Омбудсмен РФ Москалькова инициировала разговор с Лубинцем по поводу российских пленных из Курской области
Продвижение ВСУ в Курской области заставило Россию проявлять инициативу в вопросе обмена пленными.
Об этом в эфире телемарафона рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Лубинца, недавно он имел разговор с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой относительно обмена пленными на фоне продвижения ВСУ в Курской области.
Лубинец подчеркнул, что этот разговор инициировала российская сторона.
"Относительно коммуникации с российской стороной. Да, был инициативный разговор (Москальковой, - ред.). Я надеюсь, что, несмотря на публичные заявления российских СМИ, что россияне якобы приняли решение приостановить какие-то обмены... У нас сейчас обмен информацией происходит. Я также информирую МККК и ООН, что права российских военнопленных защищаются, мы мониторим эту ситуацию, и в любое время Украина готова продолжать обменные процессы на основании Женевской конвенции", - рассказал уполномоченный.
Лубинец отметил, что операция ВСУ в Курской области заставила Россию проявлять инициативу в вопросе обмена пленными.
"Чем она (инициатива, - ред.) завершится, пока не знаю. Но украинская сторона всегда готова проводить обменные процессы", - добавил омбудсмен.
Напомним, что в среду, 14 августа, президент Владимир Зеленский заявлял, что только с начала суток ВСУ удалось взять в плен более 100 российских военных во время продвижения в Курской области.
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"Як вам спиться, пане Президент? Загиблі вам не сняться?" (С)
Птічка-зінічка...
Бо не було вже стільки військових для конвоювання полонених.
А так самі повзуть собі до місця де їм дадуть пожерти.
От тільки ці андрофаги не хочуть знати власної історії та забули власну мову. Це рабське плем'я, що без роду, історії, традицій не зможе вижити без нашої історії, наших традицій та обрядів, бо побудовано на брехні та вигадках. Тому Україна для московитів - пріорітет у їхній самоідентифікації! А всі казки про "скрєпи", та "вялічіє" - лише привід для захоплення України. А щоб вони лишалися єдиними нащадками - то й знищення нашої нації.
Допоки існує московія в тому імперському вигляді, який є - то доти Україна буде в небезпеці.
Таке моє ІМХО
По темі: чи є якесь підгрунтя для спілкування представника українськї влади з особою, що розшукується Гаазьким судом?
Ето же просто інцидєнт.