Бойцы 95-й и 82-й ОДШБр присоединились к операции ВСУ в Курской области, - Forbes

В операции украинских войск в Курской области принимают участие воины 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Forbes.

"С учетом десантно-штурмовых подкреплений украинский корпус вторжения теперь включает некоторые или все шесть фронтовых бригад плюс два отдельных батальона и вспомогательные подразделения беспилотников, артиллерии, разведки и спецназа. В целом, вероятно, около 15 000 военнослужащих", - говорится в статье.

Издание отметило, что Украина отвела подразделения с самых сложных участков фронта, таких как Покровск, Торецк и Часов Яр.

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Дополнительные войска могут продолжить продвижение украинских войск в Курскую область даже тогда, когда на фронте появятся новые российские войска, пишут журналисты.

Аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли считает, что это свидетельствует о масштабных целях Украины в этой операции, которые включают долгосрочное присутствие Украины в Курской области.

В то же время Россия отбивается силами как минимум девяти мотострелковых, десантно-штурмовых, морских и арктических полков и бригад, которые потенциально соответствуют или даже превышают численность украинского войска.

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"В то время, как украинское вторжение в Курск продолжается уже вторую неделю, его результат балансирует на лезвии бритвы, поскольку все больше войск с обеих сторон достигают решающей точки, а украинское командование идет на рассчитанный риск в других секторах. Сейчас, несмотря на потери, украинские войска все еще могут иметь преимущество", - говорится в статье.

При этом армия РФ не сбавляет темпов наступления на востоке Украины, даже усиливая оборону на юге России.

"Российскому военному командованию придется развернуть второй эшелон резервов на Курском направлении, поскольку войска первого эшелона не смогут остановить наступление ВСУ", - добавляет Forbes.

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Операция ВСУ в Курской области

Как сообщалось, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ.

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.

Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.

Представитель ОГВ "Таврія" Дмитрий Лыховий заявил, что на фоне захода ВСУ в Курскую область РФ оккупанты отвели туда относительно небольшую часть войск из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст военные комендатуры в Курской области при необходимости.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Украина планирует открыть гумкоридоры в Курской области для эвакуации гражданского населения.

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