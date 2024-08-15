Рота росіян здалася у полон на Курщині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент массової здачі росіян у полон на території Курської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, до обмінного фонду потрапило майже сотня військослужбовців армії РФ.

"Російські військові продовжують масово здаватися в полон у Курській області. Знову здалася ціла рота. Майже сто росіян", - зазначає автор публікації.

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