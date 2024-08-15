Бойцы 95-й и 82-й ОДШБр присоединились к операции ВСУ в Курской области, - Forbes
В операции украинских войск в Курской области принимают участие воины 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Forbes.
"С учетом десантно-штурмовых подкреплений украинский корпус вторжения теперь включает некоторые или все шесть фронтовых бригад плюс два отдельных батальона и вспомогательные подразделения беспилотников, артиллерии, разведки и спецназа. В целом, вероятно, около 15 000 военнослужащих", - говорится в статье.
Издание отметило, что Украина отвела подразделения с самых сложных участков фронта, таких как Покровск, Торецк и Часов Яр.
Дополнительные войска могут продолжить продвижение украинских войск в Курскую область даже тогда, когда на фронте появятся новые российские войска, пишут журналисты.
Аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли считает, что это свидетельствует о масштабных целях Украины в этой операции, которые включают долгосрочное присутствие Украины в Курской области.
В то же время Россия отбивается силами как минимум девяти мотострелковых, десантно-штурмовых, морских и арктических полков и бригад, которые потенциально соответствуют или даже превышают численность украинского войска.
"В то время, как украинское вторжение в Курск продолжается уже вторую неделю, его результат балансирует на лезвии бритвы, поскольку все больше войск с обеих сторон достигают решающей точки, а украинское командование идет на рассчитанный риск в других секторах. Сейчас, несмотря на потери, украинские войска все еще могут иметь преимущество", - говорится в статье.
При этом армия РФ не сбавляет темпов наступления на востоке Украины, даже усиливая оборону на юге России.
"Российскому военному командованию придется развернуть второй эшелон резервов на Курском направлении, поскольку войска первого эшелона не смогут остановить наступление ВСУ", - добавляет Forbes.
Операция ВСУ в Курской области
Как сообщалось, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.
Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.
В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ.
Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".
Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.
Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.
Представитель ОГВ "Таврія" Дмитрий Лыховий заявил, что на фоне захода ВСУ в Курскую область РФ оккупанты отвели туда относительно небольшую часть войск из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст военные комендатуры в Курской области при необходимости.
Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Украина планирует открыть гумкоридоры в Курской области для эвакуации гражданского населения.
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ЩО і ДЕ покращилось для України на фронті в Україні після початку операції в Курській області?
Це як на чемпіонаті світу по боксу, сказати явно перемогаючому боксеру: "Шановний, там твою жену ображають в магазине. Не бажаеш, піти і розібратися?"
Інакше давно був би переможений і знищений.
він і без тебе сильний
По-друге, ДШБ може штурмувати окупанта для звільнення НАШИХ територій.
Поэтому "эксперты-зрадофилы" могут расслабиться. Никаких секретов СМИ не выдает.
@ "Те, що українські командири готові послабити свою оборону в таких місцях, як східні міста Покровськ, Торецьк і Часів Яр, щоб посилити свої атаки на Курську, говорить про їхні пріоритети - і про їхню схильність до ризику.
«З огляду на те, що Україна стягнула підрозділи з фронтів Покровськ, Торецьк і Часів Яр - найскладніших ділянок лінії фронту - цілком зрозуміло, що Україна не переслідує обмежених цілей у своїй Курській операції», - пояснив Роб Лі, аналітик. з Дослідницьким інститутом зовнішньої політики у Філадельфії."
Справа не лише у відсутності у ворога необхідних для цього сил і засобів. А навіть, якби б вони і знайшлись, то в силу вкрай незручного розташування логістичних шляхів доставки військ, техніки і *********** до зони бойових дій, накопичити відповідні ударні кулаки та ще й непомітно - нереалтно.
Крім того, сам рельєф місцевості не сприяє проведенню великих військових операцій із швидким рухом військ на підході чи через кордон з Україною - це перепад висот, ліси, річки Псел і Сейм, багато мостів тощо).
Натомість, для ЗСУ логістична основа - найкрала, бо спирається на місто Суми.
Для безперебійного постачання українських військ потрібно якнайперше розблокувати залізничну гілку Ворожба (укр) - ст.Глушково - Корєнєво - Суджа. А для цього потрібно зайняти Корєнєво і весь лівий берег річки Сейм до кордону (Тьоткіно) та відігнати рашистські війська далі на північнмй захід до Рильська.
В перспективі, просуваючись вздовж залізниці Суджа - Готня, ЗСУ можуть розблокувати іще одну лінію - Готня-Суми.
Видання зауважило, що Україна відвела підрозділи з найскладніших ділянок фронту, таких як Покровськ, Торецьк і Часів Яр. Джерело:
- а тем временем сдают медленно, но уверенно территорию Украины на востоке, потом то же будет в Запорожской и Херсонской областях.Уря - уря даешь курск!