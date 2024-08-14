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Бійці "Хартії" зупинили штурм росіян на Харківському напрямку, знищивши БМП-2 та дві автівки. ВIДЕО

14 серпня о 5 ранку на Харківському напрямку окупанти намагались здійснити штурм. Колона техніки в складі БМП-2 та двох автомобілів з десантом висунулась в напрямку позицій наших воїнів.

Своєчасне виявлення та планування вогневого ураження дозволило зупинити колону, знищити техніку та завдати вогневого ураження противнику у тісній взаємодії з артилерією Головного управління розвідки МОУ.

Відео чергового успішного відбитого штурму окупантів опублікували на Facebook-сторінці 13-ої бригади НГУ "Хартія", передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Ексклюзивні кадри звільнення Курщини з камер GoPro українських воїнів. ВIДЕО

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штурм (233) знищення (7243) БМП (411)


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де мінування позицій та доріг ?
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14.08.2024 22:38 Відповісти
Поїдь і замінуй У тебе ж купа мін в кишені І купа можливостей!
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15.08.2024 03:55 Відповісти
у "буханки" без мангала було мало шансів.
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14.08.2024 23:16 Відповісти
З мангамом би було б більше!
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14.08.2024 23:37 Відповісти
Мені більше всього подобаються "вантажівки! Два УАЗика Один пофарбований в "незахисний" колір - а інший - вантажний (з кузовом) Тобто автомобілі не військові (такі на озброєнні не стоять) Або крадені - або на складах зберігання запаси автомобільної техніки вичерпуються!
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15.08.2024 03:59 Відповісти
Хто виживе - буде вертаться до своїх пішки
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15.08.2024 03:52 Відповісти
 
 