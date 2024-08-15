Бійці 95-ї та 82-ї ОДШБр долучилися до операції ЗСУ у Курській області, - Forbes
В операції українських військ у Курській області беруть участь воїни 82-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Forbes.
"З урахуванням десантно-штурмових підкріплень український корпус вторгнення тепер включає деякі або всі шість фронтових бригад плюс два окремі батальйони й допоміжні підрозділи безпілотників, артилерії, розвідки та спецназу. Загалом, ймовірно, близько 15 000 військовослужбовців", - йдеться у статті.
Видання зауважило, що Україна відвела підрозділи з найскладніших ділянок фронту, таких як Покровськ, Торецьк і Часів Яр.
Додаткові війська можуть продовжити просування українських військ у Курську область навіть тоді, коли на фронті з'являться нові російські війська, пишуть журналісти.
Аналітик Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі вважає, що це свідчить про масштабні цілі України у цій операції, які включають довгострокову присутність України у Курській області.
Водночас Росія відбивається силами щонайменше дев'яти мотострілецьких, десантно-штурмових, морських та арктичних полків і бригад, які потенційно відповідають або навіть перевищують чисельність українського війська.
"В той час, як українське вторгнення в Курськ триває вже другий тиждень, його результат балансує на лезі бритви, оскільки все більше військ з обох сторін досягають вирішальної точки, а українське командування йде на розрахований ризик в інших секторах. Нині, попри втрати, українські війська все ще можуть мати перевагу", - йдеться у статті.
При цьому армія РФ не зменшує темпів наступу на сході України, навіть посилюючи оборону на півдні Росії.
"Російському військовому командуванню доведеться розгорнути другий ешелон резервів на Курському напрямку, оскільки війська першого ешелону не зможуть зупинити наступ ЗСУ", - додає Forbes.
Операція ЗСУ у Курській області
Як повідомлялося, 6 серпня Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.
Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.
У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ
Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".
Видання Forbes писало, що в операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.
Пізніше Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.
Речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що на тлі заходу ЗСУ в Курську область РФ окупанти відвели туди відносно невелику частину військ з тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники завершили пошук та знищення ворога у місті Суджа Курської області.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створить військові комендатури в Курській області за необхідності.
Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що Україна планує відкрити гумкоридори в Курській області для евакуації цивільного населення.
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ЩО і ДЕ покращилось для України на фронті в Україні після початку операції в Курській області?
Це як на чемпіонаті світу по боксу, сказати явно перемогаючому боксеру: "Шановний, там твою жену ображають в магазине. Не бажаеш, піти і розібратися?"
Інакше давно був би переможений і знищений.
він і без тебе сильний
По-друге, ДШБ може штурмувати окупанта для звільнення НАШИХ територій.
Поэтому "эксперты-зрадофилы" могут расслабиться. Никаких секретов СМИ не выдает.
@ "Те, що українські командири готові послабити свою оборону в таких місцях, як східні міста Покровськ, Торецьк і Часів Яр, щоб посилити свої атаки на Курську, говорить про їхні пріоритети - і про їхню схильність до ризику.
«З огляду на те, що Україна стягнула підрозділи з фронтів Покровськ, Торецьк і Часів Яр - найскладніших ділянок лінії фронту - цілком зрозуміло, що Україна не переслідує обмежених цілей у своїй Курській операції», - пояснив Роб Лі, аналітик. з Дослідницьким інститутом зовнішньої політики у Філадельфії."
Справа не лише у відсутності у ворога необхідних для цього сил і засобів. А навіть, якби б вони і знайшлись, то в силу вкрай незручного розташування логістичних шляхів доставки військ, техніки і *********** до зони бойових дій, накопичити відповідні ударні кулаки та ще й непомітно - нереалтно.
Крім того, сам рельєф місцевості не сприяє проведенню великих військових операцій із швидким рухом військ на підході чи через кордон з Україною - це перепад висот, ліси, річки Псел і Сейм, багато мостів тощо).
Натомість, для ЗСУ логістична основа - найкрала, бо спирається на місто Суми.
Для безперебійного постачання українських військ потрібно якнайперше розблокувати залізничну гілку Ворожба (укр) - ст.Глушково - Корєнєво - Суджа. А для цього потрібно зайняти Корєнєво і весь лівий берег річки Сейм до кордону (Тьоткіно) та відігнати рашистські війська далі на північнмй захід до Рильська.
В перспективі, просуваючись вздовж залізниці Суджа - Готня, ЗСУ можуть розблокувати іще одну лінію - Готня-Суми.
Видання зауважило, що Україна відвела підрозділи з найскладніших ділянок фронту, таких як Покровськ, Торецьк і Часів Яр. Джерело:
- а тем временем сдают медленно, но уверенно территорию Украины на востоке, потом то же будет в Запорожской и Херсонской областях.Уря - уря даешь курск!