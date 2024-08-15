Воины ВСУ взяли в плен еще 30 российских военных на Курщине. ВИДЕО

В сети показали кадры с новыми российскими пленными, - их захватили в Курской области.

Как передает Цензор.НЕТ, известно, что украинские защитники взяли в плен 30 оккупантов.

Также смотрите: Бойцы "Хартии" остановили штурм россиян на Харьковском направлении, уничтожив БМП-2 и две машины. ВИДЕО