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Новости Видео Война
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Бойцы "Хартии" остановили штурм россиян на Харьковском направлении, уничтожив БМП-2 и два автомобиля. ВИДЕО

14 августа в 5:00 на Харьковском направлении оккупанты пытались осуществить штурм. Колонна техники в составе БМП-2 и двух автомобилей с десантом выдвинулась в направлении позиций наших воинов.

Своевременное выявление и планирование огневого поражения позволило остановить колонну, уничтожить технику и нанести огневое поражение противнику в тесном взаимодействии с артиллерией Главного управления разведки МОУ.

Видео очередного успешного отраженного штурма оккупантов опубликовали на Facebook-странице 13-й бригады НГУ "Хартия", передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

штурм (520) уничтожение (6916) БМП (399)


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де мінування позицій та доріг ?
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14.08.2024 22:38 Ответить
Поїдь і замінуй У тебе ж купа мін в кишені І купа можливостей!
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15.08.2024 03:55 Ответить
у "буханки" без мангала було мало шансів.
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14.08.2024 23:16 Ответить
З мангамом би було б більше!
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14.08.2024 23:37 Ответить
Мені більше всього подобаються "вантажівки! Два УАЗика Один пофарбований в "незахисний" колір - а інший - вантажний (з кузовом) Тобто автомобілі не військові (такі на озброєнні не стоять) Або крадені - або на складах зберігання запаси автомобільної техніки вичерпуються!
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15.08.2024 03:59 Ответить
Хто виживе - буде вертаться до своїх пішки
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15.08.2024 03:52 Ответить
 
 