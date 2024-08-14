Бійці "Хартії" зупинили штурм росіян на Харківському напрямку, знищивши БМП-2 та дві автівки. ВIДЕО

14 серпня о 5 ранку на Харківському напрямку окупанти намагались здійснити штурм. Колона техніки в складі БМП-2 та двох автомобілів з десантом висунулась в напрямку позицій наших воїнів.

Своєчасне виявлення та планування вогневого ураження дозволило зупинити колону, знищити техніку та завдати вогневого ураження противнику у тісній взаємодії з артилерією Головного управління розвідки МОУ.

Відео чергового успішного відбитого штурму окупантів опублікували на Facebook-сторінці 13-ої бригади НГУ "Хартія", передає Цензор.НЕТ.

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