13:16 Відповісти
на відео 4 козаки 1 собакен і 102 чмоні
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15.08.2024 11:30 Відповісти
Звільніть Азов!!!
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15.08.2024 11:32 Відповісти
А ти думаєш, для чого хлопці возяться з такою кількістю ослойобів та строковиків - це чи не найкращій обмінний фонд! Могли ж просто той бункер закидати. І ніхто б слова не сказав - ті були зі зброєю і "здаватись не збирались"!
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15.08.2024 12:34 Відповісти
Оооо! У лаптєй Аладдіна знову будуть чистити списки з особовим складом? Заднім числом виявиться, до певна кількість кадирівців ніколи не були ахматівцями, кадирівцями і навіть чеченцями. 😊
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15.08.2024 11:33 Відповісти
злые языки говорят что лапти алладинова пленили....хотя как можно пленить того который быстрее ветра в поле)
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15.08.2024 11:39 Відповісти
​"Украинцы преподали нам урок", - генерал США Ходжес об операции ВСУ в Курской области РФ
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15.08.2024 11:33 Відповісти
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15.08.2024 11:46 Відповісти
Eto uze ocen mnogo,znacit kacapi neimejet armiji ,ona razgromlena ili jest maximum 15 tysiac kotoryje umejet vojevat i na Donbase ostalis.Kacapi nekogda neumeli vojevat eto dokazyvajet ix vojni,eto tak truslyvyje no zyvucije fantazijax "narod"
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15.08.2024 11:55 Відповісти
Массовая сдача кацапов в плен это такая многоходовочка ху..ла. Огромное число пленных будут сковывать динамику продвижения ВСУ и станет обузой.
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15.08.2024 12:05 Відповісти
Зрозуміло тепер, нахєра він їздив в Китай. Всі думали - мосли та хрящі продавати. Але ні! Це була поїздка задля переймання передового (але освяченого тисячорічними традиціями) китайського досвіду ведення воєн!

Єдина проблема - ЗСУ, на відміну від Вермахту зразка "липень 1941" - сотнями тисяч полонених не відпускає "на всі чотири сторони". Тож "асимілювати" їм вдасться тільки дупки один одного в таборах для полонених. Аля для них добре, що ЗСУ, на відміну від Вермахту зразка "жовтень 1941" - полонених голодом не морить - їжі в Україні достатньо, аби притримуватись конвенцій поводження з полоненими.
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15.08.2024 12:30 Відповісти
...Окупанти не збиралися здаватися в полон...
Цікаво і що ж змусило їх усіх разом передумати?
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15.08.2024 11:59 Відповісти
Хтось десь писав, що командири втекли. Результат закономірний, - строковики здалися.
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15.08.2024 12:06 Відповісти
Так, так буває з кацапськими командирами, але... "Ахмат" не строковики.
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15.08.2024 12:18 Відповісти
Я думаю, що ми спостерігаємо типову засрашинську ситуативну "велику родину". Підрозділ "ахмат" наловив для себе "дівчат", зайняв "бункер" з купою їжі та "зручностями" - і вважав, що класно влаштувався до кінця операції - з блекджеком і шлюхами (строковиками).

С хєра ослойобам, які зібрались розслабитися з шлюхами, бути насторожі та бажати воювати?!? Звісно, вони здалися одразу.
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15.08.2024 12:24 Відповісти
Тобі з гамерики видніше
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15.08.2024 12:08 Відповісти
Ага, не собирались. А потом хренак и уже в плену. Война она такая.
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15.08.2024 13:43 Відповісти
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15.08.2024 12:05 Відповісти
Позашлюбний син ху..ла?
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15.08.2024 12:36 Відповісти
ОХЄРЄТЬ! Капець, реально ротами в полон беруть.

А в сусідній новині написано, що кацапи, аби не переривати наступи на Донбасі почали звідти тягнути потроху тилові частини та "резерви". Тобто таких же необстріляних та ослойобів (ахмат).

Це дуже добре. ДУЖЕ! Бо:
1. Втрати ЗСУ в курській області ЗНАЧНО менші за ті, які б були, якщо спротив був "бойовими" частинами.
2. Оперативний прорив потроху перетворюється в стратегічний. ЗСУ зачищає як захоплену територію, так і робить майже безкарні "вйоби" по вузлам майбутньої оборони засрашинців.
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15.08.2024 12:21 Відповісти
Поки немає зафіксованої лінії зіткнення, ЗСУ в виграші. Кацапи не можуть прицільно застосовувати потужну зброю без ризику "розмотати" власних вояків, і у них немає мінних полів та капітальних укріплень. Шкода, шо нам не вистачило ресурсів у 22-му. Тоді був шанс вимести цю нечисть за кордони.
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15.08.2024 12:55 Відповісти
"партнери" тоді не могли визначитися, чи передати 5 тис. касок, чи почекати. Гниди
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16.08.2024 01:57 Відповісти
Какой большо-о-о-ой ангар! Дайте им мячик, пусть в хутбол играют...
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15.08.2024 12:42 Відповісти
Шутки шутками.
Но теперь 700 км ранее относительно мирной границы с Украиной превращаются для Рашки в потенциальный фронт.
А это значит, что нужно делать 1, 2, 3 линии обороны, логистику и войска, войска, войска.
И всё это будет стоять и ждать...
И это не считая тех войск, что нужно бросить против ВСУ в Курской облвсти...
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15.08.2024 12:56 Відповісти
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15.08.2024 13:37 Відповісти
К этим российским военнопленным, взятых в плен на их территории, должен быть кардинально другой подход - они не нападали на украинскую территорию, они служат в качестве обменного фонда и к ним нужно относиться гораздо мягче. А этим тварям, оккупантам, плененным на украинской территории, уничтожающие города и сёла и убивающие гражданское население - никакой пощады! И если доживут - то их можно и обменять..
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15.08.2024 13:49 Відповісти
Який ***** "другой подход"? Вони солдати ворожої армії, а де їх взяли- то діло друге! Ще не хватало нашим службам в сортах гімна розбиратися...
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15.08.2024 14:13 Відповісти
Вчора в ефірі був військовий аналітик,полковник в запасі
Сказав про Покровський напрямок,де йдуть найбільші атаки касапів: проти 12тис.укр.військових,там стоять 40тис. їхніх і вони не дали ні одного підрозділу для "курська".Під "курськ" касапи стягують війська з інших регіонів.
Та ще для зубожілих курчан почали ввозити гуманітарну допомогу з України і керує її доставкою...ермак.
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15.08.2024 13:55 Відповісти
зеленський сдасть покровськ і порадує нас ср*ною суджею
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16.08.2024 01:58 Відповісти
Отак "ефективні мененджери" оп стараються перевести невдоволення втратою Донбасу на тимчасову ейфорію від "курська".
Швець сказав,що операцією в "курську" зе поставив долю країни на рулетку.
Щоправда,прихильник зе на Прямому Ганапольський сказав для Фабрики новин,що війська у "курську" підуть далі на 400км.Тобто,ті що за зе,вихваляють "курськ",бо початок був успішний,але зовсім не уявляючи кінцевий його результат.
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16.08.2024 09:01 Відповісти
 
 