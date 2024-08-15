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Новини Війна
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Комітет ВР може розглянути надання гумдопомоги жителям Курської області РФ, - Фріз

Комітет ВР може розглянути гумдопомогу жителям Курщини

Комітет Ради з питань нацбезпеки та оборони може розглянути питання надання гуманітарної допомоги жителям Курської області РФ.

Про це заявила членкиня Комітету, нардепка "Європейської Солідарності" Ірина Фріз, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами парламентарки, донині це питання між депутатами не обговорювалося, а заяви міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка про збір даних щодо потреб у забезпеченні місцевих жителів Курської області спрямовані на позиціонування України як країни, що виконує міжнародні закони.

"На комітеті з нацбезпеки й оборони не обговорювали це питання. Разом з тим, сьогодні буде засідання, і я не виключаю, що це питання також буде в фокусі нашої уваги. Що стосується публічних заяв міністра внутрішніх справ щодо необхідності відправки гуманітарної допомоги мешканцям Курщини, то я думаю, що вона також є такою, що в першу чергу спрямована на публічне позиціонування України як держави, яка не захоплює території, а веде відповідну операцію з дотриманням всіх правил ведення війни", - зазначила Фріз.

Дивіться: Бійці трофеять справний російський танк Т-80 на Курщині. ВIДЕО

Операція ЗСУ у Курській області

Як повідомлялося, 6 серпня Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Видання Forbes писало, що в операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.

Речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що на тлі заходу ЗСУ в Курську область РФ окупанти відвели туди відносно невелику частину військ з тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники завершили пошук та знищення ворога у місті Суджа Курської області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створить військові комендатури в Курській області за необхідності.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що Україна планує відкрити гумкоридори в Курській області для евакуації цивільного населення.

Також читайте: Під час наступу у Курській області Україна, ймовірно, використала британські танки Challenger, - Sky News

Автор: 

ВР (14945) комітет (369) Фріз Ірина (200) Курськ (1096)


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Топ коментарі
+15
Ну в Україні з населенням всі питання зелені вже вирішили, всі с житдом, ситі, тепер можна і кацапам допомагати! Благодійники ***...!🤬
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15.08.2024 13:04
+13
Своїх людей побоку, рятуймо підху@ловників!

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15.08.2024 13:02
+10
Їбанулися слуги
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15.08.2024 13:02
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Їбанулися слуги
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15.08.2024 13:02 Відповісти
Своїх людей побоку, рятуймо підху@ловників!

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15.08.2024 13:02 Відповісти
Чому тільки верещук? Там 80% т.з.депутатів не тільки виганяти, їх судити треба.
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15.08.2024 17:17 Відповісти
******* вони придумали - "молдих " вивезли - пенсіонерів залишили
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15.08.2024 13:02 Відповісти
Не - розумному досить
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15.08.2024 13:06 Відповісти
Ну в Україні з населенням всі питання зелені вже вирішили, всі с житдом, ситі, тепер можна і кацапам допомагати! Благодійники ***...!🤬
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15.08.2024 13:04 Відповісти
Та ні..це занадто..
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15.08.2024 13:05 Відповісти
Хоч куди, тільки б не на Армію!

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15.08.2024 13:06 Відповісти
Желательно накормить их любимым на параше блюдом.
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15.08.2024 13:11 Відповісти
Ходим з протягнутою рукою по всьому світу збирають нам по крихті а ми ворогу гуманітарку чому пуйло з конЧенимне піклуються що за цирковий номертут взяв там дав ви спитали у сумчан нікопольців покровських як їм кацапи допомогають заводьте бульдозери і горніть оте все до урала
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15.08.2024 13:13 Відповісти
і банулись зовсім.
своїм громадянам обмежують все що можна обмежити, волонтерам ріжуть банківські перекази
геть-Манцєви обкладають бізнес податками, тарифи попіднімали, акцизи попіднімали, а ЧУЖИМ вони допомагати будуть !!!! Ви що взагалі берега попутали, недоноски !
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15.08.2024 13:14 Відповісти
Є втрата позицій: в 47 ОМБр розповіли про наступ ЗС РФ на Покровському напрямку -- https://focus.ua/uk/*******-novosti/663292-ye-vtrata-poziciy-v-47-ombr-rozpovili-pro-nastup-zs-rf-na-pokrovskomu-napryamku-- Покровський напрямок для росіян в пріоритеті, тож забирати звідси війська і відправляти їх на Курщину вони не збираються.

https://charter97.org/ru/news/2024/8/15/606822/ Forbes: В бой в Курской области вступили еще две бригады ВСУ -- На Курск сейчас наступают 15 тысяч украинских военных.
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15.08.2024 13:15 Відповісти
зе!гундос вже розпорядився створити військові комендатури.
так, що, українчіки, будемо платити акцизи, податки та кормити лаптєй, по повній.
зе!щоблі кацапи ближче і дорожче українців.
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15.08.2024 13:16 Відповісти
Вы своих обеспечьте. Переселенцы ходят бомжами по Украине без работы, без жилья, пока не решают что лучше вернуться на окупированную территорию. И вообще нахрена тогда мы каждый день собираем на дроны, автомобили и другое снаряжение для наших солдат если у государства докуя лишних денег?
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15.08.2024 13:24 Відповісти
Зелені марафонці довели країну до дефолту, але не припиняють вигадувати нові схематози крадівництва.
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15.08.2024 13:26 Відповісти
А гарячу лінію для українців ВПО вже відкрили?
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15.08.2024 13:43 Відповісти
Їдуть кацапи нах.... Тільки поголовне знищення. Слава Україні!!!
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15.08.2024 13:54 Відповісти
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15.08.2024 14:05 Відповісти
Як же вони їх не "спалили" одразу? Рашистська техніка агалоговнєтна і ніколи не потрапляла у чужі руки!
Та й тож афрополяки! Чорні! Геї! Ще й па-уZZкі нє кафарят.
Маразм Zпропогондонів крєпчаєт! І це чудово.
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15.08.2024 15:21 Відповісти
Фріз
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15.08.2024 14:05 Відповісти
Я думав,дно пробито,аж ні.У нас одиноким пенсіонерам світло відключають за борги,ну немає чим платити,при пенсії трошки більше трьох за ліки інколи до двох тис.,а ще ж їсти треба.Сьогодні в Херсоні рашисти убили двох волонтерів,воду питну безплатно роздавали.
А ми давайте їм гумдопомогу.Те,що якась бабця суржиком до наших воїнів звернулася,не значить що вони так Україну *******.
Навіть зараз прутіна лають не за те,що він оце все розпочав,а за те,що не зумів захистити інеправильно воює.
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15.08.2024 14:06 Відповісти
В мене є краща пропозиція!
1. Закидуємо запит до світових всратих рожевих поні про гумдопомогу.
2. Всраті рожеві поні збирають допомогу і передають Україні.
3. "Слуги" як завжди ту допомогу киздять
...
Profit
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15.08.2024 14:07 Відповісти
Гумдопомога? Гумдопомогу ми любимо!
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15.08.2024 14:16 Відповісти
Зелені слини потекли.
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15.08.2024 14:07 Відповісти
Вони взагалі ******?

Роіся ******* українське збіжжя мільйонами тонн.
Роіся зруйнувала виробництво в Україні.

А тепер треба ще й годувати роісян?
То може ЗЄрмаки перестануть годувати терористів Хамас і почнуть годувати курян.
Бо якось багато бажаючих розвелося. Причому бажаючих, місце яких на цвинтарі.
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15.08.2024 14:20 Відповісти
Все нормальные эвакуировались, остались только алкаши, бомжи, пенсы и городские сумасшедшие. Може им еще пособия и пенсии платить будете?
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15.08.2024 14:53 Відповісти
Ніякої гумдопомоги, всі вони мають йти вперед та воювати за Україну прикриваючи ВСУ спереду!
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15.08.2024 15:43 Відповісти
 
 