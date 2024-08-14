УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8833 відвідувача онлайн
Новини Війна
15 550 37

Воїни ЗСУ взяли у полон ще 30 російських військових на Курщині. ВIДЕО

У мережі показали кадри із новими російськими полоненими, - їх захопили у Курській області.

Як передає Цензор.НЕТ, відомо, що українські захисники взяли у полон 30 окупантів.

Також дивіться: Бійці "Хартії" зупинили штурм росіян на Харківському напрямку, знищивши БМП-2 та дві автівки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17329) полонені (2261) Курськ (1103)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
"порешайте на месте"
-----------
Кацап, наші воїни хабарів не беруть.
показати весь коментар
15.08.2024 00:05
+15
красунчики
показати весь коментар
14.08.2024 23:48
+13
Молодці хлопці! Так тримати! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
15.08.2024 00:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
красунчики
показати весь коментар
14.08.2024 23:48 Відповісти
Задолбали в плен брать, порешайте на месте.
показати весь коментар
14.08.2024 23:59 Відповісти
"порешайте на месте"
-----------
Кацап, наші воїни хабарів не беруть.
показати весь коментар
15.08.2024 00:05 Відповісти
Та то "кровожерливий естонець" вимагає їх повбивать У нього ж "Естонія" у "ВнутріМКАДді" - там цивілізовані закони війни не визнаються і вони хочуть нас з собою "поставить на одну поличку" Щоб потім сказать: "Так ани же такие как и мы! Такие же краважадные убийцы Паэтаму не мешайте нам между сабой разбираться!"
показати весь коментар
15.08.2024 03:45 Відповісти
обменный фонд, нашил полно в рашке в плену
показати весь коментар
15.08.2024 00:09 Відповісти
їх не можна зараз міняти, бо вони знову попруть на нас, хіба що їх трохи підстрелювати щоб були не боєздатні
показати весь коментар
15.08.2024 00:18 Відповісти
Молодці хлопці! Так тримати! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
15.08.2024 00:03 Відповісти
Астановітєсь! Зараз вони всім *********** здадуться, а нам що? годувать?
показати весь коментар
15.08.2024 00:18 Відповісти
Запустити їх у Крємльовскій бухвет..))
показати весь коментар
15.08.2024 00:22 Відповісти
на аквадискатеку в геленджик
показати весь коментар
15.08.2024 00:30 Відповісти
Та ну їх... Кажуть якщо запхати кацапа в газову камеру він тобі звідти "закрой двєрь! кайфи виходят"... Аквадіскотєка для кацапа з спірохєтами в каналізації...
показати весь коментар
15.08.2024 01:03 Відповісти
Для "пересічних" там лише "з пузирькамі вода" - повиздихають...
показати весь коментар
15.08.2024 01:07 Відповісти
😁😅🤣🤣
показати весь коментар
15.08.2024 00:26 Відповісти
курвська вже практично повністю здалася..капець, полонених годуй, цивільних годуй..
показати весь коментар
15.08.2024 00:56 Відповісти
Карасі косяками пішли!
показати весь коментар
15.08.2024 00:29 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2024 00:43 Відповісти
частина кацапів починають щось підозрювати
показати весь коментар
15.08.2024 01:14 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2024 01:16 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2024 01:17 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2024 01:18 Відповісти
Интересно раскрыта тема. Спасибо за репост.
А тем временем:

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1erkuj1/extended_ua_47th_mechanized_brigades_gods_work/

Ближний бой. Хорошее качество. Лучшие кадры с 56 сек. Один орк получил "оливу" прямо в еПальник, второй, от свинцовой примочки просто скукожился
показати весь коментар
15.08.2024 02:06 Відповісти
A Ukrainian soldier stands guard as he surveys a line of Russian POWs taken in Kursk

показати весь коментар
15.08.2024 02:56 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2024 05:11 Відповісти
средний возраст погибших солдат вс рф в Украине составил:
2022 - 30 лет;
2024 - 38 лет.
показати весь коментар
15.08.2024 05:06 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2024 05:12 Відповісти
Проблема орков заключается в том что они могут свое стадо только вперед на убой гнать под дулами пулеметов а это лесная маневренная война в которой каждле подразделение действунт автономно на все 360 градусов.
показати весь коментар
15.08.2024 07:04 Відповісти
ЯК ГАРНЕСЕНЬКО В ШЕРЕНГУ ЙДУТЬ ІФАНИ.. ВЕСЕЛО ЯК..
показати весь коментар
15.08.2024 07:57 Відповісти
Позицію кацапiв щодо обмінів полоненими міг змінити наступ українських сил оборони в Курській області країни-агресора РФ. Саме мордор постійно знаходить приводи, щоб не проводити обміни.
показати весь коментар
15.08.2024 08:24 Відповісти
Сумніваюсь що путіна зацікавить цей дитячий садік як обмінний фонд.
показати весь коментар
15.08.2024 08:35 Відповісти
Как раз срочники, как и дыровцы-это и есть самое ценное.
показати весь коментар
15.08.2024 10:50 Відповісти
Да нормально всё, только не надо подобаться оркам и грязно материться, украинец - европеец а не потомок орков.. )
показати весь коментар
15.08.2024 08:43 Відповісти
Абсолютно согласен с Вами! 👍
показати весь коментар
15.08.2024 14:19 Відповісти
воин ....ть - шеренгочку ???(((( в колону по ОДНОМУ !!! ...ка !!! в колонуууу !!! какая наххххх шеренгочка ????(((
показати весь коментар
15.08.2024 09:08 Відповісти
Большое количество пленных российских военных во время боев в Курской области заставило Кремль пойти на беспрецедентный шаг: РФ впервые стала инициатором разговора с Украиной об обмене пленными.
показати весь коментар
15.08.2024 10:49 Відповісти
Целая рота российских бойцов добровольно сдалась ВСУ в плен в Курской области.

Солдаты сдались в плен 14 августа. Такое решение приняли более 100 россиян, которых оставили их командиры.
показати весь коментар
15.08.2024 11:10 Відповісти
А где "У содата выходной"?
показати весь коментар
15.08.2024 12:48 Відповісти
А где все блюстители украинськой мовы?! Почему здесь еще не отметился ни один ухилянт с дивана, и не потребовал от этого солдата не говорить свинасобачей? Где оте все юры малки, оресты бартки и викторыфедорычи?
показати весь коментар
15.08.2024 16:14 Відповісти
 
 