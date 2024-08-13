УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10641 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
13 794 41

Полонені російські строковики просять Путіна обміняти їх на бійців "Азову". ВIДЕО

У Курській області полонені російські строковики просять обміняти їх на воїнів "Азову".

Про це російські бранці попросили президента РФ Володимира Путіна, передає Цензор.НЕТ.

Також окупанти наголосили, що ті, кого взяли у полон, хочуть чимшвидше потрапити додому до своїх рідних.

Також дивіться: "Війну можуть підтримувати лише люди з інтелектом нижче середнього": Робота штабу допомоги Україні в Казахстані. ВIДЕО

Автор: 

росія (65146) полонені (2263)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+25
Вступайте у РДК та визволяйте свою росію від диктаторського режиму. Бо після обміну знову підете на м'ясо йолопи
показати весь коментар
13.08.2024 16:47
+19
Ватну "пєвіцу ротом" бзДоліну розвели на майже 2 ляма зелені. Каже, що це зробили українці. )))
"Всьо, шо нажито нєпосільним трудом..." (с) От, якби ще й ці гроші пішли на ЗСУ.

показати весь коментар
13.08.2024 16:55
+12
ЗС РФ захопили бійців ЗСУ в Курській області, а потім разом з ними здалися в полонhttps://focus.ua/uk/*******-novosti/662892-zs-rf-zahopili-biyciv-zsu-v-kurskiy-oblasti-a-potim-razom-z-nimi-zdalisya-v-polon-video
показати весь коментар
13.08.2024 17:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вступайте у РДК та визволяйте свою росію від диктаторського режиму. Бо після обміну знову підете на м'ясо йолопи
показати весь коментар
13.08.2024 16:47 Відповісти
Ніяких РДК. УДК.
показати весь коментар
13.08.2024 16:47 Відповісти
Они уже дорогу в плен знают. Как и знают что в украинском плену лучше чем за амбиции ***** разбрасывать кишки и мозги по посадкам. Так что чуть чо опять побегут сдаваться
показати весь коментар
13.08.2024 16:51 Відповісти
ну таке, вже їх питати не будуть, ззаду ослолюби будуть стояти і гнати їх на убой. навіть після обміну, вони додому не потраплять, тільки на м'ясні штурми, щоб на кацапії ніхто не дізнався правди.
показати весь коментар
13.08.2024 17:24 Відповісти
Серйозно? Вони вірять, що ***** стане виконувати їх прохання?
показати весь коментар
13.08.2024 16:49 Відповісти
Еще как поменяет. Особенно если они оденут вышиванки, запоют песню путин ***** и заявят что хотят вступить в РДК
показати весь коментар
13.08.2024 16:55 Відповісти
Та яка різниця у що вони там вірять? Головне, що це виглядає як черговий ляпас Пуйлу...
Частину азовців виміняють на кадирівців...
показати весь коментар
13.08.2024 18:10 Відповісти
Раби завжди будуть вірити
показати весь коментар
13.08.2024 18:36 Відповісти
РОА - РОсійськомовна Армія.
показати весь коментар
13.08.2024 16:49 Відповісти
Ви мабуть забули оті діскусії, за участю орлиці Фаріон, що якраз в лавах ЗСУ вистачає російськомовних. Бо до терорістичного утворення "Сосійська Сідерація" це не має жодного стосунку. Це - громадяни України. Як хочуть - так й спілкуються. Хоч французькою. І це нікому не дає права... (і т.ін.). // Але ось геть не розкрито потенціал - називати болотну армію "Уззькою Освободітєльною" - РОА, напряму відсилаючи до власівської армії, бо в них однаковий триколорний прапор. Оце їх реально бісить, до того ж - є правдою. ВС РФ це наступники РОА: за соссію без більшовиків (хиба ні?) під триколором. Змогли Павтаріть.
показати весь коментар
13.08.2024 16:58 Відповісти
Кожне російське слово в Україні це плювок в обличчя українця.
показати весь коментар
13.08.2024 17:10 Відповісти
А іноді і постріл в голову.
показати весь коментар
13.08.2024 17:15 Відповісти
Ще раз: уззький ізиг, як засіб міжособого спілкування громадян України, не має жодного стосунку до Соссійської Сідерації та не є справжним поводом для нападу, оккупації та аннєксії. Вони просто сміються над такими як Ви. Завтра вони скажуть, що їх мета - окупувати Одесу, бо там забагато блондинок. І Ви так само завзято (як зараз - узькоязичних) почнете викорінювати блондинок, та все інше, на що вони вкажуть. Бо, мовляв, блондинка - то плювок в українця, як Ви зараз висловлюєтеся. Тоді як насправді треба - просто послати Соссійську Сідерацію під три чорти, а не змінювати будь-що в Україні, бо вони так сказали.
показати весь коментар
13.08.2024 17:29 Відповісти
"уззький ізиг Соссійської Сідерації" - бачу, що для тебе слова русскій, росія є святими, які в сує памінать нєльзя...
показати весь коментар
13.08.2024 18:02 Відповісти
А може тому що за них банять? Крім Вас, звісно, бо Ви на службі. А я вже не знаю, як краще писати оті всі речи, щоб образливо, але не забанили б.
показати весь коментар
13.08.2024 18:07 Відповісти
Ну не знаю... Для мене ще після 2014 року слова "росія, руський, путін" - це скоріше та обценна лексіка, тобто матюки, що їх не треба вживати порядній та інтелігентній людині. Просто ані язик, ані пальці не повертаються таке сказати чи написати, тьху!
Ось і користуюсь евфемізмами: "рашка, узькі, пуйло, мордор, орки" та інше.
Це не від поваги, а від гидливості.
показати весь коментар
13.08.2024 22:25 Відповісти
А ***** треба вживати?
показати весь коментар
13.08.2024 22:31 Відповісти
Ну, якщо тут за це не банять, а мама за погані слова рот милом не мила , то чому б ні?
показати весь коментар
14.08.2024 11:22 Відповісти
У скільки років почав вживати російські матюки?
показати весь коментар
14.08.2024 11:52 Відповісти
Робити мені нічого - рот бруднити! Ніколи не вживала.
Але з пісні "Ла-ла-ла..." слів вже не викинути. Бо класика!

Та не сприймайте ви все отак всерйоз!
показати весь коментар
14.08.2024 14:27 Відповісти
Бомжів набрали по звалищах в масовку? Щось вони геть на солдатів не схожі.
показати весь коментар
13.08.2024 16:50 Відповісти
треба було видати їм зброю назад?
показати весь коментар
13.08.2024 16:51 Відповісти
Мається на увазі: Шайгу мав надати їм більш пристойний однострій. Щось швидко в них все порвалося: тягнули по землі на мотузці за трактором?
показати весь коментар
13.08.2024 17:01 Відповісти
Чудове відео - чим жалюгідніший , в них , буде вигляд - тим більше це вплине на кацапську аудиторію !
показати весь коментар
13.08.2024 17:04 Відповісти
може по кущах бігали , усе порвалось 😂
показати весь коментар
13.08.2024 17:05 Відповісти
Ватну "пєвіцу ротом" бзДоліну розвели на майже 2 ляма зелені. Каже, що це зробили українці. )))
"Всьо, шо нажито нєпосільним трудом..." (с) От, якби ще й ці гроші пішли на ЗСУ.

показати весь коментар
13.08.2024 16:55 Відповісти
Є такий російський вираз - канєшна с такім ліцом!
показати весь коментар
13.08.2024 17:07 Відповісти
Дура ! От навіщо українцям моськовська квартира ? Та ні за які гроші !
показати весь коментар
13.08.2024 18:56 Відповісти
"Малавата будєт!!!" (с)
показати весь коментар
13.08.2024 22:27 Відповісти
Чому не на колінах ?!!! До ***** звертається смерд?!!!!
показати весь коментар
13.08.2024 16:56 Відповісти
Вони хоч знають , що дома їм за полон 10 років світить ?!
показати весь коментар
13.08.2024 17:02 Відповісти
Та то наши так прикалываются над хутиным.
показати весь коментар
13.08.2024 17:12 Відповісти
рф складається з областей та національних утворень. Національні утворення мають свою Конституцію, де вказано, що вони є державами, наприклад - "Республика Татарстан - демократическое правовое государство в составе Российской Федерации". Області подібного статусу не мають і потребують дерусифікації та підпорядкування Києву. Таким чином буде вирішена проблема російської ядерної зброї, якою вона погрожує всьому цивілізованому світу і загалом зникне загроза зі Сходу для України та світової демократії. Хіба можна бути проти цього?
показати весь коментар
13.08.2024 17:06 Відповісти
Мы не рабы, рабы не мы 😂
показати весь коментар
13.08.2024 17:10 Відповісти
Пленных нельзя делить на важных и неважных.
показати весь коментар
13.08.2024 17:13 Відповісти
А ще, тре в гузно розцiловувати?
показати весь коментар
13.08.2024 17:24 Відповісти
ЗС РФ захопили бійців ЗСУ в Курській області, а потім разом з ними здалися в полонhttps://focus.ua/uk/*******-novosti/662892-zs-rf-zahopili-biyciv-zsu-v-kurskiy-oblasti-a-potim-razom-z-nimi-zdalisya-v-polon-video
показати весь коментар
13.08.2024 17:20 Відповісти
А чому так Азов тащать?????, чи інші наші полонені, менш медійні для обміну не цікаві?, хайпанути не де?????
показати весь коментар
13.08.2024 19:07 Відповісти
А ось це вже цікаво.
30 липня на Майдані Незалежності у Києві пройшов мітинг родичів полонених "Азова". До влади було донесено меседж, що якщо азовців не обміняють (як обіцяла влада), то наступні мітинги будуть уже багатотисячні і, можливо, не такі мирні.
Путін не міняе азовців, т.к. Україна не має рівнозначного обмінного фонду. Уголовніки, ЛНРівці/ДНРівці та інша шваль - не цікавлять. Кадрові військові РФ у полон потрапляють нечасто, офіцерів взагалі немає. Якщо влада не хоче великий бузи на Майдані, то терміново потрібний якісний обмінний фонд. Срочники РФ? Чому б і ні. Матусі РФ за своїх 18-річних синочків можуть не хілий кипиш влаштувати. Це вам не дружини, які відправляють своїх чоловіків-алкашів на заробітки з Мухосранська.
Де ж взяти російських терміновиків у необхідних кількостях? ...
показати весь коментар
13.08.2024 19:19 Відповісти
Их мамки путинячьи тоже пусть записывают видео, стоя на коленях у мавзолея сушеного мумия. Публичные. С челобитной ***** прекратить агрессию и обменять их выродков на Защитников Украины. Конкретных.
показати весь коментар
14.08.2024 01:28 Відповісти
 
 