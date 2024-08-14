Омбудсменка РФ Москалькова зініціювала розмову з Лубінцем щодо російських полонених із Курської області

Просування ЗСУ в Курській області змусило Росію проявляти ініціативу в питанні обміну полоненими.

Про це в ефірі телемарафону розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Лубінця, нещодавно він мав розмову з омбудсменкою РФ Тетяною Москальковою стосовно обміну полоненими на тлі просування ЗСУ в Курській області.

Лубінець наголосив, що цю розмову ініціювала російська сторона.

"Щодо комунікації з російською стороною. Так, була ініціативна розмова (Москалькової, - ред.). Я сподіваюся, що, незважаючи на публічні заяви російських ЗМІ, що росіяни нібито ухвалили рішення призупинити якісь обміни… У нас зараз обмін інформацією відбувається. Я також інформую МКЧХ і ООН, що права російських військовополонених захищаються, ми моніторимо цю ситуацію, і в будь-який час Україна готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенці", - розповів уповноважний.

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Лубінець зазначив, що операція ЗСУ в Курській області змусила Росію проявляти ініціативу в питанні обміну полоненими.

"Чим вона (ініціатива, - ред.) завершиться, поки не знаю. Але українська сторона завжди готова проводити обмінні процеси", - додав омбудсмен.

Нагадаємо, що у середу, 14 серпня, президент Володимир Зеленський заявляв, що лише від початку доби ЗСУ вдалося взяти в полон понад 100 російських військових під час просування в Курській області.

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