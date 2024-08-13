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Новини Відео Війна
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"Війну можуть підтримувати лише люди з інтелектом нижче середнього": Робота штабу допомоги Україні в Казахстані. ВIДЕО

Жительки Алмати організували штаб допомоги Україні, відправляючи гуманітарні вантажі.

Про це йдеться у випуску проєкту журналіста Григорія Пирліка "Україна - Центральна Азія", передає Цензор.НЕТ.

Жительки Алмати Лязат Сарсенбекова та Ангеліна Котенко рік тому заснували штаб допомоги Україні. Організацією гуманітарних вантажів вони займалися і раніше, за час повномасштабного вторгнення Росії команда відправила в Україну 30 фур.

Котенко розповіла, що підтримувала Україну із 2014 року, коли війська РФ окупували Крим.

"Є просте правило: хто напав - той неправий. Все. Вам можуть подобатися українці, не подобатися, але напали на Україну. Що в 14 році, що в 22-му. Люди, які за війну - люди із інтелектом нижче середнього. Люди, не здатні на аналіз, рефлексію. В моєму просторі таких людей не має бути", - зазначила волонтерка.

У Казахстані більша частина населення проти війни, додала вона. 

Волонтерки розповіли, що у Казахстані є й інші організації, які допомагають біженцям у Казахстані. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія не зупиниться, допоки існує в нинішніх кордонах, - казахський історик Албані. ВIДЕО

Автор: 

Казахстан (873) гуманітарна допомога (991)


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Топ коментарі
+12
Браво жителям Казахстану! Назвали кацапів дебілами
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13.08.2024 14:53
+5
Дякуємо, Дівчатка!! Дякуємо всім Казахам, які підтримують нас!
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13.08.2024 15:01
+3
Алга Казахстан!!🇺🇦🇰🇿
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13.08.2024 15:02
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Браво жителям Казахстану! Назвали кацапів дебілами
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13.08.2024 14:53 Відповісти
"Війну можуть підтримувати лише люди з інтелектом нижче середнього"

Е-е-е...
Та нуйонах...
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13.08.2024 14:54 Відповісти
Дякуємо, Дівчатка!! Дякуємо всім Казахам, які підтримують нас!
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13.08.2024 15:01 Відповісти
30 фур. ГП, це добре! Скільки млрд.$ товарообіг між Казахстаном і підорасіей ?!
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13.08.2024 15:01 Відповісти
Алга Казахстан!!🇺🇦🇰🇿
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13.08.2024 15:02 Відповісти
Казахстанцям подяка.
А кацапи на словах війни не хочуть, в них пісня є радянська "Хатят лі рускіє вайни-и-и-и?"
Кацапи війну звичайно же хочуть та підтримують, але щоби вона була не на їхньої території, тобто - кацапська агресивна загарбницька війна, але щоби без відповіді від жертви агресії.
А коли вони отримують здачі, ось тоді кацапи прокидаються очманілі та питають: "а нас та за что?!".
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13.08.2024 15:09 Відповісти
Голодомор в Казахстані (1932-1933)

Причина погані погодні умови https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Коллективизация
в течение 1931-1933 годах умерло от 2,3 млн чел. (оценка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82 Роберта Конквеста )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(1932%E2%80%941933)#cite_note-rk-9 [9] до 3,25 млн чел. (оценка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD,_%D0%96%D1%83%D0%BB%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Абылхожина , Козыбаева и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Татимова , 1989). Около 1 миллиона казахов вынуждены были откочевать
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13.08.2024 15:10 Відповісти
На жаль війна, як виявилось, це соціальний ліфт для дебілів і засіб глорифікації та збагачення для еліти якій не загрожує участь в бойових діях. Не даремно ж кажуть "кому війна, а кому мати рідна"...
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13.08.2024 15:38 Відповісти
Нам і казахам одну справу робити історично, знищити імперію зла. Якщо Україна впвде, Казахстан наступний.
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13.08.2024 16:10 Відповісти
Гарні ,порядні дівчата !!! Дай Боже їм здоров'я та Вдачі !!!😘 Дякуємо !
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13.08.2024 17:38 Відповісти
 
 