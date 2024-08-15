Комітет ВР може розглянути надання гумдопомоги жителям Курської області РФ, - Фріз
Комітет Ради з питань нацбезпеки та оборони може розглянути питання надання гуманітарної допомоги жителям Курської області РФ.
Про це заявила членкиня Комітету, нардепка "Європейської Солідарності" Ірина Фріз, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За словами парламентарки, донині це питання між депутатами не обговорювалося, а заяви міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка про збір даних щодо потреб у забезпеченні місцевих жителів Курської області спрямовані на позиціонування України як країни, що виконує міжнародні закони.
"На комітеті з нацбезпеки й оборони не обговорювали це питання. Разом з тим, сьогодні буде засідання, і я не виключаю, що це питання також буде в фокусі нашої уваги. Що стосується публічних заяв міністра внутрішніх справ щодо необхідності відправки гуманітарної допомоги мешканцям Курщини, то я думаю, що вона також є такою, що в першу чергу спрямована на публічне позиціонування України як держави, яка не захоплює території, а веде відповідну операцію з дотриманням всіх правил ведення війни", - зазначила Фріз.
Операція ЗСУ у Курській області
Як повідомлялося, 6 серпня Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.
Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.
У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ
Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".
Видання Forbes писало, що в операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.
Пізніше Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.
Речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що на тлі заходу ЗСУ в Курську область РФ окупанти відвели туди відносно невелику частину військ з тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники завершили пошук та знищення ворога у місті Суджа Курської області.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створить військові комендатури в Курській області за необхідності.
Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що Україна планує відкрити гумкоридори в Курській області для евакуації цивільного населення.
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своїм громадянам обмежують все що можна обмежити, волонтерам ріжуть банківські перекази
геть-Манцєви обкладають бізнес податками, тарифи попіднімали, акцизи попіднімали, а ЧУЖИМ вони допомагати будуть !!!! Ви що взагалі берега попутали, недоноски !
https://charter97.org/ru/news/2024/8/15/606822/ Forbes: В бой в Курской области вступили еще две бригады ВСУ -- На Курск сейчас наступают 15 тысяч украинских военных.
так, що, українчіки, будемо платити акцизи, податки та кормити лаптєй, по повній.
зе!щоблі кацапи ближче і дорожче українців.
Та й тож афрополяки! Чорні! Геї! Ще й па-уZZкі нє кафарят.
Маразм Zпропогондонів крєпчаєт! І це чудово.
А ми давайте їм гумдопомогу.Те,що якась бабця суржиком до наших воїнів звернулася,не значить що вони так Україну *******.
Навіть зараз прутіна лають не за те,що він оце все розпочав,а за те,що не зумів захистити інеправильно воює.
1. Закидуємо запит до світових всратих рожевих поні про гумдопомогу.
2. Всраті рожеві поні збирають допомогу і передають Україні.
3. "Слуги" як завжди ту допомогу киздять
...
Profit
Роіся ******* українське збіжжя мільйонами тонн.
Роіся зруйнувала виробництво в Україні.
А тепер треба ще й годувати роісян?
То може ЗЄрмаки перестануть годувати терористів Хамас і почнуть годувати курян.
Бо якось багато бажаючих розвелося. Причому бажаючих, місце яких на цвинтарі.