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Поки Київ має успіхи на Курщині, росіяни поступово окуповують Донеччину, - Politico

Росіяни окуповують Донеччину, поки Україна має успіхи на Курщині

Після початку операції в Курській області РФ на окремих ділянках фронту в Україні погіршилася ситуація.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

"У той час, як успіхи несподіваної Курської операції підняли бойовий дух Києва, російські війська завдають ударів у відповідь, захоплюючи все нові території у Донецькій області України", - пише видання.

Від початку Курської операції ситуація на окремих ділянках фронту в Україні погіршилася, кажуть військові.

Так, речник 110 окремої механізованої бригади (дислокується в Покровському районі Донеччини) Іван Секач заявив: "Я б сказав, що на нашій частині фронту ситуація погіршилася. Ми отримуємо ще менше боєприпасів, ніж раніше, і росіяни тиснуть".

Politico зазначає, що, згідно з даними DeepState, протягом останньої доби окупувала села Желанне та Орлівка, а також просунулася в напрямку Нью-Йорка, Красногорівки, Миколаївки та Журавки на Донеччині.

У Генштабі ЗСУ не підтвердили та не спростували це повідомлення. У зведеннях Генштабу заявляють, що у цих районах тривають бої, найбільше атак РФ відбувається на Покровському напрямку.

Читайте: Україна та Росія почали перемовини про обмін полоненими на Курщині, - FT

Операція ЗСУ у Курській області

Як повідомлялося, 6 серпня Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Видання Forbes писало, що в операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.

Речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що на тлі заходу ЗСУ в Курську область РФ окупанти відвели туди відносно невелику частину військ з тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники завершили пошук та знищення ворога у місті Суджа Курської області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створить військові комендатури в Курській області за необхідності.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що Україна планує відкрити гумкоридори в Курській області для евакуації цивільного населення.

Також читайте: Комітет ВР може розглянути надання гумдопомоги жителям Курської області РФ, - Фріз

Автор: 

росія (64984) Донецька область (8368) бойові дії (3722) Курськ (1096)


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Топ коментарі
+27
Тобто наші повинні стояти лоб у лоба під ударамі КАБів, і терпіти втрати за хатинку лісника? Тут хтось є з мізками, ци залишились тільки деграданти?
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15.08.2024 14:20
+22
Походу це Україна резерви відтягнула на нікому непотрібну Курщину.................
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15.08.2024 14:14
+15
Та нахер потрібні ті агломерації Донбасу з їх корисними копалинами, які кормлять цілі галузі економіки. Нам Курвщину з десятком задрипаних сіл та лісочків подавай! Отам золоте дно і пірімога!
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15.08.2024 14:21
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Якась х@ня!
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15.08.2024 14:23 Відповісти
"Поки Київ має успіхи на Курщині, росіяни поступово окуповують Донеччину, - Politico".
Що й було задумано для плебсу: "ви потіштесь "курськом", а ми, слуги, віддаємо Донбас,як цього вимагає Хазяїн.
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15.08.2024 14:24 Відповісти
Методом "Захоплюємо тимчасово чуже, втрачаючи ... своє?!(((".
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15.08.2024 14:38 Відповісти
А шо робити, якщо Донбас вже давно-укріплена фортеця з обох боків?
То треба бити підарів там, де вони не готові.
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15.08.2024 15:02 Відповісти
Ось вони і вдарять по Чернігівщіні, де тепер ми не готові.
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15.08.2024 15:18 Відповісти
З обох боків?
А би то...
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15.08.2024 15:32 Відповісти
скорее всего так и есть. трудно жить с таким стадом.
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15.08.2024 23:09 Відповісти
А ви помітили як вже тиждень затихла тема з "людоловами з ТЦК?"
Очевидно у ботви зараз є більш актуальні завдання.
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15.08.2024 14:25 Відповісти
У нас это табу) про тцк ни слова во всех сми. Только тг каналы показывают это, все должно выглядеть для западных партнёров как будто у нас все прекрасно)) демократия уже тут)
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15.08.2024 15:16 Відповісти
как и ни слова про кацапских НПЗ и других новостей с фронта. скоро и всю ЗАпорожскую кацапы возьмут и никто не узнает, зато Курск в масле.
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15.08.2024 22:52 Відповісти
Потрібно зробити обмін захопленими територіями
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15.08.2024 14:28 Відповісти
Это самообман. Кацапы на такое никогда не согласятся.
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15.08.2024 15:02 Відповісти
Ага.
Вы ещё про " красные линии " вспомните!
Что там было про удары по Крыму?
Про удары по территории раши?
И вот уже ВСУ оккупируют Курскую.
Ну и где эти красно-коричневые линии???
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15.08.2024 15:05 Відповісти
Ага, тільки якби так не вийшло, Одесса за Бахмут а Дніпро за Суджу
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15.08.2024 15:17 Відповісти
Був колись такий князь Київський Св'ятослав. Це про нього писав літописець: ". І послали кияни [гінця] до Святослава, говорячи: «Ти, княже, чужої землі шукаєш і дбаєш [про неї], а свою полишив." Не відомо, що краще. Не нам зараз судити. Судити будуть нащадки. Хоча зараз триває змагання, хто швидше моргне і почне здавати назад.
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15.08.2024 14:28 Відповісти
Нащадкам будет похер. Также как тебе похер на то что происходило сто лет назад.
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15.08.2024 14:38 Відповісти
Мені не похер. Якби сто років тому все пішло трішки інакше, ми б жили в іншій країні і у мене було б можливо більше родичів. Рідний брат моєї бабусі, Володимир у віці 18 років, будучи учнем гімназії вступив в УГА для захи ту ЗУНР від поляків і загинув під містечком Хирів, так і не створивши сім'ю і не народивши дітей.
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15.08.2024 14:48 Відповісти
Та ты фантазер. Будут фантазеры через сто лет. Такие же. Только фантзировать они будут о чем-то своем, а не о том чего тебе хочется.
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15.08.2024 14:49 Відповісти
Та мені в принципі пофігу. Зто не вивчає минулого - у того немає майбутнього. Тому на Заході так цінується історія. А ми ходимо по колу, повторюючи одні і ті ж помилки кожних сто років лише тому, що відреклись від історичного аналізу. І відповідно не мижемо робити стратегічні планування. До речі, це ж і є філософією зєлєнскіх.
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15.08.2024 15:18 Відповісти
точно, таких дебилов лишать прав выбора и паспорта. что бы знали историю, а не ждали халявную гречку.
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15.08.2024 22:55 Відповісти
кому похер йде нахер
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15.08.2024 20:22 Відповісти
Бачу повилазили знов підкацапники, щось вас тиждень не було чутно...
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15.08.2024 14:32 Відповісти
М"ясо в тебе замість мізків кацапе...
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15.08.2024 14:36 Відповісти
Вася, здайся ахмату, і не смерди.
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15.08.2024 14:40 Відповісти
Оборонні споруди розікрали люди зеленського, яких він призначив в ода? Чи ні?
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15.08.2024 14:33 Відповісти
Керівника донецької ОДА Зе призначив головним антикорупціонером країни. пАтужний кадр!
Через рік він отримав підозру в корупції.
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15.08.2024 14:41 Відповісти
Після захоплення кацапами Авдіївки ситуація на Покровському напрямі вже стала критичною, і, якби не було Курської операції, це не покращувало б наші перспективи під Покровськом. Спалювати наші резерви в обороні Покровська - така собі ідея. А оцінювати успіхи на курвщині поки зарано, хоча певні здобутки є - це сотні полонених пі.дарів (дуже важливо для визволення у майбутньому наших хлопців)
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15.08.2024 14:34 Відповісти
Фігню городиш. По твоєму, треба просто здати Покровськ. Але Покровськ - це ворота до м. Дніпро і до здачі південніш всього правобережжя. З головою не дружиш
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15.08.2024 20:46 Відповісти
Нагадаю, що "росіяни поступово окуповують Донеччину" вже 11й рік!
І шо? Як там?
За минулий тиждень Краматорськ зі Слов'янськом довелось залишити?
Вони вже 15 місяців поступово окуповують Часів Яр. Ще той мегаполіс, до речі.
Так інтенсивність бойових дій на бімбасі зросла, але резерви рашистів скеровуються на Курщину. Через місяць боїв наступаючі частини "зітруться". І що тоді? Ліліпутін зліпить нові з того лайна, яким наповнює ядрьону валізку?
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15.08.2024 14:38 Відповісти
Як же ж забугорній пресі кортить знищити українців морально , посіяти зневіру і всьопрапало . Все тиснуть і тиснуть "на мозолі " , на саме болюче , а їм пох .
Впертющі виявилися , ну не хочуть сідати за стіл перемовин з ****** , та ще й на його умовах - хоч ти їх стріляй . Все воюють і воюють . !
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15.08.2024 14:39 Відповісти
якщо б тільки морально... вони зброю не дають... тілами ракети і снаряди сбиваємо...
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16.08.2024 01:37 Відповісти
Чому Комсомольську Правду та Офіс Путіна не цитують, POLITICO нічим від них не відрізняється. Поки росіяни візьмуть українське велике місто ціною десятків тисяч життів, наші візьмуть Москву і потім порівняємо втрати.
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15.08.2024 14:40 Відповісти
Аха, возьмем кремль и ГУМ.
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15.08.2024 16:16 Відповісти
Почитай італійську історію, як Муссоліні догори ногами висів, так із твоїм Путіним буде, відсиджуватися в Італії тобi не вийде.
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15.08.2024 21:23 Відповісти
Успіхі!? Які бл...ь успіхі? Коли ж ці 73 % рожеві любителі простих рішень розумнішати почнуть?
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15.08.2024 14:41 Відповісти
Це 1/17 000 теріторії росії. Ідіот.
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15.08.2024 15:49 Відповісти
Ти і Зауралля враховував? Смішний...
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16.08.2024 09:19 Відповісти
Сиди не квакай.
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16.08.2024 12:44 Відповісти
Нічого те Політіко не розуміє.
Сирський же сказав, що "противник "має подекуди незначні просування".
Що не ясно?!
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15.08.2024 14:43 Відповісти
Війна на своїй території, що не роби завжди хреново. Її треба уникати будь-якими стратегіями і тактиками.
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15.08.2024 14:44 Відповісти
А хто чекав на іншого? На курську операцію було кинуто серйозні сили ЗСУ. І москалі користуються цим, посилюючи тиск на основних ділянках свого наступу.
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15.08.2024 14:46 Відповісти
А чего гадать. Победит тот кто сильнее духом. Це только эпизод войны. Надо готовиться к многолетней войне и к жертвам ради победы. Готовить людей и готовиться воевать в долгую. Кавалерийским наскоком ничего не решить. Кажется украинские власти до сих пор этого не поняли.
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15.08.2024 14:46 Відповісти
украинским властям чем хуже - тем лучше. пока война они у корьіта
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15.08.2024 21:03 Відповісти
Пахана клацнули по носу, пахан не відповів.
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15.08.2024 14:47 Відповісти
від ботів нема продиху
а методичка одна на всіх
мандять одне й те саме
😁
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15.08.2024 14:48 Відповісти
Можно смотреть марафон. Там уже Курск берем, а у Путина рак. Ничего не пишу на тему - так как мне все давно с текущем ходом событий понятно.
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15.08.2024 14:50 Відповісти
смотрите, никто не запрещает
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15.08.2024 14:52 Відповісти
Мне не нужны хорошие новости.
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15.08.2024 14:53 Відповісти
Так ,погіршується. Зато ніхто це не баче, бо всі уважно дивляться на анексію Курської області.
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15.08.2024 15:17 Відповісти
"Курские успехи" отвлекли внимание плебса (бесполезных идиотов) от ускоренной сдачи под шумок востока Украины.
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15.08.2024 15:21 Відповісти
Видите ли Неrr Andrij, я думаю, шо это объяснение будет для вас бесполезно.
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15.08.2024 16:02 Відповісти
І що ти пропонуєш?
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15.08.2024 21:58 Відповісти
Есть война, а есть и пиар. Ето то ожиждает что, от пиара, война пойдеь по другому руслу?
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15.08.2024 15:29 Відповісти
На покровському напрямі все почалось з Авдіївки і очеретиного де після авдіївки більше не було укріп районів а тільки якісь рівчики і ямки для зайців,де тупо не будували нічого.А в курській обл.он які підземні укріпчики москальня понароблювала ,то в нас можна було за півтори роки в донецькій області понаривати і не тільки,але ні треба спиз..и гроші!А тепер відступаємо бо немає за що чіпатись,дякуємо великому потужному стратегу і його команді зелених хапуг!
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15.08.2024 15:41 Відповісти
Про Курськ і кацапські резерви...
Був такий анекдот ще при СССР:
Посеред ночі секретар тормошить Мао Цзе Дуна
- Товариш Мао, товариш Мао! На Китай напав Ізраїль!
- А шо то такоє?
- То країна на Близькому Сході з населенням 5 мільйонів.
- То заселіть їх у готель "Пекін", а вже зранку розберемося чого їм від нас треба...
Тому Бубочкіні підрахунки від Рабіновіча треба трохи по-іншому рахувати:
Скільки процентів власної території втрачаємо за день ми і Россія.Ми втрачаємо кожен день 1 км.кв і це 0,099% территорії. А Україна за всі дні операції захопила лише 0,0068% территорії РФ (без урахування Донбасу і півдня України).
Тобто в 14 с половиною разів менше.
От вам і казка про вершки і корішки!
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15.08.2024 16:00 Відповісти
Ты неверно считаешь. Площадь не имеет значения, значение имеют стратегия и цели. Пока мы оккупируем часть территории рф, не важно, сколько им удалось отгрызть в ОРДЛО. Просто потому, что даже после захвата всего ОРДЛО, война не остановится, как бы этого ни хотелось плешивой твари.
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16.08.2024 02:57 Відповісти
З погляду вигоди, мабуть, все ж таки правий. По суті, ми захопили територію, яка не має ніяких стратегічних об'єктів (Курська АЕС взагалі валіза без ручки, і її краще обходити стороною), немає корисних копалин, немає стратегічних для нас шляхів.

Кількадесять сіл захоплені просто так, щоб було. Плюс, ми розтягнули лінію фронту, розпорошили запаси, збільшили плече підвозу ***********, попали на всяку фігню типу утримання людей і забезпечення їх усім необхідним (і знову вангую, що український вчитель на пенсії в селі буде отримувати менше, ніж якась курська ***** у грошовому еквіваленті, з полоненими вже проходили це).

Плюс також витрати на утримання плюс 2000 полонених (а як казали, що на полоненого потрібно 10 000 на місяць для утримання, це + 20 мільйонів (цифрами напишу для наглядності 20 000 000 в місяць) додаткового навантаження на бюджет, коли нам і так податки ось-ось підвищать, бо бюджет пустий. Прикольно, правда? ЗСУ нічим платити, а ми полонених набираємо...

Змін в політиці рашки не видно, і враховуючи що це тисячні відсотки її території, ***** в принципі пофіг на цих людей. Ви бачите якісь пікети, протести, мобілізацію, введення воєнного стану на рашці? Ні? Значить на цю територію їм насрати, не більше не менше...

Тому взагалі, на мою скромну думку, це настільки непрорахована авантюра, що всі причетні (ви розумієте, про кого я пишу) повинні вилетіти зі своїх посад за таке "планування"
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16.08.2024 08:29 Відповісти
Про КМА чув колись щось?
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16.08.2024 09:22 Відповісти
Про карту чув щось, чи тільки про вікіпедію? Порівняй карти КМА і бойових дій на курщині - ми і близько не дійшли до залежів руди...
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16.08.2024 10:12 Відповісти
Им придется либо провести мобилизацию, либо снимать войска с участков фронта в Украине, либо считать, сколько времени осталось до захода ВСУ в москву.
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16.08.2024 02:59 Відповісти
Нажаль ні того, ні того не відбувається, а ми попали на ризики, які я описав в попередньому коментарі... А якщо ми чогось чекаємо, то тоді питання наступне - ми настільки розтягнулись в шпагаті, що довго так висидіти не вдасться, час тут не на нашій стороні
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16.08.2024 08:31 Відповісти
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15.08.2024 16:22 Відповісти
Пока россияне имеют успехи на Донбасе, Киев постепенно оккупирует Курщину, - Politic
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15.08.2024 18:22 Відповісти
"Так, речник 110 окремої механізованої бригади (дислокується в Покровському районі Донеччини) Іван Секач заявив: "Я б сказав, що на нашій частині фронту ситуація погіршилася. Ми отримуємо ще менше ***********, ніж раніше, і росіяни тиснуть".
Тільки не сказав ЧОМУ.
А тому,що напр.,80-у Львівську,Альфу СБУ,стягнули з Донбасу ,краще озброєння,передали на "курськ".
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15.08.2024 19:56 Відповісти
25 липня 2024 р. Покровськ

На той час ворог знаходився за 20 км від міста...але замість побудови фортифікацій і риття окопів робітники комунальної служби садять квіти і кущі.

15 серпня 2024 р. Говорить начальник МВА Покровська Сергій Добряк

"Ворог швидко наближається, ситуація тільки погіршується і краще не стане. У громаді триває евакуація"
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15.08.2024 22:35 Відповісти
Навіщо нам та курщина? До Дня Незалежності?
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16.08.2024 00:20 Відповісти
Поменяем обратно на часть Запорожской области.
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16.08.2024 03:01 Відповісти
І хто ж захоче міняти ЗАЕС на кількадесять сіл, без корисних копалин, військових об'єктів, стратегічних шляхів? Це як міняти мерседес на жигулі, власник жигуля цього дуже хоче, але власнику мерседесу і так добре
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16.08.2024 08:33 Відповісти
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