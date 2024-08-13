"Війну можуть підтримувати лише люди з інтелектом нижче середнього": Робота штабу допомоги Україні в Казахстані. ВIДЕО

Жительки Алмати організували штаб допомоги Україні, відправляючи гуманітарні вантажі.

Про це йдеться у випуску проєкту журналіста Григорія Пирліка "Україна - Центральна Азія", передає Цензор.НЕТ.

Жительки Алмати Лязат Сарсенбекова та Ангеліна Котенко рік тому заснували штаб допомоги Україні. Організацією гуманітарних вантажів вони займалися і раніше, за час повномасштабного вторгнення Росії команда відправила в Україну 30 фур.

Котенко розповіла, що підтримувала Україну із 2014 року, коли війська РФ окупували Крим.

"Є просте правило: хто напав - той неправий. Все. Вам можуть подобатися українці, не подобатися, але напали на Україну. Що в 14 році, що в 22-му. Люди, які за війну - люди із інтелектом нижче середнього. Люди, не здатні на аналіз, рефлексію. В моєму просторі таких людей не має бути", - зазначила волонтерка.

У Казахстані більша частина населення проти війни, додала вона.

Волонтерки розповіли, що у Казахстані є й інші організації, які допомагають біженцям у Казахстані.

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