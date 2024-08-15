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Новости Видео Война
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Воины ВСУ взяли в плен еще 30 российских военных на Курщине. ВИДЕО

В сети показали кадры с новыми российскими пленными, - их захватили в Курской области.

Как передает Цензор.НЕТ, известно, что украинские защитники взяли в плен 30 оккупантов.

Также смотрите: Бойцы "Хартии" остановили штурм россиян на Харьковском направлении, уничтожив БМП-2 и две машины. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) пленные (2139) Курск (1097)


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Топ комментарии
+16
"порешайте на месте"
-----------
Кацап, наші воїни хабарів не беруть.
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15.08.2024 00:05
+15
красунчики
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14.08.2024 23:48
+13
Молодці хлопці! Так тримати! Слава ЗСУ!
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15.08.2024 00:03
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красунчики
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14.08.2024 23:48 Ответить
Задолбали в плен брать, порешайте на месте.
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14.08.2024 23:59 Ответить
"порешайте на месте"
-----------
Кацап, наші воїни хабарів не беруть.
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15.08.2024 00:05 Ответить
Та то "кровожерливий естонець" вимагає їх повбивать У нього ж "Естонія" у "ВнутріМКАДді" - там цивілізовані закони війни не визнаються і вони хочуть нас з собою "поставить на одну поличку" Щоб потім сказать: "Так ани же такие как и мы! Такие же краважадные убийцы Паэтаму не мешайте нам между сабой разбираться!"
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15.08.2024 03:45 Ответить
обменный фонд, нашил полно в рашке в плену
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15.08.2024 00:09 Ответить
їх не можна зараз міняти, бо вони знову попруть на нас, хіба що їх трохи підстрелювати щоб були не боєздатні
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15.08.2024 00:18 Ответить
Молодці хлопці! Так тримати! Слава ЗСУ!
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15.08.2024 00:03 Ответить
Астановітєсь! Зараз вони всім *********** здадуться, а нам що? годувать?
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15.08.2024 00:18 Ответить
Запустити їх у Крємльовскій бухвет..))
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15.08.2024 00:22 Ответить
на аквадискатеку в геленджик
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15.08.2024 00:30 Ответить
Та ну їх... Кажуть якщо запхати кацапа в газову камеру він тобі звідти "закрой двєрь! кайфи виходят"... Аквадіскотєка для кацапа з спірохєтами в каналізації...
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15.08.2024 01:03 Ответить
Для "пересічних" там лише "з пузирькамі вода" - повиздихають...
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15.08.2024 01:07 Ответить
😁😅🤣🤣
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15.08.2024 00:26 Ответить
курвська вже практично повністю здалася..капець, полонених годуй, цивільних годуй..
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15.08.2024 00:56 Ответить
Карасі косяками пішли!
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15.08.2024 00:29 Ответить
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15.08.2024 00:43 Ответить
частина кацапів починають щось підозрювати
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15.08.2024 01:14 Ответить
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15.08.2024 01:16 Ответить
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15.08.2024 01:17 Ответить
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15.08.2024 01:18 Ответить
Интересно раскрыта тема. Спасибо за репост.
А тем временем:

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1erkuj1/extended_ua_47th_mechanized_brigades_gods_work/

Ближний бой. Хорошее качество. Лучшие кадры с 56 сек. Один орк получил "оливу" прямо в еПальник, второй, от свинцовой примочки просто скукожился
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15.08.2024 02:06 Ответить
A Ukrainian soldier stands guard as he surveys a line of Russian POWs taken in Kursk

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15.08.2024 02:56 Ответить
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15.08.2024 05:11 Ответить
средний возраст погибших солдат вс рф в Украине составил:
2022 - 30 лет;
2024 - 38 лет.
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15.08.2024 05:06 Ответить
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15.08.2024 05:12 Ответить
Проблема орков заключается в том что они могут свое стадо только вперед на убой гнать под дулами пулеметов а это лесная маневренная война в которой каждле подразделение действунт автономно на все 360 градусов.
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15.08.2024 07:04 Ответить
ЯК ГАРНЕСЕНЬКО В ШЕРЕНГУ ЙДУТЬ ІФАНИ.. ВЕСЕЛО ЯК..
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15.08.2024 07:57 Ответить
Позицію кацапiв щодо обмінів полоненими міг змінити наступ українських сил оборони в Курській області країни-агресора РФ. Саме мордор постійно знаходить приводи, щоб не проводити обміни.
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15.08.2024 08:24 Ответить
Сумніваюсь що путіна зацікавить цей дитячий садік як обмінний фонд.
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15.08.2024 08:35 Ответить
Как раз срочники, как и дыровцы-это и есть самое ценное.
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15.08.2024 10:50 Ответить
Да нормально всё, только не надо подобаться оркам и грязно материться, украинец - европеец а не потомок орков.. )
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15.08.2024 08:43 Ответить
Абсолютно согласен с Вами! 👍
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15.08.2024 14:19 Ответить
воин ....ть - шеренгочку ???(((( в колону по ОДНОМУ !!! ...ка !!! в колонуууу !!! какая наххххх шеренгочка ????(((
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15.08.2024 09:08 Ответить
Большое количество пленных российских военных во время боев в Курской области заставило Кремль пойти на беспрецедентный шаг: РФ впервые стала инициатором разговора с Украиной об обмене пленными.
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15.08.2024 10:49 Ответить
Целая рота российских бойцов добровольно сдалась ВСУ в плен в Курской области.

Солдаты сдались в плен 14 августа. Такое решение приняли более 100 россиян, которых оставили их командиры.
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15.08.2024 11:10 Ответить
А где "У содата выходной"?
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15.08.2024 12:48 Ответить
А где все блюстители украинськой мовы?! Почему здесь еще не отметился ни один ухилянт с дивана, и не потребовал от этого солдата не говорить свинасобачей? Где оте все юры малки, оресты бартки и викторыфедорычи?
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15.08.2024 16:14 Ответить
 
 