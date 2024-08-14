Омбудсменка РФ Москалькова зініціювала розмову з Лубінцем щодо російських полонених із Курської області
Просування ЗСУ в Курській області змусило Росію проявляти ініціативу в питанні обміну полоненими.
Про це в ефірі телемарафону розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Лубінця, нещодавно він мав розмову з омбудсменкою РФ Тетяною Москальковою стосовно обміну полоненими на тлі просування ЗСУ в Курській області.
Лубінець наголосив, що цю розмову ініціювала російська сторона.
"Щодо комунікації з російською стороною. Так, була ініціативна розмова (Москалькової, - ред.). Я сподіваюся, що, незважаючи на публічні заяви російських ЗМІ, що росіяни нібито ухвалили рішення призупинити якісь обміни… У нас зараз обмін інформацією відбувається. Я також інформую МКЧХ і ООН, що права російських військовополонених захищаються, ми моніторимо цю ситуацію, і в будь-який час Україна готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенці", - розповів уповноважний.
Лубінець зазначив, що операція ЗСУ в Курській області змусила Росію проявляти ініціативу в питанні обміну полоненими.
"Чим вона (ініціатива, - ред.) завершиться, поки не знаю. Але українська сторона завжди готова проводити обмінні процеси", - додав омбудсмен.
Нагадаємо, що у середу, 14 серпня, президент Володимир Зеленський заявляв, що лише від початку доби ЗСУ вдалося взяти в полон понад 100 російських військових під час просування в Курській області.
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"Як вам спиться, пане Президент? Загиблі вам не сняться?" (С)
Птічка-зінічка...
Бо не було вже стільки військових для конвоювання полонених.
А так самі повзуть собі до місця де їм дадуть пожерти.
От тільки ці андрофаги не хочуть знати власної історії та забули власну мову. Це рабське плем'я, що без роду, історії, традицій не зможе вижити без нашої історії, наших традицій та обрядів, бо побудовано на брехні та вигадках. Тому Україна для московитів - пріорітет у їхній самоідентифікації! А всі казки про "скрєпи", та "вялічіє" - лише привід для захоплення України. А щоб вони лишалися єдиними нащадками - то й знищення нашої нації.
Допоки існує московія в тому імперському вигляді, який є - то доти Україна буде в небезпеці.
Таке моє ІМХО
По темі: чи є якесь підгрунтя для спілкування представника українськї влади з особою, що розшукується Гаазьким судом?
Ето же просто інцидєнт.