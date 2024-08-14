Бойцы "Хартии" остановили штурм россиян на Харьковском направлении, уничтожив БМП-2 и два автомобиля. ВИДЕО

14 августа в 5:00 на Харьковском направлении оккупанты пытались осуществить штурм. Колонна техники в составе БМП-2 и двух автомобилей с десантом выдвинулась в направлении позиций наших воинов.

Своевременное выявление и планирование огневого поражения позволило остановить колонну, уничтожить технику и нанести огневое поражение противнику в тесном взаимодействии с артиллерией Главного управления разведки МОУ.

Видео очередного успешного отраженного штурма оккупантов опубликовали на Facebook-странице 13-й бригады НГУ "Хартия", передает Цензор.НЕТ.

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