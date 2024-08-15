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Новини Війна
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Бійці 95-ї та 82-ї ОДШБр долучилися до операції ЗСУ у Курській області, - Forbes

Бійці 95-ї та 82-ї ОДШБр долучилися до операції ЗСУ у Курській області,

В операції українських військ у Курській області беруть участь воїни 82-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Forbes.

"З урахуванням десантно-штурмових підкріплень український корпус вторгнення тепер включає деякі або всі шість фронтових бригад плюс два окремі батальйони й допоміжні підрозділи безпілотників, артилерії, розвідки та спецназу. Загалом, ймовірно, близько 15 000 військовослужбовців", - йдеться у статті.

Видання зауважило, що Україна відвела підрозділи з найскладніших ділянок фронту, таких як Покровськ, Торецьк і Часів Яр.

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Додаткові війська можуть продовжити просування українських військ у Курську область навіть тоді, коли на фронті з'являться нові російські війська, пишуть журналісти. 

Аналітик Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі вважає, що це свідчить про масштабні цілі України у цій операції, які включають довгострокову присутність України у Курській області.

Водночас Росія відбивається силами щонайменше дев'яти мотострілецьких, десантно-штурмових, морських та арктичних полків і бригад, які потенційно відповідають або навіть перевищують чисельність українського війська.

Читайте також: Раптовий наступ ЗСУ у Курській області може змінити хід війни. Але Україні слід бути обережною, оскільки існують серйозні ризики, - The Economist

"В той час, як українське вторгнення в Курськ триває вже другий тиждень, його результат балансує на лезі бритви, оскільки все більше військ з обох сторін досягають вирішальної точки, а українське командування йде на розрахований ризик в інших секторах. Нині, попри втрати, українські війська все ще можуть мати перевагу", - йдеться у статті.

При цьому армія РФ не зменшує темпів наступу на сході України, навіть посилюючи оборону на півдні Росії.

"Російському військовому командуванню доведеться розгорнути другий ешелон резервів на Курському напрямку, оскільки війська першого ешелону не зможуть зупинити наступ ЗСУ", - додає Forbes.

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Операція ЗСУ у Курській області

Як повідомлялося, 6 серпня Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Видання Forbes писало, що в операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.

Речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що на тлі заходу ЗСУ в Курську область РФ окупанти відвели туди відносно невелику частину військ з тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники завершили пошук та знищення ворога у місті Суджа Курської області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створить військові комендатури в Курській області за необхідності.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що Україна планує відкрити гумкоридори в Курській області для евакуації цивільного населення.

Автор: 

бойові дії (3722) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126) ЗСУ (7513) Курськ (1096) 82 окрема десантно-штурмова бригада (59)


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Топ коментарі
+16
ЗСУ. на відміну від диванних експертів, видніше куди краще вдарити
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15.08.2024 12:11
+10
Якщо ними не керують дилетанти, вчорашні ухилянти.
ЩО і ДЕ покращилось для України на фронті в Україні після початку операції в Курській області?
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15.08.2024 12:14
+9
Та всі ЗСУ туди перекинути. Навіщо нам той Донбас, Харків, Дніпро? Ху@лу нужніше.
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15.08.2024 12:04
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Та всі ЗСУ туди перекинути. Навіщо нам той Донбас, Харків, Дніпро? Ху@лу нужніше.
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15.08.2024 12:04 Відповісти
ЗСУ. на відміну від диванних експертів, видніше куди краще вдарити
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15.08.2024 12:11 Відповісти
Якщо ними не керують дилетанти, вчорашні ухилянти.
ЩО і ДЕ покращилось для України на фронті в Україні після початку операції в Курській області?
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15.08.2024 12:14 Відповісти
А з чого ви взяли, що повинно було "покращитись"?
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15.08.2024 12:21 Відповісти
А хіба не заради покращення ситуації на фронті в Україні вся ця заваруха?
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15.08.2024 12:32 Відповісти
Ця ціль була настолько очевидною, що розрахувати її реалізацію можна було тільки за умови, що противник - повний дебіл і панікер.
Це як на чемпіонаті світу по боксу, сказати явно перемогаючому боксеру: "Шановний, там твою жену ображають в магазине. Не бажаеш, піти і розібратися?"
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15.08.2024 12:47 Відповісти
Противник, звичайно, покидьок ще той ..., але аж ніяк не повний дебіл.
Інакше давно був би переможений і знищений.
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15.08.2024 12:50 Відповісти
ну так не допомагай йому
він і без тебе сильний
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15.08.2024 12:55 Відповісти
Йому допомагають ті, хто ЗАБУЛИ про військових на Донбасі, на Харківщині, на Запоріжжі, на Херсонщині, поміж суцільних криків "Уря!!!" по Курщині.
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15.08.2024 12:59 Відповісти
Так і я про те саме! Противник явно не дебіл. То з якого переляку він почне перекидати підрозділи з напрямів, у яких він перемагає? Ну перекине кілька підрозділів із Херсонського та/або Запорізького напрямку. Звичайно, нам від цього легше не стане на Донецькому напрямку. Більше того, противник чудово розуміє, що на курску операцію ми перекинули багато боєздатних підрозділів і тому тиск на Донецькому напрямку лише посилюватиметься найближчим часом.
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15.08.2024 13:07 Відповісти
ну то смисл в тому курську?
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16.08.2024 01:50 Відповісти
На телемарафоні знову кава в Курську і 1 гігават в Курчатовому. Давно такого не було.
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15.08.2024 12:29 Відповісти
Ти вже став з дивану, Сліпий? Пишеш віршики во славу ПреЗЕдента з окопу?
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15.08.2024 12:41 Відповісти
Чесно - нічого. Як шла окупація та витискання ЗСУ так і йде. Вийде ще боком ця афера з курськом.
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15.08.2024 12:39 Відповісти
ЗСУ видніше, але б'ють туди, куди вказує верховний з неверховним.
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15.08.2024 12:27 Відповісти
А чи можуть диванні експерти пояснити цілі вторгнення на територію російського Рейху?
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15.08.2024 12:27 Відповісти
А ви не припускаєте шо у військово-політичний структурі України сидять аферисти. Вони не бачили у 21-22 роках на кордонах України жодного ударного угруповання та зеленский сходив на лайно завіряючи українців шо рюські ніколи не нападуть бо вони люди, та зними потрібно зустрічати новий рік з холодцем. Як на це реагувати - чи знає г.ш. шо дійсно відбувається.
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15.08.2024 12:37 Відповісти
По-перше, не хами, каZап.
По-друге, ДШБ може штурмувати окупанта для звільнення НАШИХ територій.
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15.08.2024 12:35 Відповісти
так це ж було вже. фортеця сіверодонецьк, фортеця лисичанськ, фортеця бахмут, фортеця авдіївка. тепер фортаця часів яр і фортеця покровськ. сточили неймовірну кількість військ в тупих зустрічних і вуличних боях. а вам все мало, треба ще більше. мабуть треба все ЗСУ пусти на м'ясо, шоб вам від того було легше. ворога треба бити туди, де можна нанести максимальний урон, де йому максимально боляче, де він не готовий до цього, де втрати (співвідношення втрат) є для нього неприйнятними. саме так, як зараз.
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15.08.2024 12:41 Відповісти
Так не треба "тупих штурмів", потрібні розумні. І точно не силами-життями цивільних, які 2 місяці тому були мобілізовані і тільки вчора-позавчора випущені з навчального центру.
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15.08.2024 12:44 Відповісти
треба розумні штурми, а не тупі. і як до цього ніхто не додумався раніше....
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15.08.2024 12:52 Відповісти
Військові, яким доводять тупі команди, також цьому дивуються. Тому що в нас набагато менший людський ресурс, ніж біосміттєвий на роZії.
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15.08.2024 12:54 Відповісти
Навіщо тоді Зе і Си кидають штурмувати посадки вчорашніх трактористів та 57-річних докторів наук?
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15.08.2024 12:39 Відповісти
Что то тут не чисто.
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15.08.2024 12:45 Відповісти
Ето писец просто. ***** даже незачем разведку держать и тратиться на нее. Все передвижения ЗСУ из прессы можно узнать
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15.08.2024 12:07 Відповісти
Ця інфа скоріш за все - наш інформ. вкид, щоб кацапню більше налякати, бо інакше складається враження, що наші звітують перед Форбс, що вони роблять і мають робити.
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15.08.2024 12:14 Відповісти
22 мехбригада, 80,82,95 бригады ДШВ, 102 бригада ТРО... Все в открытом доступе.
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15.08.2024 12:15 Відповісти
vidimo cel ne tolko Kursk,no i bolse osvobidit ot fasistkogo rezima putlera
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15.08.2024 12:23 Відповісти
Просто название (82 бригада) не дает противнику никакой информации. Секретной является информация о численности подразделения, количественный и качественный состав вооружения. Попробуйте в открытом доступе найти такую информацию по той же 82 бригаде. Не найдете.
Поэтому "эксперты-зрадофилы" могут расслабиться. Никаких секретов СМИ не выдает.
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15.08.2024 12:31 Відповісти
Ця інфа є черговим інфовкидом! Бо про це повідомляє якесь видання Форбс, а не офіційні українські джерела! Інформаційна війна, введення в оману противника - неодмінні складові будь-якої ******** війни!
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15.08.2024 12:40 Відповісти
От цей Форбс і написав:
@ "Те, що українські командири готові послабити свою оборону в таких місцях, як східні міста Покровськ, Торецьк і Часів Яр, щоб посилити свої атаки на Курську, говорить про їхні пріоритети - і про їхню схильність до ризику.
«З огляду на те, що Україна стягнула підрозділи з фронтів Покровськ, Торецьк і Часів Яр - найскладніших ділянок лінії фронту - цілком зрозуміло, що Україна не переслідує обмежених цілей у своїй Курській операції», - пояснив Роб Лі, аналітик. з Дослідницьким інститутом зовнішньої політики у Філадельфії."
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15.08.2024 12:36 Відповісти
Рашисти можуть завдати удари з двух флангів по кордону, та відрізати угруповання ЗСУ від шляхів постачання. Нема там бетоних укріпрайонів щоб стримувати у разі чого, та їх і в Україні влада зеленского не будує, рашистів та дати змогу вийти підрозділам. Аферисти керують країної - святкують перемогу і при цьому кожного дня є втрати своєї землі - шо святкуєте, зеленский?
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15.08.2024 12:53 Відповісти
Накреслений Вами похмурий сценарій щодо відрізання українського угрупування в КурНР від кордону для рашистів є нереальним і нездійсненним.
Справа не лише у відсутності у ворога необхідних для цього сил і засобів. А навіть, якби б вони і знайшлись, то в силу вкрай незручного розташування логістичних шляхів доставки військ, техніки і *********** до зони бойових дій, накопичити відповідні ударні кулаки та ще й непомітно - нереалтно.
Крім того, сам рельєф місцевості не сприяє проведенню великих військових операцій із швидким рухом військ на підході чи через кордон з Україною - це перепад висот, ліси, річки Псел і Сейм, багато мостів тощо).
Натомість, для ЗСУ логістична основа - найкрала, бо спирається на місто Суми.
Для безперебійного постачання українських військ потрібно якнайперше розблокувати залізничну гілку Ворожба (укр) - ст.Глушково - Корєнєво - Суджа. А для цього потрібно зайняти Корєнєво і весь лівий берег річки Сейм до кордону (Тьоткіно) та відігнати рашистські війська далі на північнмй захід до Рильська.
В перспективі, просуваючись вздовж залізниці Суджа - Готня, ЗСУ можуть розблокувати іще одну лінію - Готня-Суми.
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15.08.2024 14:00 Відповісти
блд , все що стріляє вже українське
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15.08.2024 13:58 Відповісти
Вот где собака зарыта -

Видання зауважило, що Україна відвела підрозділи з найскладніших ділянок фронту, таких як Покровськ, Торецьк і Часів Яр. Джерело:

- а тем временем сдают медленно, но уверенно территорию Украины на востоке, потом то же будет в Запорожской и Херсонской областях.Уря - уря даешь курск!
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15.08.2024 14:18 Відповісти
Ця авнтюра переходить на новий рівень.
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15.08.2024 14:47 Відповісти
82 ОДШБр- Чернівці, 95 - Житомир, 80 - Львів...., а на хлібних посадах хлопці із Кривого Рогу, Донецька, Луганська і Одеси..., "щирі українці", одні патріоти, які стомилися кожного дня мародерити на яйцях, зброї, гуманітарці..., придумувати все нові і нові схеми, як наприклад заступник міністра енергетики Олександр Хейла.
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15.08.2024 21:25 Відповісти
 
 