При наступлении в Курской области Украина, вероятно, использовала британские танки Challenger, - Sky News

Украинские войска, вероятно, используют в Курской области танки Великобритании. В случае подтверждения, это будет первый случай использования украинскими военными британских танков на территории России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил телеканал Sky News.

Журналисты отметили, что ни Минобороны Великобритании, ни ВСК не прокомментировали эти данные.

Отмечается, 14 августа стало известно, что Минобороны Великобритании подтвердило, что Украина может свободно использовать британское оружие на российской территории, в частности во время наступления в Курской области. Это касается и танков Challenger 2. Источник канала отметил, что они были использованы во время украинской операции, которая началась 6 августа.

Подробности о том, как и когда украинские войска развернули танки Challenger 2 в Курской области России, не известны - равно как и количество танков, которые могли быть задействованы.

Известно, что 82 десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины, которая с прошлого года эксплуатирует британские боевые танки, участвовала в Курской операции.

Напомним, в апреле 2023 года Великобритания передала ВСУ 14 танков Challenger 2.

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