Воины ВСУ взяли в плен еще 30 российских военных на Курщине. ВИДЕО
В сети показали кадры с новыми российскими пленными, - их захватили в Курской области.
Как передает Цензор.НЕТ, известно, что украинские защитники взяли в плен 30 оккупантов.
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Кацап, наші воїни хабарів не беруть.
А тем временем:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1erkuj1/extended_ua_47th_mechanized_brigades_gods_work/
Ближний бой. Хорошее качество. Лучшие кадры с 56 сек. Один орк получил "оливу" прямо в еПальник, второй, от свинцовой примочки просто скукожился
2022 - 30 лет;
2024 - 38 лет.
Солдаты сдались в плен 14 августа. Такое решение приняли более 100 россиян, которых оставили их командиры.