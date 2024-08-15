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Рота росіян здалася у полон на Курщині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент массової здачі росіян у полон на території Курської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, до обмінного фонду потрапило майже сотня військослужбовців армії РФ.

"Російські військові продовжують масово здаватися в полон у Курській області. Знову здалася ціла рота. Майже сто росіян", - зазначає автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Троє полонених росіян фотографуються з прапором України на фоні української бронемашини: "Теперь это ваш родной флаг". ВIДЕО

Автор: 

полонені (2263) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+32
@

Ох, налетели... Мол, какой смысл считать километры продвижения ВСУ в Курской области, если Украина теряет территории на Донбассе каждый день.

Честно говоря, я не собирался сравнивать потерю российских территорий в Курской области и украинских на Донбассе. Не только потому что это некорректно по отношению к украинским защитникам на востоке и юге, но и потому что это два совершенно разных типа войны: быстрая манёвренная операция и позиционная окопная война под тоннами КАБов и артиллерии.

Но раз уж некоторые хотят в лоб... Давайте в лоб.

Есть такой сайт Warmapper.org, (https://warmapper.org/) который ведёт ежедневный подсчёт контроля территорий с самого начала войны. (Его ведёт OSINT-команда @War_Mapper, (https://x.com/War_Mapper) чьи карты я неоднократно публиковал).

⬆️Вот статистика захвата территорий за последние 12 месяцев (кому интересно, можете посмотреть за всё время войны здесь). (https://www.warmapper.org/stats)

Так вот. За неделю в Курской области Украина захватила больше территории, чем Россия за последние три месяца вместе взятых (480 км² против 430 км²).

Причём сюда включены захваченные Россией территории в результате Харьковской операции, начавшейся 10 мая, не только Донбасс и юг.

Проблема наступления ВС РФ на Донбассе вовсе не в площади оккупированных территорий: такими темпами они могут захватывать Донбасс ещё несколько лет. Проблема в том, что, к сожалению, Украина также несёт потери в обороне. И задача Украины на востоке и юге - найти баланс, который позволит истощить оккупантов, не истощившись самим, и при этом не допустить глубоких прорывов фронта.@(c)
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15.08.2024 10:20
+26
Задумка така була - всім здатись. Відіжратись, підлікуватись й на обмін.
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15.08.2024 10:34
+22
Це вже КТО у них, чи ще ні?
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15.08.2024 10:17
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Це вже КТО у них, чи ще ні?
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15.08.2024 10:17 Відповісти
Задумка така була - всім здатись. Відіжратись, підлікуватись й на обмін.
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15.08.2024 10:34 Відповісти
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15.08.2024 11:10 Відповісти
"мальчікі в трусіках"?
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15.08.2024 10:18 Відповісти
ви всьо vрьоті-руzкіє нє здаюцца...
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15.08.2024 10:19 Відповісти
здаються !!! у 2Світову на території срср, яка носить доволі тупу, міфічну, назву "вов", з червня по грудень 1941 року, німцям здалося 3,5 мільйона солдатів і офіцерів окупаційної, так званої "ррка", здалися без бою, з танками, артилерією, авто, боєкомплектом !!!


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15.08.2024 10:33 Відповісти
ета всьо фєйк і біндєравскає ципсо...
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15.08.2024 10:35 Відповісти
В 1941 году более 2 миллионов рузких дидов сдались немцам в плен. Никто не хотел подыхать за режим Сталина. Почему то ето росийская пропаганда умалчивает
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15.08.2024 10:38 Відповісти
Ага. І за пів року скільки полонених залишилося в живих від цих 3,5 млн?
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15.08.2024 11:26 Відповісти
а яка різниця ??? частина з них була перевербована в німецькі дивізії, армії, козацькі-полки і корпуса Вафен-СС типу РОНА, РОА для звільнення мацковії від червоножопої комуно-нацистької чуми та повернення на мацковії щось на зразок царської влади !!! частина, головно українців, німцями була відпущена за "шнапс і млеко-яйка" для роботи на селі, частина загинула в концтаборах ...
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15.08.2024 11:50 Відповісти
Менше половини. Померли від голоду в основному, бо за півроку здалося більше, ніж особового складу в Вермахті, що оперував на території совка. Навіть "німецька система" такої кількості голодних ротів забезпечити не змогла. А сралін відмовився фінансувати мінімальне харчування та медицину для віськовополонених через міжнародні нейтральні організації (типу того ж Червоного Хреста).
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15.08.2024 16:24 Відповісти
@

Ох, налетели... Мол, какой смысл считать километры продвижения ВСУ в Курской области, если Украина теряет территории на Донбассе каждый день.

Честно говоря, я не собирался сравнивать потерю российских территорий в Курской области и украинских на Донбассе. Не только потому что это некорректно по отношению к украинским защитникам на востоке и юге, но и потому что это два совершенно разных типа войны: быстрая манёвренная операция и позиционная окопная война под тоннами КАБов и артиллерии.

Но раз уж некоторые хотят в лоб... Давайте в лоб.

Есть такой сайт Warmapper.org, (https://warmapper.org/) который ведёт ежедневный подсчёт контроля территорий с самого начала войны. (Его ведёт OSINT-команда @War_Mapper, (https://x.com/War_Mapper) чьи карты я неоднократно публиковал).

⬆️Вот статистика захвата территорий за последние 12 месяцев (кому интересно, можете посмотреть за всё время войны здесь). (https://www.warmapper.org/stats)

Так вот. За неделю в Курской области Украина захватила больше территории, чем Россия за последние три месяца вместе взятых (480 км² против 430 км²).

Причём сюда включены захваченные Россией территории в результате Харьковской операции, начавшейся 10 мая, не только Донбасс и юг.

Проблема наступления ВС РФ на Донбассе вовсе не в площади оккупированных территорий: такими темпами они могут захватывать Донбасс ещё несколько лет. Проблема в том, что, к сожалению, Украина также несёт потери в обороне. И задача Украины на востоке и юге - найти баланс, который позволит истощить оккупантов, не истощившись самим, и при этом не допустить глубоких прорывов фронта.@(c)
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15.08.2024 10:20 Відповісти
Ви звідки пишите, улбленець статистики "в лоб"? З якого населенного пункту?
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15.08.2024 10:47 Відповісти
"шмалько"! Він все правильно пише!
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15.08.2024 11:12 Відповісти
Добре ромірковувати здалеку. А коли до мого Днпра післязавтра підійдуть орки, то мені пох скільки там кв. метрів землі у Курській області ЗСУ контролює!
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15.08.2024 13:53 Відповісти
Чого ти скиглиш?! Для мене це - вже пройдений етап! Я в блокаді сидів ще в березні 2022-го! Без тепла і світла Добре - що хоч газ був і можна було хліба спекти та їсти зварить! А в тих висотних будинках де стояли електроплити - і цього зробить не можна було Люди у дворі на вогнищах їсти готували І пішки на 14 поверх ходили Сиділи під бомбардуванням і ракетно-артилерійським обстрілом більше місяця Воду питну з колонки носили за півкілометра А посуд мили дощовою - збирали у дитячу ванночку на даху Не думай що лише ти один такий "ущемлений"
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15.08.2024 14:18 Відповісти
А якщо, хлопчику, трошки поміркувати? Здача чи навіть облога Дніпра - це кінець нинішньої України. Незважаючи на те - де ти в березні 2022 "сидів" і незвжаючи на тимчасову курську ейфорію Зєлі та Сирського...
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15.08.2024 15:18 Відповісти
Хлопчику! А Дніпро - це "пуп України"? І у тебе "голуба кров" і кістки біліші ніж у чернігівців? Я тобі просто пояснив що не ти один під загрозою І хлопці під Курськом відтягують на себе резерви кацапські - щоб вони не поповнили сили що пруть на твій Дніпро! Як ви задрали з своєю "хуторянською" психологією! Корчите з себе "жителів мегаполісу" - а придивишся - "село селом"!
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15.08.2024 15:37 Відповісти
В городі бузина...
Все, набрид, час покаже, буду тільки радий помилятися.
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15.08.2024 17:00 Відповісти
Коли кажуть що "набрид" - значить "нема чим крить"!
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15.08.2024 17:27 Відповісти
Я б так "нє кіщілся". Тут ніхто з окопів не пише. Питання в іншому, чи дійсно ЗСУ не вистачає резервів на Покровському напрямку. Там кожен день просування казломордих по 3 км. в середньому. Дійшовши до самого міста мокши фактично вийдуть на оперативний простір. І враховуючи той факт, що у них майже безліміт у живій силі вони розповзуться в усі боки, а там вже і до Дніпропетровської області не так далеко.
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15.08.2024 12:12 Відповісти
Кілька ************** наративів в твоєму висері:
* "просування ... по 3км в середньому". Правильно: на окремих дільницях тягнуть "кишки" по 3 км. В середьому фронт - стоїть. Бо якби ВЕСЬ фронт (700км) рухався "по 3 км в середньому" - Україна втрачала б 2100 км2 на добу. Але цього точно немає. Отже - брехня.
* "вийдуть на оперативний простор". С хєра лі? Після Бахмуту вийшли? Після Авдіївки вийшли? ЗСУ не посипалось і не сиплеться - відхід контрольований.
* "у них безліміт у живій силі". Це відверта брехня. Вони реально наступають на 3 дільницях фронту завширшки аж кілометрів 30 разом. Для цього вони концентрують удари УМПК та живу силу, кидаючи на штурми навіть поранених на милицях. Наступати ширшими порядками - вони не можуть фізично - немає особового складу, УМПК та техніки.

Тож ти в кожному реченні повторюєш засрашинську брехню. Тобто - безперервно брешеш.
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15.08.2024 16:32 Відповісти
Мені дуже приємно, що ви мій коментар розібрали на цитати. Я не писав про 700 км. фронту, а говорив про конкретний напрям. І так, на покровському напрямі останній час кацапня просувається по пару км. за день. А ви хочете сказати, що втрачаючи в загальному за день приблизно 2 батальони тільки піхоти і при цьому маючи можливість вводити резерви в живій силі не менше це не безліміт? Я не писав, що ЗСУ якось не контрольовано відходять на цій ділянці. Тому сорі друже, твій висєр не зарахований.
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15.08.2024 16:47 Відповісти
Проблема в тому, що кінця війни не видно як і хоче путлер, а українську владу здається це також влаштовує
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15.08.2024 15:00 Відповісти
Вах, ловіть цю людину обізнану, бо як же ж багато знає! Бач, йому хєрограй, шмигаль та єрмак особисто в бані доповідають, що їх влаштовує, а що ні.
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15.08.2024 16:34 Відповісти
Черга на маршрутку в Україну.
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15.08.2024 10:22 Відповісти
вєрєщучка вже обіцяла за ними шатли послать.
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15.08.2024 10:40 Відповісти
А старший по овцей..бах, какДирОвцах Лапті Алладіна все кудахче про вялікую расєю.
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15.08.2024 10:24 Відповісти
"Лапті Аладдина"! П'ять балів! Сам придумав чи позичив?
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15.08.2024 11:39 Відповісти
Я чесний, запозичив у бійця ЗСУ, автора каналу на ютуб Реальний коп. Але дуже сподобалось і рішив нести в маси.
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15.08.2024 12:02 Відповісти
Головне, щоб вони посипались, рано чи пізно шарік має луснути!
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15.08.2024 10:26 Відповісти
Був такий фильм "Батальон просит Мє-єєня!"
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15.08.2024 10:28 Відповісти
Апчхі утік, заградотрядів немає, в потилицю ніхто не стрельне, тому можна і зробити - да пошлі ви всє нах......р.
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15.08.2024 10:31 Відповісти
Это про этих или про других?

"Спецназовцы СБУ взяли в плен 102 военных рф. Это самое массовое взятие врага в плен, которое удалось провести за один раз

Появились детали вчерашнего взятия в плен большого количества военных рф. Это следствие спецоперации, которую провели воины ЦСО "А" СБУ.

Они захватили и зачистили разветвленный, бетонированный и качественно укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт - с подземными коммуникациями и помещениями для проживания личного состава, столовой, оружейной и даже баней. Противник не собирался сдаваться в плен, провизии и боеприпасов было более чем достаточно.

Спецназовцы ЦСО А СБУ взяли в плен 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат". Пополняем обменный фонд!"
https://t.me/insiderUKR/80871?single
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15.08.2024 10:33 Відповісти

"Россия впервые инициировала переговоры об обмене пленными. Об этом сообщил (https://gazeta.ua/articles/politics/_rosiya-vpershe-iniciyuvala-peregovori-pro-obmin-polonenimi/1190477) украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Подчеркивается, что разговор инициировала именно российская сторона. Лубинец отметил, что бои в Курской области заставили Москву проявлять инициативу по вопросу обмена пленными. Раньше она этого не делала."
https://t.me/yigal_levin/70916
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15.08.2024 10:36 Відповісти
И все это снято с Орлана10?
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15.08.2024 10:34 Відповісти
Ізраїльські безпілотники в Україну не поставляються.
Ізраїль поставляє зброю та мікроелектроніку тільки другу вові
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15.08.2024 10:39 Відповісти
Спасибо, КЭП.
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15.08.2024 10:49 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=rzdDI8ltei4 В Суджу приехали итальянцы. В Курске и Рыльске эвакуация. Курскую АЭС могут остановить.
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15.08.2024 10:34 Відповісти
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15.08.2024 10:34 Відповісти
Мабуть строковики. Вони не підписувалися за просто так здихати за "вялічіє ху#ла".
Правильний вибір.
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15.08.2024 10:36 Відповісти
а тепер їх всих до кучи включайте єдиний марафон і серіал слуга народу
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15.08.2024 10:41 Відповісти
Нема чим тішитись, тепер як на курорті будуть делікатеси українські їсти під наглядом червоного хреста. На одного утриманця орка 10 000 грн з бюджету України. Віджеруться, обміняють на якихось сєпарів з Донєцка і вперед назад в армію орків і на штурм України.
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15.08.2024 10:44 Відповісти
украина с бюджета целых 0 грн выделяет,все европейские фонды шмонды,красный крест и прочая ******* ,так что можешь не причитать.
и еще эти бабки грантовые можно тратить в рамках пленных,никакие дроны и прочие на них не сделаешь и не купишь все отслеживаеться по назначению)
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15.08.2024 11:22 Відповісти
русские парни ,СДАВАЙТЕСЬ !!!! Украина вам ГАРАНТИРУЕТ жизнь , не пачкайте себя преступлениями против украинцев , они вас ОБМЕНЯЮТ на своих и война ЗАКОНЧИТСЯ !!!!
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15.08.2024 10:45 Відповісти
Це відео з полоненими росіянами було виставлене на другий день наступу ЗСУ, тобто пройшов цілий тиждень! Навіщо зараз його знову показувати, наче це трапилося ось-ось?
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15.08.2024 11:28 Відповісти
це трапилось,вчера если ты пхнешь круглое в квадратное ,нехер свое болезненое понимание реальность на всех переносить
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15.08.2024 11:37 Відповісти
Це свіже відео . Та тому що було на початку наступу було відзнято здачу в полон близько 40 кацапів . Тут близько сотні .
Там вони лежали мордякою на асфальті , а тут на грунтовій дорозі . !
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15.08.2024 14:02 Відповісти
Столько патриотичеих фильмов и пропаганды и все коту под хвост.
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15.08.2024 12:30 Відповісти
 
 