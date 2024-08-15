Україна та Росія почали перемовини про обмін полоненими на Курщині, - FT

Україна та РФ починають переговори про новий обмін полоненими, захопленими з обох сторін під час операції ЗСУ в Курській області.

Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Українська військова розвідка, яка веде переговори про обмін військовополоненими, підтвердила виданню, що вона працює над обміном.

Київ не розголошує точну кількість російських полонених, захоплених його силами під час Курської операції, але українські солдати на цьому напрямку повідомили FT, що ця цифра обчислюється "сотнями".

Військовий аналітик припускає, що понад 2000 військових РФ здалися в полон від початку наступу ЗСУ на Курщину.

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Російські офіційні особи раніше вказували на те, що Москва може призупинити обмін полоненими. Але український омбудсмен Дмитро Лубінець сказав, що його розмова з російською колегою Тетяною Москальковою дала йому надію на те, що ворогуючі сторони зможуть просунутися в цьому питанні найближчим часом.

Лубінець повідомив, що він проінформував ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста про те, що "права російських військовополонених захищаються, і в будь-який момент Україна готова продовжити процеси обміну на основі Женевської конвенції".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що лише від початку доби ЗСУ вдалося взяти в полон понад 100 російських військових під час просування в Курській області.

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