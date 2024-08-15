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Новости Война
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Комитет ВР может рассмотреть предоставление гуммпомощи жителям Курской области РФ, - Фриз

Комітет ВР може розглянути гумдопомогу жителям Курщини

Комитет Совета по вопросам нацбезопасности и обороны может рассмотреть вопрос предоставления гуманитарной помощи жителям Курской области РФ.

Об этом заявила член Комитета, нардеп "Европейской Солидарности" Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам парламентария, до сих пор этот вопрос между депутатами не обсуждался, а заявления министра внутренних дел Игоря Клименко о сборе данных о потребностях в обеспечении местных жителей Курской области направлены на позиционирование Украины как страны, выполняющей международные законы.

"На комитете по нацбезопасности и обороне не обсуждали этот вопрос. Вместе с тем, сегодня будет заседание, и я не исключаю, что этот вопрос также будет в фокусе нашего внимания. Что касается публичных заявлений министра внутренних дел о необходимости отправки гуманитарной помощи жителям Курщины, то я думаю, что оно также является таким, что в первую очередь направлено на публичное позиционирование Украины как государства, которое не захватывает территории, а ведет соответствующую операцию с соблюдением всех правил ведения войны", - отметила Фриз.

Смотрите: Бойцы трофеируют исправный российский танк Т-80 на Курщине. ВИДЕО

Операция ВСУ в Курской области

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ.

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.

Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.

Представитель ОГВ "Таврія" Дмитрий Лыховий заявил, что на фоне захода ВСУ в Курскую область РФ оккупанты отвели туда относительно небольшую часть войск из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст военные комендатуры в Курской области при необходимости.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Украина планирует открыть гумкоридоры в Курской области для эвакуации гражданского населения.

Также смотрите: Бойцы "Хартии" отразили штурм на Харьковщине. Уничтожены и повреждены 5 танков, обезврежены четыре десятка оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

ВР (29229) комитет (560) Фриз Ирина (218) Курск (1083)


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Топ комментарии
+15
Ну в Україні з населенням всі питання зелені вже вирішили, всі с житдом, ситі, тепер можна і кацапам допомагати! Благодійники ***...!🤬
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15.08.2024 13:04
+13
Своїх людей побоку, рятуймо підху@ловників!

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15.08.2024 13:02
+10
Їбанулися слуги
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15.08.2024 13:02
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Їбанулися слуги
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15.08.2024 13:02 Ответить
Своїх людей побоку, рятуймо підху@ловників!

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15.08.2024 13:02 Ответить
Чому тільки верещук? Там 80% т.з.депутатів не тільки виганяти, їх судити треба.
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15.08.2024 17:17 Ответить
******* вони придумали - "молдих " вивезли - пенсіонерів залишили
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15.08.2024 13:02 Ответить
Не - розумному досить
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15.08.2024 13:06 Ответить
Ну в Україні з населенням всі питання зелені вже вирішили, всі с житдом, ситі, тепер можна і кацапам допомагати! Благодійники ***...!🤬
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15.08.2024 13:04 Ответить
Та ні..це занадто..
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15.08.2024 13:05 Ответить
Хоч куди, тільки б не на Армію!

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15.08.2024 13:06 Ответить
Желательно накормить их любимым на параше блюдом.
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15.08.2024 13:11 Ответить
Ходим з протягнутою рукою по всьому світу збирають нам по крихті а ми ворогу гуманітарку чому пуйло з конЧенимне піклуються що за цирковий номертут взяв там дав ви спитали у сумчан нікопольців покровських як їм кацапи допомогають заводьте бульдозери і горніть оте все до урала
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15.08.2024 13:13 Ответить
і банулись зовсім.
своїм громадянам обмежують все що можна обмежити, волонтерам ріжуть банківські перекази
геть-Манцєви обкладають бізнес податками, тарифи попіднімали, акцизи попіднімали, а ЧУЖИМ вони допомагати будуть !!!! Ви що взагалі берега попутали, недоноски !
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15.08.2024 13:14 Ответить
Є втрата позицій: в 47 ОМБр розповіли про наступ ЗС РФ на Покровському напрямку -- https://focus.ua/uk/*******-novosti/663292-ye-vtrata-poziciy-v-47-ombr-rozpovili-pro-nastup-zs-rf-na-pokrovskomu-napryamku-- Покровський напрямок для росіян в пріоритеті, тож забирати звідси війська і відправляти їх на Курщину вони не збираються.

https://charter97.org/ru/news/2024/8/15/606822/ Forbes: В бой в Курской области вступили еще две бригады ВСУ -- На Курск сейчас наступают 15 тысяч украинских военных.
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15.08.2024 13:15 Ответить
зе!гундос вже розпорядився створити військові комендатури.
так, що, українчіки, будемо платити акцизи, податки та кормити лаптєй, по повній.
зе!щоблі кацапи ближче і дорожче українців.
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15.08.2024 13:16 Ответить
Вы своих обеспечьте. Переселенцы ходят бомжами по Украине без работы, без жилья, пока не решают что лучше вернуться на окупированную территорию. И вообще нахрена тогда мы каждый день собираем на дроны, автомобили и другое снаряжение для наших солдат если у государства докуя лишних денег?
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15.08.2024 13:24 Ответить
Зелені марафонці довели країну до дефолту, але не припиняють вигадувати нові схематози крадівництва.
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15.08.2024 13:26 Ответить
А гарячу лінію для українців ВПО вже відкрили?
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15.08.2024 13:43 Ответить
Їдуть кацапи нах.... Тільки поголовне знищення. Слава Україні!!!
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15.08.2024 13:54 Ответить
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15.08.2024 14:05 Ответить
Як же вони їх не "спалили" одразу? Рашистська техніка агалоговнєтна і ніколи не потрапляла у чужі руки!
Та й тож афрополяки! Чорні! Геї! Ще й па-уZZкі нє кафарят.
Маразм Zпропогондонів крєпчаєт! І це чудово.
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15.08.2024 15:21 Ответить
Фріз
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15.08.2024 14:05 Ответить
Я думав,дно пробито,аж ні.У нас одиноким пенсіонерам світло відключають за борги,ну немає чим платити,при пенсії трошки більше трьох за ліки інколи до двох тис.,а ще ж їсти треба.Сьогодні в Херсоні рашисти убили двох волонтерів,воду питну безплатно роздавали.
А ми давайте їм гумдопомогу.Те,що якась бабця суржиком до наших воїнів звернулася,не значить що вони так Україну *******.
Навіть зараз прутіна лають не за те,що він оце все розпочав,а за те,що не зумів захистити інеправильно воює.
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15.08.2024 14:06 Ответить
В мене є краща пропозиція!
1. Закидуємо запит до світових всратих рожевих поні про гумдопомогу.
2. Всраті рожеві поні збирають допомогу і передають Україні.
3. "Слуги" як завжди ту допомогу киздять
...
Profit
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15.08.2024 14:07 Ответить
Гумдопомога? Гумдопомогу ми любимо!
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15.08.2024 14:16 Ответить
Зелені слини потекли.
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15.08.2024 14:07 Ответить
Вони взагалі ******?

Роіся ******* українське збіжжя мільйонами тонн.
Роіся зруйнувала виробництво в Україні.

А тепер треба ще й годувати роісян?
То може ЗЄрмаки перестануть годувати терористів Хамас і почнуть годувати курян.
Бо якось багато бажаючих розвелося. Причому бажаючих, місце яких на цвинтарі.
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15.08.2024 14:20 Ответить
Все нормальные эвакуировались, остались только алкаши, бомжи, пенсы и городские сумасшедшие. Може им еще пособия и пенсии платить будете?
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15.08.2024 14:53 Ответить
Ніякої гумдопомоги, всі вони мають йти вперед та воювати за Україну прикриваючи ВСУ спереду!
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15.08.2024 15:43 Ответить
 
 