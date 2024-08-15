Під час наступу у Курській області Україна, ймовірно, використала британські танки Challenger, - Sky News

Українські війська, ймовірно, використовують у Курській області танки Великої Британії. У разі підтвердження, це буде перший випадок використання українськими військовими британських танків на території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив телеканал Sky News.

Журналісти зазначили, що ані Міноборони Великої Британії, ні ЗСК не прокоментували ці данні.

Зазначається, 14 серпня стало відомо, що Міноборони Великої Британії підтвердило, що Україна може вільно використовувати британську зброю на російській території, зокрема під час наступу в Курській області. Це стосується і танків Challenger 2. Джерело каналу зазначило, що вони були використані під час української операції, яка розпочалася 6 серпня.

Подробиці про те, як і коли українські війська розгорнули танки Challenger 2 в Курській області Росії, не відомі – так само як і кількість танків, які могли бути задіяні.

Відомо, що 82 десантно-штурмова бригада Збройних сил України, яка з минулого року експлуатує британські бойові танки, брала участь у Курській операції.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Велика Британія передала ЗСУ 14 танків Challenger 2.

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