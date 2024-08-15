Поки Київ має успіхи на Курщині, росіяни поступово окуповують Донеччину, - Politico
Після початку операції в Курській області РФ на окремих ділянках фронту в Україні погіршилася ситуація.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Politico.
"У той час, як успіхи несподіваної Курської операції підняли бойовий дух Києва, російські війська завдають ударів у відповідь, захоплюючи все нові території у Донецькій області України", - пише видання.
Від початку Курської операції ситуація на окремих ділянках фронту в Україні погіршилася, кажуть військові.
Так, речник 110 окремої механізованої бригади (дислокується в Покровському районі Донеччини) Іван Секач заявив: "Я б сказав, що на нашій частині фронту ситуація погіршилася. Ми отримуємо ще менше боєприпасів, ніж раніше, і росіяни тиснуть".
Politico зазначає, що, згідно з даними DeepState, протягом останньої доби окупувала села Желанне та Орлівка, а також просунулася в напрямку Нью-Йорка, Красногорівки, Миколаївки та Журавки на Донеччині.
У Генштабі ЗСУ не підтвердили та не спростували це повідомлення. У зведеннях Генштабу заявляють, що у цих районах тривають бої, найбільше атак РФ відбувається на Покровському напрямку.
Операція ЗСУ у Курській області
Як повідомлялося, 6 серпня Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.
Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.
У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ
Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".
Видання Forbes писало, що в операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.
Пізніше Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.
Речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що на тлі заходу ЗСУ в Курську область РФ окупанти відвели туди відносно невелику частину військ з тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники завершили пошук та знищення ворога у місті Суджа Курської області.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створить військові комендатури в Курській області за необхідності.
Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що Україна планує відкрити гумкоридори в Курській області для евакуації цивільного населення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що й було задумано для плебсу: "ви потіштесь "курськом", а ми, слуги, віддаємо Донбас,як цього вимагає Хазяїн.
То треба бити підарів там, де вони не готові.
А би то...
Очевидно у ботви зараз є більш актуальні завдання.
Вы ещё про " красные линии " вспомните!
Что там было про удары по Крыму?
Про удары по территории раши?
И вот уже ВСУ оккупируют Курскую.
Ну и где эти красно-коричневые линии???
Через рік він отримав підозру в корупції.
І шо? Як там?
За минулий тиждень Краматорськ зі Слов'янськом довелось залишити?
Вони вже 15 місяців поступово окуповують Часів Яр. Ще той мегаполіс, до речі.
Так інтенсивність бойових дій на бімбасі зросла, але резерви рашистів скеровуються на Курщину. Через місяць боїв наступаючі частини "зітруться". І що тоді? Ліліпутін зліпить нові з того лайна, яким наповнює ядрьону валізку?
Впертющі виявилися , ну не хочуть сідати за стіл перемовин з ****** , та ще й на його умовах - хоч ти їх стріляй . Все воюють і воюють . !
Сирський же сказав, що "противник "має подекуди незначні просування".
Що не ясно?!
а методичка одна на всіх
мандять одне й те саме
😁
Був такий анекдот ще при СССР:
Посеред ночі секретар тормошить Мао Цзе Дуна
- Товариш Мао, товариш Мао! На Китай напав Ізраїль!
- А шо то такоє?
- То країна на Близькому Сході з населенням 5 мільйонів.
- То заселіть їх у готель "Пекін", а вже зранку розберемося чого їм від нас треба...
Тому Бубочкіні підрахунки від Рабіновіча треба трохи по-іншому рахувати:
Скільки процентів власної території втрачаємо за день ми і Россія.Ми втрачаємо кожен день 1 км.кв і це 0,099% территорії. А Україна за всі дні операції захопила лише 0,0068% территорії РФ (без урахування Донбасу і півдня України).
Тобто в 14 с половиною разів менше.
От вам і казка про вершки і корішки!
Кількадесять сіл захоплені просто так, щоб було. Плюс, ми розтягнули лінію фронту, розпорошили запаси, збільшили плече підвозу ***********, попали на всяку фігню типу утримання людей і забезпечення їх усім необхідним (і знову вангую, що український вчитель на пенсії в селі буде отримувати менше, ніж якась курська ***** у грошовому еквіваленті, з полоненими вже проходили це).
Плюс також витрати на утримання плюс 2000 полонених (а як казали, що на полоненого потрібно 10 000 на місяць для утримання, це + 20 мільйонів (цифрами напишу для наглядності 20 000 000 в місяць) додаткового навантаження на бюджет, коли нам і так податки ось-ось підвищать, бо бюджет пустий. Прикольно, правда? ЗСУ нічим платити, а ми полонених набираємо...
Змін в політиці рашки не видно, і враховуючи що це тисячні відсотки її території, ***** в принципі пофіг на цих людей. Ви бачите якісь пікети, протести, мобілізацію, введення воєнного стану на рашці? Ні? Значить на цю територію їм насрати, не більше не менше...
Тому взагалі, на мою скромну думку, це настільки непрорахована авантюра, що всі причетні (ви розумієте, про кого я пишу) повинні вилетіти зі своїх посад за таке "планування"
Тільки не сказав ЧОМУ.
А тому,що напр.,80-у Львівську,Альфу СБУ,стягнули з Донбасу ,краще озброєння,передали на "курськ".
На той час ворог знаходився за 20 км від міста...але замість побудови фортифікацій і риття окопів робітники комунальної служби садять квіти і кущі.
15 серпня 2024 р. Говорить начальник МВА Покровська Сергій Добряк
"Ворог швидко наближається, ситуація тільки погіршується і краще не стане. У громаді триває евакуація"