Рота росіян здалася у полон на Курщині. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент массової здачі росіян у полон на території Курської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, до обмінного фонду потрапило майже сотня військослужбовців армії РФ.
"Російські військові продовжують масово здаватися в полон у Курській області. Знову здалася ціла рота. Майже сто росіян", - зазначає автор публікації.
Топ коментарі
+32 KosAn30 JT26
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+26 Марина Нєчаєва #561431
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+22 vsbu vsbu
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Ох, налетели... Мол, какой смысл считать километры продвижения ВСУ в Курской области, если Украина теряет территории на Донбассе каждый день.
Честно говоря, я не собирался сравнивать потерю российских территорий в Курской области и украинских на Донбассе. Не только потому что это некорректно по отношению к украинским защитникам на востоке и юге, но и потому что это два совершенно разных типа войны: быстрая манёвренная операция и позиционная окопная война под тоннами КАБов и артиллерии.
Но раз уж некоторые хотят в лоб... Давайте в лоб.
Есть такой сайт Warmapper.org, (https://warmapper.org/) который ведёт ежедневный подсчёт контроля территорий с самого начала войны. (Его ведёт OSINT-команда @War_Mapper, (https://x.com/War_Mapper) чьи карты я неоднократно публиковал).
⬆️Вот статистика захвата территорий за последние 12 месяцев (кому интересно, можете посмотреть за всё время войны здесь). (https://www.warmapper.org/stats)
Так вот. За неделю в Курской области Украина захватила больше территории, чем Россия за последние три месяца вместе взятых (480 км² против 430 км²).
Причём сюда включены захваченные Россией территории в результате Харьковской операции, начавшейся 10 мая, не только Донбасс и юг.
Проблема наступления ВС РФ на Донбассе вовсе не в площади оккупированных территорий: такими темпами они могут захватывать Донбасс ещё несколько лет. Проблема в том, что, к сожалению, Украина также несёт потери в обороне. И задача Украины на востоке и юге - найти баланс, который позволит истощить оккупантов, не истощившись самим, и при этом не допустить глубоких прорывов фронта.@(c)
Все, набрид, час покаже, буду тільки радий помилятися.
* "просування ... по 3км в середньому". Правильно: на окремих дільницях тягнуть "кишки" по 3 км. В середьому фронт - стоїть. Бо якби ВЕСЬ фронт (700км) рухався "по 3 км в середньому" - Україна втрачала б 2100 км2 на добу. Але цього точно немає. Отже - брехня.
* "вийдуть на оперативний простор". С хєра лі? Після Бахмуту вийшли? Після Авдіївки вийшли? ЗСУ не посипалось і не сиплеться - відхід контрольований.
* "у них безліміт у живій силі". Це відверта брехня. Вони реально наступають на 3 дільницях фронту завширшки аж кілометрів 30 разом. Для цього вони концентрують удари УМПК та живу силу, кидаючи на штурми навіть поранених на милицях. Наступати ширшими порядками - вони не можуть фізично - немає особового складу, УМПК та техніки.
Тож ти в кожному реченні повторюєш засрашинську брехню. Тобто - безперервно брешеш.
"Спецназовцы СБУ взяли в плен 102 военных рф. Это самое массовое взятие врага в плен, которое удалось провести за один раз
Появились детали вчерашнего взятия в плен большого количества военных рф. Это следствие спецоперации, которую провели воины ЦСО "А" СБУ.
Они захватили и зачистили разветвленный, бетонированный и качественно укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт - с подземными коммуникациями и помещениями для проживания личного состава, столовой, оружейной и даже баней. Противник не собирался сдаваться в плен, провизии и боеприпасов было более чем достаточно.
Спецназовцы ЦСО А СБУ взяли в плен 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат". Пополняем обменный фонд!"
https://t.me/insiderUKR/80871?single
"Россия впервые инициировала переговоры об обмене пленными. Об этом сообщил (https://gazeta.ua/articles/politics/_rosiya-vpershe-iniciyuvala-peregovori-pro-obmin-polonenimi/1190477) украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Подчеркивается, что разговор инициировала именно российская сторона. Лубинец отметил, что бои в Курской области заставили Москву проявлять инициативу по вопросу обмена пленными. Раньше она этого не делала."
https://t.me/yigal_levin/70916
Ізраїль поставляє зброю та мікроелектроніку тільки другу вові
Правильний вибір.
и еще эти бабки грантовые можно тратить в рамках пленных,никакие дроны и прочие на них не сделаешь и не купишь все отслеживаеться по назначению)
Там вони лежали мордякою на асфальті , а тут на грунтовій дорозі . !