Воїни ЗСУ взяли у полон ще 30 російських військових на Курщині. ВIДЕО

У мережі показали кадри із новими російськими полоненими, - їх захопили у Курській області.

Як передає Цензор.НЕТ, відомо, що українські захисники взяли у полон 30 окупантів.

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