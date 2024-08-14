РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12086 посетителей онлайн
Новости Видео Война
13 918 32

Трое пленных россиян фотографируются с флагом Украины на фоне украинской бронемашины: "Теперь это ваш родной флаг". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинские воины проводят первый допрос трех пленных россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пленные называют свои персональные данные и место службы, а затем бойцы дают им держать украинский флаг со словами "Теперь это ваш родной флаг".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пленные российские срочники просят Путина обменять их на бойцов "Азова". ВИДЕО

Автор: 

пленные (2139) Курск (1097)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+33
Чекаємо відос де кадирівців кормлять салом
показать весь комментарий
14.08.2024 13:18
+22
Ніякої користі нема від цієї акції, бо в полоні будь- якв притомна людина, навіть кацапська наволочь, в полоні скаже чи зробить все що накажуть. Не робіть, хлопці, цього цирка.
показать весь комментарий
14.08.2024 13:24
+19
Ну таке. Такі театралізовані постановки не вельми дотепно виглядають. Але щоб зняти стрес і не зірватись по відношенню до полонених саме те. Тільки категорично не схвалюю викладати в загальний доступ.
показать весь комментарий
14.08.2024 13:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яке жорстоке знущання пад полоненними.
показать весь комментарий
14.08.2024 13:17 Ответить
І це відео може з'явитися в інтернеті!
показать весь комментарий
14.08.2024 14:04 Ответить
Чекаємо відос де кадирівців кормлять салом
показать весь комментарий
14.08.2024 13:18 Ответить
похоже, шо сама пленная русня их с удовольствием накормит
показать весь комментарий
14.08.2024 13:29 Ответить
и не только салом, но еще и сгущенкой...
показать весь комментарий
14.08.2024 13:30 Ответить
спущенкой
показать весь комментарий
14.08.2024 13:50 Ответить
Вони свиней не їдять, вони їх їб.ть!
показать весь комментарий
14.08.2024 16:53 Ответить
Краще калом. Свінячим теж підійде
показать весь комментарий
14.08.2024 17:37 Ответить
не можна ...привід мавпам по всьому світу розвонятися а толерасти запідспівують....кадирівців можна годувати лише гівном кацапського чмобіка
показать весь комментарий
14.08.2024 20:00 Ответить
Ну таке. Такі театралізовані постановки не вельми дотепно виглядають. Але щоб зняти стрес і не зірватись по відношенню до полонених саме те. Тільки категорично не схвалюю викладати в загальний доступ.
показать весь комментарий
14.08.2024 13:21 Ответить
В нас же воюють росіиські хлопці проти рашки - ці до них не хочуть?
показать весь комментарий
14.08.2024 13:22 Ответить
бо вони хочуть вбивати укрів
показать весь комментарий
15.08.2024 01:57 Ответить
Ніякої користі нема від цієї акції, бо в полоні будь- якв притомна людина, навіть кацапська наволочь, в полоні скаже чи зробить все що накажуть. Не робіть, хлопці, цього цирка.
показать весь комментарий
14.08.2024 13:24 Ответить
Краще такий цирк, ніж дійсне знущання... Хлопцям требя якось "познущатися". От і тримаються... Після того, що кацапи робили, це квіточки.
показать весь комментарий
14.08.2024 13:53 Ответить
Не треба бруднити наш прапор каZапським лайном.
показать весь комментарий
14.08.2024 13:56 Ответить
Идеальное издевательство на русскими пленными - это в лагере круглые сутки показывать им по телевизору избранные речи путина, типа "срочники в боевых дейсвиях не участвуют и участвовать не будут". После этого у них после возвращения будет крышу сносить при каждом появлении путина по рос. тв. (если он к тому времени еще будет жив).
показать весь комментарий
14.08.2024 13:39 Ответить
Какое это издевательство, это факт. )
показать весь комментарий
14.08.2024 14:46 Ответить
Ага. Ще обклеїти всі стіни лубочними плакатами тіпа "уйло напівголий верхом на ведмеді". Ну й музична пауза аля "дядя вова, мьі с тобой". Тоді дах зноситеме навіть при нагадуванні
показать весь комментарий
14.08.2024 14:49 Ответить
Nipazorte prapor Ukraini , fotkaite toka s butilkoi i shvabroi v ruki ....🤭
показать весь комментарий
14.08.2024 13:41 Ответить
який ше радной флаг? у нас свого сміття вистачає, не знати як їх позбавити належності до українського прапора.
показать весь комментарий
14.08.2024 13:55 Ответить
Читав на якомусь ресурсі, не пом'ятою на якому саме, скавучання руснявого після прориву на Курщині- как теперь жить с хохляцким х..м во рту? От у мене тоді виникло запитання до сміття з тавром"росіянін" - ви майже 30 років живете з чеченським х..м у сраці, і питань у вас, як вам жити не виникало, то шо вас так стурбував х..й хохла у вас у роті? Одним х..м більше що це для вас змінює?
показать весь комментарий
14.08.2024 13:55 Ответить
це так не правильно, це наш рідний флаг, й нічого його бруднити руками окупантів...
показать весь комментарий
14.08.2024 14:01 Ответить
мальчики в трусиках выглядят испуганными
показать весь комментарий
14.08.2024 14:13 Ответить
по собі не міряй
показать весь комментарий
14.08.2024 14:41 Ответить
А где песня путин *****?
показать весь комментарий
14.08.2024 14:52 Ответить
Це би було значно кращим покаранням для рашистів.
показать весь комментарий
14.08.2024 15:27 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2024 16:32 Ответить
Катування прапором.....
показать весь комментарий
14.08.2024 18:11 Ответить
смішки смішками,але якесь емнесті інтернешенел,у якості доказів,про знущання,над полоненими,і це відео покаже!
показать весь комментарий
14.08.2024 20:53 Ответить
Після злочинів в Оленівці розстрілів кацапотварюками на відео наших полонених всі "емнесті можуть" іти до дупи. Це те саме що продукує ООН- стурбованість.
показать весь комментарий
15.08.2024 10:21 Ответить
Який ти й грамотний!
показать весь комментарий
15.08.2024 21:26 Ответить
 
 