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Новости Война
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Бойцы 95-й и 82-й ОДШБр присоединились к операции ВСУ в Курской области, - Forbes

Бійці 95-ї та 82-ї ОДШБр долучилися до операції ЗСУ у Курській області,

В операции украинских войск в Курской области принимают участие воины 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Forbes.

"С учетом десантно-штурмовых подкреплений украинский корпус вторжения теперь включает некоторые или все шесть фронтовых бригад плюс два отдельных батальона и вспомогательные подразделения беспилотников, артиллерии, разведки и спецназа. В целом, вероятно, около 15 000 военнослужащих", - говорится в статье.

Издание отметило, что Украина отвела подразделения с самых сложных участков фронта, таких как Покровск, Торецк и Часов Яр.

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Дополнительные войска могут продолжить продвижение украинских войск в Курскую область даже тогда, когда на фронте появятся новые российские войска, пишут журналисты.

Аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли считает, что это свидетельствует о масштабных целях Украины в этой операции, которые включают долгосрочное присутствие Украины в Курской области.

В то же время Россия отбивается силами как минимум девяти мотострелковых, десантно-штурмовых, морских и арктических полков и бригад, которые потенциально соответствуют или даже превышают численность украинского войска.

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"В то время, как украинское вторжение в Курск продолжается уже вторую неделю, его результат балансирует на лезвии бритвы, поскольку все больше войск с обеих сторон достигают решающей точки, а украинское командование идет на рассчитанный риск в других секторах. Сейчас, несмотря на потери, украинские войска все еще могут иметь преимущество", - говорится в статье.

При этом армия РФ не сбавляет темпов наступления на востоке Украины, даже усиливая оборону на юге России.

"Российскому военному командованию придется развернуть второй эшелон резервов на Курском направлении, поскольку войска первого эшелона не смогут остановить наступление ВСУ", - добавляет Forbes.

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Операция ВСУ в Курской области

Как сообщалось, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ.

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.

Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.

Представитель ОГВ "Таврія" Дмитрий Лыховий заявил, что на фоне захода ВСУ в Курскую область РФ оккупанты отвели туда относительно небольшую часть войск из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст военные комендатуры в Курской области при необходимости.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Украина планирует открыть гумкоридоры в Курской области для эвакуации гражданского населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реакция Запада на операцию ВСУ в Курской области - это победа разума, - глава Минобороны Литвы Кащюнас

Автор: 

боевые действия (3959) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) ВСУ (6553) Курск (1083) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (59)


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Топ комментарии
+16
ЗСУ. на відміну від диванних експертів, видніше куди краще вдарити
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15.08.2024 12:11
+10
Якщо ними не керують дилетанти, вчорашні ухилянти.
ЩО і ДЕ покращилось для України на фронті в Україні після початку операції в Курській області?
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15.08.2024 12:14
+9
Та всі ЗСУ туди перекинути. Навіщо нам той Донбас, Харків, Дніпро? Ху@лу нужніше.
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15.08.2024 12:04
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Та всі ЗСУ туди перекинути. Навіщо нам той Донбас, Харків, Дніпро? Ху@лу нужніше.
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15.08.2024 12:04 Ответить
ЗСУ. на відміну від диванних експертів, видніше куди краще вдарити
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15.08.2024 12:11 Ответить
Якщо ними не керують дилетанти, вчорашні ухилянти.
ЩО і ДЕ покращилось для України на фронті в Україні після початку операції в Курській області?
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15.08.2024 12:14 Ответить
А з чого ви взяли, що повинно було "покращитись"?
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15.08.2024 12:21 Ответить
А хіба не заради покращення ситуації на фронті в Україні вся ця заваруха?
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15.08.2024 12:32 Ответить
Ця ціль була настолько очевидною, що розрахувати її реалізацію можна було тільки за умови, що противник - повний дебіл і панікер.
Це як на чемпіонаті світу по боксу, сказати явно перемогаючому боксеру: "Шановний, там твою жену ображають в магазине. Не бажаеш, піти і розібратися?"
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15.08.2024 12:47 Ответить
Противник, звичайно, покидьок ще той ..., але аж ніяк не повний дебіл.
Інакше давно був би переможений і знищений.
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15.08.2024 12:50 Ответить
ну так не допомагай йому
він і без тебе сильний
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15.08.2024 12:55 Ответить
Йому допомагають ті, хто ЗАБУЛИ про військових на Донбасі, на Харківщині, на Запоріжжі, на Херсонщині, поміж суцільних криків "Уря!!!" по Курщині.
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15.08.2024 12:59 Ответить
Так і я про те саме! Противник явно не дебіл. То з якого переляку він почне перекидати підрозділи з напрямів, у яких він перемагає? Ну перекине кілька підрозділів із Херсонського та/або Запорізького напрямку. Звичайно, нам від цього легше не стане на Донецькому напрямку. Більше того, противник чудово розуміє, що на курску операцію ми перекинули багато боєздатних підрозділів і тому тиск на Донецькому напрямку лише посилюватиметься найближчим часом.
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15.08.2024 13:07 Ответить
ну то смисл в тому курську?
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16.08.2024 01:50 Ответить
На телемарафоні знову кава в Курську і 1 гігават в Курчатовому. Давно такого не було.
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15.08.2024 12:29 Ответить
Ти вже став з дивану, Сліпий? Пишеш віршики во славу ПреЗЕдента з окопу?
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15.08.2024 12:41 Ответить
Чесно - нічого. Як шла окупація та витискання ЗСУ так і йде. Вийде ще боком ця афера з курськом.
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15.08.2024 12:39 Ответить
ЗСУ видніше, але б'ють туди, куди вказує верховний з неверховним.
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15.08.2024 12:27 Ответить
А чи можуть диванні експерти пояснити цілі вторгнення на територію російського Рейху?
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15.08.2024 12:27 Ответить
А ви не припускаєте шо у військово-політичний структурі України сидять аферисти. Вони не бачили у 21-22 роках на кордонах України жодного ударного угруповання та зеленский сходив на лайно завіряючи українців шо рюські ніколи не нападуть бо вони люди, та зними потрібно зустрічати новий рік з холодцем. Як на це реагувати - чи знає г.ш. шо дійсно відбувається.
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15.08.2024 12:37 Ответить
По-перше, не хами, каZап.
По-друге, ДШБ може штурмувати окупанта для звільнення НАШИХ територій.
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15.08.2024 12:35 Ответить
так це ж було вже. фортеця сіверодонецьк, фортеця лисичанськ, фортеця бахмут, фортеця авдіївка. тепер фортаця часів яр і фортеця покровськ. сточили неймовірну кількість військ в тупих зустрічних і вуличних боях. а вам все мало, треба ще більше. мабуть треба все ЗСУ пусти на м'ясо, шоб вам від того було легше. ворога треба бити туди, де можна нанести максимальний урон, де йому максимально боляче, де він не готовий до цього, де втрати (співвідношення втрат) є для нього неприйнятними. саме так, як зараз.
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15.08.2024 12:41 Ответить
Так не треба "тупих штурмів", потрібні розумні. І точно не силами-життями цивільних, які 2 місяці тому були мобілізовані і тільки вчора-позавчора випущені з навчального центру.
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15.08.2024 12:44 Ответить
треба розумні штурми, а не тупі. і як до цього ніхто не додумався раніше....
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15.08.2024 12:52 Ответить
Військові, яким доводять тупі команди, також цьому дивуються. Тому що в нас набагато менший людський ресурс, ніж біосміттєвий на роZії.
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15.08.2024 12:54 Ответить
Навіщо тоді Зе і Си кидають штурмувати посадки вчорашніх трактористів та 57-річних докторів наук?
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15.08.2024 12:39 Ответить
Что то тут не чисто.
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15.08.2024 12:45 Ответить
Ето писец просто. ***** даже незачем разведку держать и тратиться на нее. Все передвижения ЗСУ из прессы можно узнать
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15.08.2024 12:07 Ответить
Ця інфа скоріш за все - наш інформ. вкид, щоб кацапню більше налякати, бо інакше складається враження, що наші звітують перед Форбс, що вони роблять і мають робити.
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15.08.2024 12:14 Ответить
22 мехбригада, 80,82,95 бригады ДШВ, 102 бригада ТРО... Все в открытом доступе.
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15.08.2024 12:15 Ответить
vidimo cel ne tolko Kursk,no i bolse osvobidit ot fasistkogo rezima putlera
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15.08.2024 12:23 Ответить
Просто название (82 бригада) не дает противнику никакой информации. Секретной является информация о численности подразделения, количественный и качественный состав вооружения. Попробуйте в открытом доступе найти такую информацию по той же 82 бригаде. Не найдете.
Поэтому "эксперты-зрадофилы" могут расслабиться. Никаких секретов СМИ не выдает.
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15.08.2024 12:31 Ответить
Ця інфа є черговим інфовкидом! Бо про це повідомляє якесь видання Форбс, а не офіційні українські джерела! Інформаційна війна, введення в оману противника - неодмінні складові будь-якої ******** війни!
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15.08.2024 12:40 Ответить
От цей Форбс і написав:
@ "Те, що українські командири готові послабити свою оборону в таких місцях, як східні міста Покровськ, Торецьк і Часів Яр, щоб посилити свої атаки на Курську, говорить про їхні пріоритети - і про їхню схильність до ризику.
«З огляду на те, що Україна стягнула підрозділи з фронтів Покровськ, Торецьк і Часів Яр - найскладніших ділянок лінії фронту - цілком зрозуміло, що Україна не переслідує обмежених цілей у своїй Курській операції», - пояснив Роб Лі, аналітик. з Дослідницьким інститутом зовнішньої політики у Філадельфії."
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15.08.2024 12:36 Ответить
Рашисти можуть завдати удари з двух флангів по кордону, та відрізати угруповання ЗСУ від шляхів постачання. Нема там бетоних укріпрайонів щоб стримувати у разі чого, та їх і в Україні влада зеленского не будує, рашистів та дати змогу вийти підрозділам. Аферисти керують країної - святкують перемогу і при цьому кожного дня є втрати своєї землі - шо святкуєте, зеленский?
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15.08.2024 12:53 Ответить
Накреслений Вами похмурий сценарій щодо відрізання українського угрупування в КурНР від кордону для рашистів є нереальним і нездійсненним.
Справа не лише у відсутності у ворога необхідних для цього сил і засобів. А навіть, якби б вони і знайшлись, то в силу вкрай незручного розташування логістичних шляхів доставки військ, техніки і *********** до зони бойових дій, накопичити відповідні ударні кулаки та ще й непомітно - нереалтно.
Крім того, сам рельєф місцевості не сприяє проведенню великих військових операцій із швидким рухом військ на підході чи через кордон з Україною - це перепад висот, ліси, річки Псел і Сейм, багато мостів тощо).
Натомість, для ЗСУ логістична основа - найкрала, бо спирається на місто Суми.
Для безперебійного постачання українських військ потрібно якнайперше розблокувати залізничну гілку Ворожба (укр) - ст.Глушково - Корєнєво - Суджа. А для цього потрібно зайняти Корєнєво і весь лівий берег річки Сейм до кордону (Тьоткіно) та відігнати рашистські війська далі на північнмй захід до Рильська.
В перспективі, просуваючись вздовж залізниці Суджа - Готня, ЗСУ можуть розблокувати іще одну лінію - Готня-Суми.
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15.08.2024 14:00 Ответить
блд , все що стріляє вже українське
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15.08.2024 13:58 Ответить
Вот где собака зарыта -

Видання зауважило, що Україна відвела підрозділи з найскладніших ділянок фронту, таких як Покровськ, Торецьк і Часів Яр. Джерело:

- а тем временем сдают медленно, но уверенно территорию Украины на востоке, потом то же будет в Запорожской и Херсонской областях.Уря - уря даешь курск!
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15.08.2024 14:18 Ответить
Ця авнтюра переходить на новий рівень.
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15.08.2024 14:47 Ответить
82 ОДШБр- Чернівці, 95 - Житомир, 80 - Львів...., а на хлібних посадах хлопці із Кривого Рогу, Донецька, Луганська і Одеси..., "щирі українці", одні патріоти, які стомилися кожного дня мародерити на яйцях, зброї, гуманітарці..., придумувати все нові і нові схеми, як наприклад заступник міністра енергетики Олександр Хейла.
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15.08.2024 21:25 Ответить
 
 