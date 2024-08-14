РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5254 посетителя онлайн
Новости
10 116 40

Омбудсмен РФ Москалькова инициировала разговор с Лубинцем по поводу российских пленных из Курской области

Омбудсмен РФ Москалькова инициировала разговор с Лубинцем по поводу российских пленных из Курской области

Продвижение ВСУ в Курской области заставило Россию проявлять инициативу в вопросе обмена пленными.

Об этом в эфире телемарафона рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Лубинца, недавно он имел разговор с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой относительно обмена пленными на фоне продвижения ВСУ в Курской области.

Лубинец подчеркнул, что этот разговор инициировала российская сторона.

"Относительно коммуникации с российской стороной. Да, был инициативный разговор (Москальковой, - ред.). Я надеюсь, что, несмотря на публичные заявления российских СМИ, что россияне якобы приняли решение приостановить какие-то обмены... У нас сейчас обмен информацией происходит. Я также информирую МККК и ООН, что права российских военнопленных защищаются, мы мониторим эту ситуацию, и в любое время Украина готова продолжать обменные процессы на основании Женевской конвенции", - рассказал уполномоченный.

Смотрите также: Захваченные в плен на Курщине россияне о кадыровцах: "Ахмат" - это просто пыль в глаза и тик-токеры". ВИДЕО

Лубинец отметил, что операция ВСУ в Курской области заставила Россию проявлять инициативу в вопросе обмена пленными.

"Чем она (инициатива, - ред.) завершится, пока не знаю. Но украинская сторона всегда готова проводить обменные процессы", - добавил омбудсмен.

Напомним, что в среду, 14 августа, президент Владимир Зеленский заявлял, что только с начала суток ВСУ удалось взять в плен более 100 российских военных во время продвижения в Курской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пленные российские срочники просят Путина обменять их на бойцов "Азова". ВИДЕО

Автор: 

обмен (1367) пленные (2132) Москалькова Татьяна (213) Лубинец Дмитрий (454)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+31
Коли дати гарноі ***** - до них починає доходити
показать весь комментарий
14.08.2024 21:35
+22
А що з цього приводу каже той, хто під особисті гарантії наказав здатися захисникам "Азовталі"?
"Як вам спиться, пане Президент? Загиблі вам не сняться?" (С)
показать весь комментарий
14.08.2024 21:42
+16
а що, може Дон-Дон натиснув на неї? Бо ***** нах вони не потрібні, навіть ті ж абреки.
показать весь комментарий
14.08.2024 21:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли дати гарноі ***** - до них починає доходити
показать весь комментарий
14.08.2024 21:35 Ответить
а що, може Дон-Дон натиснув на неї? Бо ***** нах вони не потрібні, навіть ті ж абреки.
показать весь комментарий
14.08.2024 21:38 Ответить
і що , Азовців виміняете чи як....
показать весь комментарий
14.08.2024 21:39 Ответить
А кроме азовцев нет больше военнопленных?
показать весь комментарий
14.08.2024 21:45 Ответить
це ти до чого *********?
показать весь комментарий
14.08.2024 21:53 Ответить
не кіпішуй, сподіваюсь здогадаються овце_бів, обміняють останніми, поки не витягнуть наших скільки можливо
показать весь комментарий
14.08.2024 23:25 Ответить
Такі варіанти не для розуму зелених піздунців,,,
показать весь комментарий
15.08.2024 10:03 Ответить
Єрмачіна азовців не міняє- рашиські куратори не одобрюють
показать весь комментарий
14.08.2024 22:04 Ответить
А що з цього приводу каже той, хто під особисті гарантії наказав здатися захисникам "Азовталі"?
"Як вам спиться, пане Президент? Загиблі вам не сняться?" (С)
показать весь комментарий
14.08.2024 21:42 Ответить
А який був вихід?
показать весь комментарий
14.08.2024 22:20 Ответить
готуватися до війни, не розміновувати перешийки на Крим, укріплювати ЛБЗ і кордони фортифікаціями, тощо. А стосовно вас, 73/43%зебілів - думати, коли голосуєте, а не бажати "жрать+ржать+срать".
показать весь комментарий
14.08.2024 23:30 Ответить
Ідіть в дупу! Я не голосувала за Зеленського,але зараз не сію розлад
показать весь комментарий
15.08.2024 12:58 Ответить
.. а не дати загнати у безвихідь !!!
показать весь комментарий
15.08.2024 11:52 Ответить
Омбудсменка РФ Москалькова зініціювала розмову

Птічка-зінічка...
показать весь комментарий
14.08.2024 21:43 Ответить
Так рускіє ж не сдаютса - откуда плєнниє?
показать весь комментарий
14.08.2024 21:46 Ответить
Ох і промовисте ж в тої коровиськи прізвище ))) Вказує на походження предків, мабуть )
показать весь комментарий
14.08.2024 21:46 Ответить
ти думаєш, це її дівоче? Помиляєшся... Носенко, дуже схоже на українське... Хоча народилась у Вітебську. Але батько - військовий алкоголік.
показать весь комментарий
14.08.2024 21:55 Ответить
Сподіваюсь наши азовці нарешті повернуться до дому!!! Мокшанської срочники дорогі, за одного такого кілька наших, сподіваюсь що так і буде!!! Слава Україні!!!
показать весь комментарий
14.08.2024 21:48 Ответить
а кадирівці взагалі безцінні, на їхню думку, можна хвоста касабам добре накрутити
показать весь комментарий
14.08.2024 23:29 Ответить
Так ***** сказало що з нами не можна вести перемовини. Щось мабуть сталося.
показать весь комментарий
14.08.2024 21:49 Ответить
отримав копняка від дон-дона, та змінив думку
показать весь комментарий
14.08.2024 23:30 Ответить
***** боится что матери тех чмобиков начнут качать лодку
показать весь комментарий
14.08.2024 21:51 Ответить
Мабуть нема кому воювати
показать весь комментарий
14.08.2024 21:55 Ответить
то може краще не ******* на широкий загал, а похизуватись результативним обміном?
показать весь комментарий
14.08.2024 21:55 Ответить
Зараз краще не вільняти бо знову підуть воювати проти нас
показать весь комментарий
14.08.2024 21:56 Ответить
Німці під час великих котлів та здач 1941-го просто ломали полоненим одну ногу.
Бо не було вже стільки військових для конвоювання полонених.

А так самі повзуть собі до місця де їм дадуть пожерти.
показать весь комментарий
14.08.2024 22:44 Ответить
Так, їх треба трошки підстрелювати, щоб були не боєздатні, тільки потім міняти
показать весь комментарий
15.08.2024 00:05 Ответить
підтримую пост від Герхард, та пропоную їх каструвати й міняти, це зараз більш морально ефективно
показать весь комментарий
14.08.2024 23:34 Ответить
Виходить, інформація про більш ніж 2000 рашистів, що здалися у полон за останній тиждень правдива, коли в них так підгорає.
показать весь комментарий
14.08.2024 21:57 Ответить
На початку своєї історії московит вивчали так звану "церковнослав'янську", яка була наближена до болгарської. Потім монголо-татарську не одну сотню років (ще й ярлики на "князівство" у них брали). А потім Петро І назвав їх "росією", а згодом Даль видав словник "московського нарєчія Вєлікоруського язика".
От тільки ці андрофаги не хочуть знати власної історії та забули власну мову. Це рабське плем'я, що без роду, історії, традицій не зможе вижити без нашої історії, наших традицій та обрядів, бо побудовано на брехні та вигадках. Тому Україна для московитів - пріорітет у їхній самоідентифікації! А всі казки про "скрєпи", та "вялічіє" - лише привід для захоплення України. А щоб вони лишалися єдиними нащадками - то й знищення нашої нації.

Допоки існує московія в тому імперському вигляді, який є - то доти Україна буде в небезпеці.
Таке моє ІМХО
показать весь комментарий
14.08.2024 22:01 Ответить
Ти хоч новину прочитав? Тут про переговори щодо військовополонених, а не про історію мови рашкі. Якщо ця тема тобі так цікава, що аж кортить, то шукай своїх друзяк на болотах і їм там доводь, чому їх "вяличие - невяличие". Тут це нікому не цікаво.
По темі: чи є якесь підгрунтя для спілкування представника українськї влади з особою, що розшукується Гаазьким судом?
показать весь комментарий
14.08.2024 22:34 Ответить
рубінштейн, ти дурник, коли не розумієш що війна йде й за НАШУ історію, за свою розбирайся з арабами
показать весь комментарий
14.08.2024 23:42 Ответить
Мне кажется все дело в "ахмат-чае"... Не показали бы их в плену, всем было бы пофиг на тех пленных.
показать весь комментарий
14.08.2024 22:39 Ответить
А что ж такоє случілось?
Ето же просто інцидєнт.
показать весь комментарий
14.08.2024 22:42 Ответить
заворушилися таргани козлорилі,як тільки відгрібають, одразу ж стають як шовкові, але не на довго.
показать весь комментарий
14.08.2024 22:59 Ответить
О! Рамзанка дыров ***** нагнул, унизил и наплевал в плешивый гребень. Тот моцкалькову обосцал.
показать весь комментарий
15.08.2024 01:22 Ответить
Звільніть Азов !!!
показать весь комментарий
15.08.2024 10:45 Ответить
Не треба строковиків та інших полонених так швидко міняти - треба хоча б 3 місяці для психологічного усвідомлення родичами. Наші теж стільки почекають - москалі катувати вже не будуть так!
показать весь комментарий
15.08.2024 16:07 Ответить
 
 