Полонені російські строковики просять Путіна обміняти їх на бійців "Азову". ВIДЕО

У Курській області полонені російські строковики просять обміняти їх на воїнів "Азову".

Про це російські бранці попросили президента РФ Володимира Путіна, передає Цензор.НЕТ.

Також окупанти наголосили, що ті, кого взяли у полон, хочуть чимшвидше потрапити додому до своїх рідних.

Також дивіться: "Війну можуть підтримувати лише люди з інтелектом нижче середнього": Робота штабу допомоги Україні в Казахстані. ВIДЕО