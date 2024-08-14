Трое пленных россиян фотографируются с флагом Украины на фоне украинской бронемашины: "Теперь это ваш родной флаг". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинские воины проводят первый допрос трех пленных россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пленные называют свои персональные данные и место службы, а затем бойцы дают им держать украинский флаг со словами "Теперь это ваш родной флаг".

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