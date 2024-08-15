Україна та Росія почали перемовини про обмін полоненими на Курщині, - FT
Україна та РФ починають переговори про новий обмін полоненими, захопленими з обох сторін під час операції ЗСУ в Курській області.
Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Українська військова розвідка, яка веде переговори про обмін військовополоненими, підтвердила виданню, що вона працює над обміном.
Київ не розголошує точну кількість російських полонених, захоплених його силами під час Курської операції, але українські солдати на цьому напрямку повідомили FT, що ця цифра обчислюється "сотнями".
Військовий аналітик припускає, що понад 2000 військових РФ здалися в полон від початку наступу ЗСУ на Курщину.
Російські офіційні особи раніше вказували на те, що Москва може призупинити обмін полоненими. Але український омбудсмен Дмитро Лубінець сказав, що його розмова з російською колегою Тетяною Москальковою дала йому надію на те, що ворогуючі сторони зможуть просунутися в цьому питанні найближчим часом.
Лубінець повідомив, що він проінформував ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста про те, що "права російських військовополонених захищаються, і в будь-який момент Україна готова продовжити процеси обміну на основі Женевської конвенції".
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що лише від початку доби ЗСУ вдалося взяти в полон понад 100 російських військових під час просування в Курській області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За неполные две недели Курской операции более 2 тысяч пленных (птички нашептали, что более 2,5 тыс тел). Преимущественно срочники.
Для понимания, вся группировка Курск составляла до 10 тыс тел. То есть, 1/4 группировки в минус только пленными. Что там по 200 и 300 сложно сказать. Более-менее вменяемая информация пока только по пленным. При этом, на вторую неделю операции в плен продолжают попадать именно срочники. То есть, несмотря на происходящее их так и не убрали в тыловую зону КО. И это очень хорошо, причём не только потому что явно указывает на ресурсный кризис РОВ...
Это очень хорошие новости и для наших парней и девчат, которых мы заждались дома и которые мучаются в российском плену.
Сегодня сотни и тысячи сдающихся в плен срочников РОВ, завтра сотни и тысячи вернувшихся домой наших героев и героинь.©
Дорогие подписчики и гости канала! Очередной этап мобилизации в России могут объявить уже 11 сентября, по крайней мере, именно эта дата обсуждается во время совещаний с представителями руководства военного и силового блоков. Решение ещё не принято, но обсуждение этого вопроса с каждым днем проходит все более активней.
Если обмен будет на территории Курской области - это остановка боевых действий. Как раз когда день год кормит. Если будут менять только в районе Покровска.
Россия идет на подписание договоров только тогда, когда ей очень тяжело, когда ей нужно окрепнуть для нанесения нового удара.
Боже, спаси нас от нашего Президента, которого мы сами выбрали
а що, якщо українця взяли в полон на Донеччині два роки назад, то його заборонено міняти на москаля взятого в полон на Курщині два дні назад?