Рота россиян сдалась в плен на Курщине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент массовой сдачи россиян в плен на территории Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в обменный фонд попала почти сотня военнослужащих армии РФ.

"Российские военные продолжают массово сдаваться в плен в Курской области. Снова сдалась целая рота. Почти сто россиян", - отмечает автор публикации.

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