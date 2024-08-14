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Омбудсменка РФ Москалькова зініціювала розмову з Лубінцем щодо російських полонених із Курської області

Омбудсменка РФ Москалькова зініціювала розмову з Лубінцем щодо російських полонених із Курської області

Просування ЗСУ в Курській області змусило Росію проявляти ініціативу в питанні обміну полоненими.

Про це в ефірі телемарафону розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Лубінця, нещодавно він мав розмову з омбудсменкою РФ Тетяною Москальковою стосовно обміну полоненими на тлі просування ЗСУ в Курській області.

Лубінець наголосив, що цю розмову ініціювала російська сторона.

"Щодо комунікації з російською стороною. Так, була ініціативна розмова (Москалькової, - ред.). Я сподіваюся, що, незважаючи на публічні заяви російських ЗМІ, що росіяни нібито ухвалили рішення призупинити якісь обміни… У нас зараз обмін інформацією відбувається. Я також інформую МКЧХ і ООН, що права російських військовополонених захищаються, ми моніторимо цю ситуацію, і в будь-який час Україна готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенці", - розповів уповноважний.

Дивіться також: Захоплені у полон на Курщині росіяни про кадирівців: "Ахмат" - это просто пыль в глаза и тик-токеры". ВIДЕО

Лубінець зазначив, що операція ЗСУ в Курській області змусила Росію проявляти ініціативу в питанні обміну полоненими.

"Чим вона (ініціатива, - ред.) завершиться, поки не знаю. Але українська сторона завжди готова проводити обмінні процеси", - додав омбудсмен.

Нагадаємо, що у середу, 14 серпня, президент Володимир Зеленський заявляв, що лише від початку доби ЗСУ вдалося взяти в полон понад 100 російських військових під час просування в Курській області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Полонені російські строковики просять Путіна обміняти їх на бійців "Азову". ВIДЕО

Автор: 

обмін (1152) полонені (2261) Москалькова Тетяна (204) Лубінець Дмитро (593)


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Топ коментарі
+31
Коли дати гарноі ***** - до них починає доходити
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14.08.2024 21:35
+22
А що з цього приводу каже той, хто під особисті гарантії наказав здатися захисникам "Азовталі"?
"Як вам спиться, пане Президент? Загиблі вам не сняться?" (С)
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14.08.2024 21:42
+16
а що, може Дон-Дон натиснув на неї? Бо ***** нах вони не потрібні, навіть ті ж абреки.
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14.08.2024 21:38
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Коли дати гарноі ***** - до них починає доходити
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14.08.2024 21:35 Відповісти
а що, може Дон-Дон натиснув на неї? Бо ***** нах вони не потрібні, навіть ті ж абреки.
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14.08.2024 21:38 Відповісти
і що , Азовців виміняете чи як....
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14.08.2024 21:39 Відповісти
А кроме азовцев нет больше военнопленных?
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14.08.2024 21:45 Відповісти
це ти до чого *********?
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14.08.2024 21:53 Відповісти
не кіпішуй, сподіваюсь здогадаються овце_бів, обміняють останніми, поки не витягнуть наших скільки можливо
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14.08.2024 23:25 Відповісти
Такі варіанти не для розуму зелених піздунців,,,
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15.08.2024 10:03 Відповісти
Єрмачіна азовців не міняє- рашиські куратори не одобрюють
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14.08.2024 22:04 Відповісти
А що з цього приводу каже той, хто під особисті гарантії наказав здатися захисникам "Азовталі"?
"Як вам спиться, пане Президент? Загиблі вам не сняться?" (С)
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14.08.2024 21:42 Відповісти
А який був вихід?
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14.08.2024 22:20 Відповісти
готуватися до війни, не розміновувати перешийки на Крим, укріплювати ЛБЗ і кордони фортифікаціями, тощо. А стосовно вас, 73/43%зебілів - думати, коли голосуєте, а не бажати "жрать+ржать+срать".
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14.08.2024 23:30 Відповісти
Ідіть в дупу! Я не голосувала за Зеленського,але зараз не сію розлад
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15.08.2024 12:58 Відповісти
.. а не дати загнати у безвихідь !!!
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15.08.2024 11:52 Відповісти
Омбудсменка РФ Москалькова зініціювала розмову

Птічка-зінічка...
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14.08.2024 21:43 Відповісти
Так рускіє ж не сдаютса - откуда плєнниє?
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14.08.2024 21:46 Відповісти
Ох і промовисте ж в тої коровиськи прізвище ))) Вказує на походження предків, мабуть )
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14.08.2024 21:46 Відповісти
ти думаєш, це її дівоче? Помиляєшся... Носенко, дуже схоже на українське... Хоча народилась у Вітебську. Але батько - військовий алкоголік.
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14.08.2024 21:55 Відповісти
Сподіваюсь наши азовці нарешті повернуться до дому!!! Мокшанської срочники дорогі, за одного такого кілька наших, сподіваюсь що так і буде!!! Слава Україні!!!
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14.08.2024 21:48 Відповісти
а кадирівці взагалі безцінні, на їхню думку, можна хвоста касабам добре накрутити
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14.08.2024 23:29 Відповісти
Так ***** сказало що з нами не можна вести перемовини. Щось мабуть сталося.
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14.08.2024 21:49 Відповісти
отримав копняка від дон-дона, та змінив думку
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14.08.2024 23:30 Відповісти
***** боится что матери тех чмобиков начнут качать лодку
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14.08.2024 21:51 Відповісти
Мабуть нема кому воювати
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14.08.2024 21:55 Відповісти
то може краще не ******* на широкий загал, а похизуватись результативним обміном?
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14.08.2024 21:55 Відповісти
Зараз краще не вільняти бо знову підуть воювати проти нас
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14.08.2024 21:56 Відповісти
Німці під час великих котлів та здач 1941-го просто ломали полоненим одну ногу.
Бо не було вже стільки військових для конвоювання полонених.

А так самі повзуть собі до місця де їм дадуть пожерти.
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14.08.2024 22:44 Відповісти
Так, їх треба трошки підстрелювати, щоб були не боєздатні, тільки потім міняти
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15.08.2024 00:05 Відповісти
підтримую пост від Герхард, та пропоную їх каструвати й міняти, це зараз більш морально ефективно
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14.08.2024 23:34 Відповісти
Виходить, інформація про більш ніж 2000 рашистів, що здалися у полон за останній тиждень правдива, коли в них так підгорає.
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14.08.2024 21:57 Відповісти
На початку своєї історії московит вивчали так звану "церковнослав'янську", яка була наближена до болгарської. Потім монголо-татарську не одну сотню років (ще й ярлики на "князівство" у них брали). А потім Петро І назвав їх "росією", а згодом Даль видав словник "московського нарєчія Вєлікоруського язика".
От тільки ці андрофаги не хочуть знати власної історії та забули власну мову. Це рабське плем'я, що без роду, історії, традицій не зможе вижити без нашої історії, наших традицій та обрядів, бо побудовано на брехні та вигадках. Тому Україна для московитів - пріорітет у їхній самоідентифікації! А всі казки про "скрєпи", та "вялічіє" - лише привід для захоплення України. А щоб вони лишалися єдиними нащадками - то й знищення нашої нації.

Допоки існує московія в тому імперському вигляді, який є - то доти Україна буде в небезпеці.
Таке моє ІМХО
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14.08.2024 22:01 Відповісти
Ти хоч новину прочитав? Тут про переговори щодо військовополонених, а не про історію мови рашкі. Якщо ця тема тобі так цікава, що аж кортить, то шукай своїх друзяк на болотах і їм там доводь, чому їх "вяличие - невяличие". Тут це нікому не цікаво.
По темі: чи є якесь підгрунтя для спілкування представника українськї влади з особою, що розшукується Гаазьким судом?
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14.08.2024 22:34 Відповісти
рубінштейн, ти дурник, коли не розумієш що війна йде й за НАШУ історію, за свою розбирайся з арабами
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14.08.2024 23:42 Відповісти
Мне кажется все дело в "ахмат-чае"... Не показали бы их в плену, всем было бы пофиг на тех пленных.
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14.08.2024 22:39 Відповісти
А что ж такоє случілось?
Ето же просто інцидєнт.
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14.08.2024 22:42 Відповісти
заворушилися таргани козлорилі,як тільки відгрібають, одразу ж стають як шовкові, але не на довго.
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14.08.2024 22:59 Відповісти
О! Рамзанка дыров ***** нагнул, унизил и наплевал в плешивый гребень. Тот моцкалькову обосцал.
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15.08.2024 01:22 Відповісти
Звільніть Азов !!!
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15.08.2024 10:45 Відповісти
Не треба строковиків та інших полонених так швидко міняти - треба хоча б 3 місяці для психологічного усвідомлення родичами. Наші теж стільки почекають - москалі катувати вже не будуть так!
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15.08.2024 16:07 Відповісти
 
 