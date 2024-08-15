Спецпризначенці СБУ взяли у полон 102 російських військових на Курщині, - джерело. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Спецпризначенці СБУ взяли у полон 102 російських військових у Курській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Спецоперацію провели воїни ЦСО "А" СБУ, що є наймасовішим взяттям у полон ворога за один раз.

Воїни захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт. У ньому були підземні комунікації та приміщення для проживання особового складу. Також там була столова, зброярня та навіть лазня.

Окупанти не збиралися здаватися в полон, провізії та боєприпасів у них було достатньо.

Полонені - військові 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу "Ахмат".

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