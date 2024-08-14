Трое пленных россиян фотографируются с флагом Украины на фоне украинской бронемашины: "Теперь это ваш родной флаг". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой украинские воины проводят первый допрос трех пленных россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пленные называют свои персональные данные и место службы, а затем бойцы дают им держать украинский флаг со словами "Теперь это ваш родной флаг".
Топ комментарии
+33 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показать весь комментарий14.08.2024 13:18
+22 Marat Davydov #394904
показать весь комментарий14.08.2024 13:24
+19 Ігор Климчук #581263
показать весь комментарий14.08.2024 13:21
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Fedor Mozirsky
показать весь комментарий14.08.2024 13:17 Ответить Мне нравится 7
Eugen Sсhorf
показать весь комментарий14.08.2024 14:04 Ответить Мне нравится 0
⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показать весь комментарий14.08.2024 13:18 Ответить Мне нравится 33
Leonidas 4503 #341111
показать весь комментарий14.08.2024 13:29 Ответить Мне нравится 3
Leonidas 4503 #341111
показать весь комментарий14.08.2024 13:30 Ответить Мне нравится 1
Nick Nemo
показать весь комментарий14.08.2024 13:50 Ответить Мне нравится 4
ivan nepupik
показать весь комментарий14.08.2024 16:53 Ответить Мне нравится 0
Люций
показать весь комментарий14.08.2024 17:37 Ответить Мне нравится 0
Речь Брежнева
показать весь комментарий14.08.2024 20:00 Ответить Мне нравится 1
Ігор Климчук #581263
показать весь комментарий14.08.2024 13:21 Ответить Мне нравится 19
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий14.08.2024 13:22 Ответить Мне нравится 1
Gen #576077
показать весь комментарий15.08.2024 01:57 Ответить Мне нравится 0
Marat Davydov #394904
показать весь комментарий14.08.2024 13:24 Ответить Мне нравится 22
Алексей Алексеев #506718
показать весь комментарий14.08.2024 13:53 Ответить Мне нравится 4
Алла Новосад #194524
показать весь комментарий14.08.2024 13:56 Ответить Мне нравится 12
Вася Петров #571776
показать весь комментарий14.08.2024 13:39 Ответить Мне нравится 12
Anders Steiberg #582767
показать весь комментарий14.08.2024 14:46 Ответить Мне нравится 0
svetoslav17
показать весь комментарий14.08.2024 14:49 Ответить Мне нравится 3
Zalais Cilvecins
показать весь комментарий14.08.2024 13:41 Ответить Мне нравится 9
ола жмуд
показать весь комментарий14.08.2024 13:55 Ответить Мне нравится 5
Старый зольдат
показать весь комментарий14.08.2024 13:55 Ответить Мне нравится 8
Hanka Panyanka
показать весь комментарий14.08.2024 14:01 Ответить Мне нравится 6
Leonidas 4503 #341111
показать весь комментарий14.08.2024 14:13 Ответить Мне нравится 1
✘
Sleid
показать весь комментарий14.08.2024 14:41 Ответить Мне нравится 0
ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий14.08.2024 14:52 Ответить Мне нравится 1
Алла Новосад #194524
показать весь комментарий14.08.2024 15:27 Ответить Мне нравится 0
Шимус
показать весь комментарий14.08.2024 16:32 Ответить Мне нравится 8
Yurko Volf
показать весь комментарий14.08.2024 18:11 Ответить Мне нравится 1
Саша Сайко
показать весь комментарий14.08.2024 20:53 Ответить Мне нравится 1
Петро Якимчук #487385
показать весь комментарий15.08.2024 10:21 Ответить Мне нравится 0
Саша Сайко
показать весь комментарий15.08.2024 21:26 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль