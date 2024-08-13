Полонені російські строковики просять Путіна обміняти їх на бійців "Азову". ВIДЕО
У Курській області полонені російські строковики просять обміняти їх на воїнів "Азову".
Про це російські бранці попросили президента РФ Володимира Путіна, передає Цензор.НЕТ.
Також окупанти наголосили, що ті, кого взяли у полон, хочуть чимшвидше потрапити додому до своїх рідних.
Топ коментарі
+25 Dmitriy Prudko
показати весь коментар13.08.2024 16:47
+19 kergudu barbambiya
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+12 mce mce
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Частину азовців виміняють на кадирівців...
Ось і користуюсь евфемізмами: "рашка, узькі, пуйло, мордор, орки" та інше.
Це не від поваги, а від гидливості.
Але з пісні "Ла-ла-ла..." слів вже не викинути. Бо класика!
Та не сприймайте ви все отак всерйоз!
"Всьо, шо нажито нєпосільним трудом..." (с) От, якби ще й ці гроші пішли на ЗСУ.
30 липня на Майдані Незалежності у Києві пройшов мітинг родичів полонених "Азова". До влади було донесено меседж, що якщо азовців не обміняють (як обіцяла влада), то наступні мітинги будуть уже багатотисячні і, можливо, не такі мирні.
Путін не міняе азовців, т.к. Україна не має рівнозначного обмінного фонду. Уголовніки, ЛНРівці/ДНРівці та інша шваль - не цікавлять. Кадрові військові РФ у полон потрапляють нечасто, офіцерів взагалі немає. Якщо влада не хоче великий бузи на Майдані, то терміново потрібний якісний обмінний фонд. Срочники РФ? Чому б і ні. Матусі РФ за своїх 18-річних синочків можуть не хілий кипиш влаштувати. Це вам не дружини, які відправляють своїх чоловіків-алкашів на заробітки з Мухосранська.
Де ж взяти російських терміновиків у необхідних кількостях? ...