УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11360 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 697 34

Україна та Росія почали перемовини про обмін полоненими на Курщині, - FT

Україна та Росія почали перемовини про обмін полоненими на Курщин

Україна та РФ починають переговори про новий обмін полоненими, захопленими з обох сторін під час операції ЗСУ в Курській області.

Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Українська військова розвідка, яка веде переговори про обмін військовополоненими, підтвердила виданню, що вона працює над обміном.

Київ не розголошує точну кількість російських полонених, захоплених його силами під час Курської операції, але українські солдати на цьому напрямку повідомили FT, що ця цифра обчислюється "сотнями".

Військовий аналітик припускає, що понад 2000 військових РФ здалися в полон від початку наступу ЗСУ на Курщину. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці СБУ взяли у полон 102 російських військових на Курщині, - джерело. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські офіційні особи раніше вказували на те, що Москва може призупинити обмін полоненими. Але український омбудсмен Дмитро Лубінець сказав, що його розмова з російською колегою Тетяною Москальковою дала йому надію на те, що ворогуючі сторони зможуть просунутися в цьому питанні найближчим часом.

Лубінець повідомив, що він проінформував ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста про те, що "права російських військовополонених захищаються, і в будь-який момент Україна готова продовжити процеси обміну на основі Женевської конвенції".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що лише від початку доби ЗСУ вдалося взяти в полон понад 100 російських військових під час просування в Курській області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни ЗСУ взяли у полон ще 30 російських військових на Курщині. ВIДЕО

Автор: 

обмін (1150) росія (64984) полонені (2258) Курськ (1096)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Завжди казав: Кацапи розуміють тільки силу! Поки з ними "васькаються" - вони починають "борзєть"! "Скотина нахабніє від безкарності"! Як тільки отримують "************" - починають вести себе нормально!
показати весь коментар
15.08.2024 13:48
+17
Усіх на всіх! Азов!
показати весь коментар
15.08.2024 13:46
+11
їм підпишуть контракт і відправлять на донбас!
показати весь коментар
15.08.2024 13:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Усіх на всіх! Азов!
показати весь коментар
15.08.2024 13:46 Відповісти
Синий армо-скотч заканчивается. Нет, это не шутка. Наверное, скоро пойдут сборы на армированый скотч...

За неполные две недели Курской операции более 2 тысяч пленных (птички нашептали, что более 2,5 тыс тел). Преимущественно срочники.

Для понимания, вся группировка Курск составляла до 10 тыс тел. То есть, 1/4 группировки в минус только пленными. Что там по 200 и 300 сложно сказать. Более-менее вменяемая информация пока только по пленным. При этом, на вторую неделю операции в плен продолжают попадать именно срочники. То есть, несмотря на происходящее их так и не убрали в тыловую зону КО. И это очень хорошо, причём не только потому что явно указывает на ресурсный кризис РОВ...

Это очень хорошие новости и для наших парней и девчат, которых мы заждались дома и которые мучаются в российском плену.

Сегодня сотни и тысячи сдающихся в плен срочников РОВ, завтра сотни и тысячи вернувшихся домой наших героев и героинь.©
показати весь коментар
15.08.2024 14:12 Відповісти
з якого б ото дива розвідники щось будуть доповідати якійсь фінансовій газеті, скоріше за все це їхня вигадка задля піару
показати весь коментар
15.08.2024 17:40 Відповісти
Перечитав статтю ще раз, не знайшов нічого про кількість наших полонених на курщині.
показати весь коментар
15.08.2024 14:04 Відповісти
Ти що, дурненький? Ти хоч встиг прочитати ту муйню, на котру я відповідав?
показати весь коментар
15.08.2024 15:20 Відповісти
Усі полонені орки будуть звинувачені пиньом у прєдатєльствє і будуть послані на уранові рудники.
показати весь коментар
15.08.2024 13:47 Відповісти
їм підпишуть контракт і відправлять на донбас!
показати весь коментар
15.08.2024 13:49 Відповісти
ЗК в уранові копальні не відправляють... Збагачення руди на хімзаводі гарячі цехи...зате в теплі і не придушить деревом на 45градусному морозі
показати весь коментар
15.08.2024 14:27 Відповісти
Завжди казав: Кацапи розуміють тільки силу! Поки з ними "васькаються" - вони починають "борзєть"! "Скотина нахабніє від безкарності"! Як тільки отримують "************" - починають вести себе нормально!
показати весь коментар
15.08.2024 13:48 Відповісти
Azov!!!!
показати весь коментар
15.08.2024 13:51 Відповісти
2500 полонених з угрупування 10000. Чверть без урахування 200/300. Це розгром і небачене приниження рашки.
показати весь коментар
15.08.2024 13:52 Відповісти
лапті аладіна заявляв що пленній лахматовец - уже не лахматовец
показати весь коментар
15.08.2024 13:52 Відповісти
Наша вимога: за одного небитого (строковика рф) двох битих (азовців) дають !
показати весь коментар
15.08.2024 13:53 Відповісти
схоже, пригоріло у кацапів від Курська. як у 22-му році пригоріло від операції на Харківщині...

Дорогие подписчики и гости канала! Очередной этап мобилизации в России могут объявить уже 11 сентября, по крайней мере, именно эта дата обсуждается во время совещаний с представителями руководства военного и силового блоков. Решение ещё не принято, но обсуждение этого вопроса с каждым днем проходит все более активней.
показати весь коментар
15.08.2024 13:54 Відповісти
блина..., хоть бы их чем-нить укололи - каким-нить гепатитом или сифилисом
показати весь коментар
15.08.2024 13:56 Відповісти
їх і так кадирОвці нагородять якойсь заразою на фільтраційних пунктах
показати весь коментар
15.08.2024 13:58 Відповісти
Звільніть Азов!!!
показати весь коментар
15.08.2024 13:58 Відповісти
Весь сабантуй из-за трех кадыр-овец, каторые нездаюцца
показати весь коментар
15.08.2024 14:15 Відповісти
ще якби почали переговори про припинення бойових дій було б взагалі чудово
показати весь коментар
15.08.2024 14:17 Відповісти
Не извольте сомневаться. И боевые действия остановят.
Если обмен будет на территории Курской области - это остановка боевых действий. Как раз когда день год кормит. Если будут менять только в районе Покровска.
Россия идет на подписание договоров только тогда, когда ей очень тяжело, когда ей нужно окрепнуть для нанесения нового удара.
Боже, спаси нас от нашего Президента, которого мы сами выбрали
показати весь коментар
15.08.2024 15:18 Відповісти
Чесно кажучи якась дурня, ми їх звільнимо, а вони одразу ж попруть на нас, і що ми будемо відступати? Зараз у них брак військової сили, то й добре !
показати весь коментар
15.08.2024 14:20 Відповісти
А что там насчет переговоров про перемирие и прекращение огня на линии разграничения согласно новых реалий?
показати весь коментар
15.08.2024 14:22 Відповісти
Перемовини потрібно проводити про обмін територіями
показати весь коментар
15.08.2024 14:26 Відповісти
Полонні з обох сторін!? На Курщині вояки ЗСУ потрапляють в полон? Як же ж так? Ми нічого не чули в новинах.
показати весь коментар
15.08.2024 14:45 Відповісти
а що війна тільки йде на Курщині?
а що, якщо українця взяли в полон на Донеччині два роки назад, то його заборонено міняти на москаля взятого в полон на Курщині два дні назад?
показати весь коментар
16.08.2024 06:16 Відповісти
АЗОВ витягайте!
показати весь коментар
15.08.2024 15:38 Відповісти
как обично Украина отдаст козломордих вояк и ахмат а в замен гражданские, сепорня и т.д ведь за обменом как и за всем стоит фсбэшник Елдак.....вагнер, цемах и сдача Азовцев.....
показати весь коментар
15.08.2024 15:38 Відповісти
Обмін? Так, міняти за кожного москальського строковика трьох наших, а за кожного чеченця із "ахмату" -- десяток (до обміну всіх чеченців тримати разом зі свинями, щоб кадиров швидше думав). Путлер відмовиться? Ну і нехай: чим більше незадоволених та озлоблених росіян вчинятимуть хаос та різанину на болотах, тим краще.
показати весь коментар
15.08.2024 16:15 Відповісти
Не треба строковиків та інших полонених так швидко міняти - треба хоча б 3 місяці для психологічного усвідомлення родичами. Наші теж стільки почекають - москалі катувати вже не будуть так!
показати весь коментар
15.08.2024 19:16 Відповісти
пусть бы раха поныла еще...
показати весь коментар
15.08.2024 20:04 Відповісти
видно смачно українські солдати там напакували свиней, якщо аж москалі завили першими про обмін!
показати весь коментар
16.08.2024 06:13 Відповісти
 
 