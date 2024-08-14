Воїни ЗСУ взяли у полон ще 30 російських військових на Курщині. ВIДЕО
У мережі показали кадри із новими російськими полоненими, - їх захопили у Курській області.
Як передає Цензор.НЕТ, відомо, що українські захисники взяли у полон 30 окупантів.
Топ коментарі
+16 Ne On #589163
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Кацап, наші воїни хабарів не беруть.
А тем временем:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1erkuj1/extended_ua_47th_mechanized_brigades_gods_work/
Ближний бой. Хорошее качество. Лучшие кадры с 56 сек. Один орк получил "оливу" прямо в еПальник, второй, от свинцовой примочки просто скукожился
2022 - 30 лет;
2024 - 38 лет.
Солдаты сдались в плен 14 августа. Такое решение приняли более 100 россиян, которых оставили их командиры.