"Війну можуть підтримувати лише люди з інтелектом нижче середнього": Робота штабу допомоги Україні в Казахстані. ВIДЕО
Жительки Алмати організували штаб допомоги Україні, відправляючи гуманітарні вантажі.
Про це йдеться у випуску проєкту журналіста Григорія Пирліка "Україна - Центральна Азія", передає Цензор.НЕТ.
Жительки Алмати Лязат Сарсенбекова та Ангеліна Котенко рік тому заснували штаб допомоги Україні. Організацією гуманітарних вантажів вони займалися і раніше, за час повномасштабного вторгнення Росії команда відправила в Україну 30 фур.
Котенко розповіла, що підтримувала Україну із 2014 року, коли війська РФ окупували Крим.
"Є просте правило: хто напав - той неправий. Все. Вам можуть подобатися українці, не подобатися, але напали на Україну. Що в 14 році, що в 22-му. Люди, які за війну - люди із інтелектом нижче середнього. Люди, не здатні на аналіз, рефлексію. В моєму просторі таких людей не має бути", - зазначила волонтерка.
У Казахстані більша частина населення проти війни, додала вона.
Волонтерки розповіли, що у Казахстані є й інші організації, які допомагають біженцям у Казахстані.
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Та нуйонах...
А кацапи на словах війни не хочуть, в них пісня є радянська "Хатят лі рускіє вайни-и-и-и?"
Кацапи війну звичайно же хочуть та підтримують, але щоби вона була не на їхньої території, тобто - кацапська агресивна загарбницька війна, але щоби без відповіді від жертви агресії.
А коли вони отримують здачі, ось тоді кацапи прокидаються очманілі та питають: "а нас та за что?!".
Причина
погані погодні умовиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Коллективизация
в течение 1931-1933 годах умерло от 2,3 млн чел. (оценка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82 Роберта Конквеста )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(1932%E2%80%941933)#cite_note-rk-9 [9] до 3,25 млн чел. (оценка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD,_%D0%96%D1%83%D0%BB%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Абылхожина , Козыбаева и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Татимова , 1989). Около 1 миллиона казахов вынуждены были откочевать