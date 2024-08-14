Омбудсмен РФ Москалькова инициировала разговор с Лубинцем по поводу российских пленных из Курской области

Продвижение ВСУ в Курской области заставило Россию проявлять инициативу в вопросе обмена пленными.

Об этом в эфире телемарафона рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Лубинца, недавно он имел разговор с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой относительно обмена пленными на фоне продвижения ВСУ в Курской области.

Лубинец подчеркнул, что этот разговор инициировала российская сторона.

"Относительно коммуникации с российской стороной. Да, был инициативный разговор (Москальковой, - ред.). Я надеюсь, что, несмотря на публичные заявления российских СМИ, что россияне якобы приняли решение приостановить какие-то обмены... У нас сейчас обмен информацией происходит. Я также информирую МККК и ООН, что права российских военнопленных защищаются, мы мониторим эту ситуацию, и в любое время Украина готова продолжать обменные процессы на основании Женевской конвенции", - рассказал уполномоченный.

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Лубинец отметил, что операция ВСУ в Курской области заставила Россию проявлять инициативу в вопросе обмена пленными.

"Чем она (инициатива, - ред.) завершится, пока не знаю. Но украинская сторона всегда готова проводить обменные процессы", - добавил омбудсмен.

Напомним, что в среду, 14 августа, президент Владимир Зеленский заявлял, что только с начала суток ВСУ удалось взять в плен более 100 российских военных во время продвижения в Курской области.

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