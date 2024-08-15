"Поки Київ має успіхи на Курщині, росіяни поступово окуповують Донеччину, - Politico".

Після початку операції в Курській області РФ на окремих ділянках фронту в Україні погіршилася ситуація.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

"У той час, як успіхи несподіваної Курської операції підняли бойовий дух Києва, російські війська завдають ударів у відповідь, захоплюючи все нові території у Донецькій області України", - пише видання.

Від початку Курської операції ситуація на окремих ділянках фронту в Україні погіршилася, кажуть військові.

Так, речник 110 окремої механізованої бригади (дислокується в Покровському районі Донеччини) Іван Секач заявив: "Я б сказав, що на нашій частині фронту ситуація погіршилася. Ми отримуємо ще менше боєприпасів, ніж раніше, і росіяни тиснуть".

Politico зазначає, що, згідно з даними DeepState, протягом останньої доби окупувала села Желанне та Орлівка, а також просунулася в напрямку Нью-Йорка, Красногорівки, Миколаївки та Журавки на Донеччині.

У Генштабі ЗСУ не підтвердили та не спростували це повідомлення. У зведеннях Генштабу заявляють, що у цих районах тривають бої, найбільше атак РФ відбувається на Покровському напрямку.

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Операція ЗСУ у Курській області

Як повідомлялося, 6 серпня Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Видання Forbes писало, що в операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.

Речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що на тлі заходу ЗСУ в Курську область РФ окупанти відвели туди відносно невелику частину військ з тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники завершили пошук та знищення ворога у місті Суджа Курської області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створить військові комендатури в Курській області за необхідності.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що Україна планує відкрити гумкоридори в Курській області для евакуації цивільного населення.

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