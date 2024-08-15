Комитет ВР может рассмотреть предоставление гуммпомощи жителям Курской области РФ, - Фриз

Комитет Совета по вопросам нацбезопасности и обороны может рассмотреть вопрос предоставления гуманитарной помощи жителям Курской области РФ.

Об этом заявила член Комитета, нардеп "Европейской Солидарности" Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам парламентария, до сих пор этот вопрос между депутатами не обсуждался, а заявления министра внутренних дел Игоря Клименко о сборе данных о потребностях в обеспечении местных жителей Курской области направлены на позиционирование Украины как страны, выполняющей международные законы.

"На комитете по нацбезопасности и обороне не обсуждали этот вопрос. Вместе с тем, сегодня будет заседание, и я не исключаю, что этот вопрос также будет в фокусе нашего внимания. Что касается публичных заявлений министра внутренних дел о необходимости отправки гуманитарной помощи жителям Курщины, то я думаю, что оно также является таким, что в первую очередь направлено на публичное позиционирование Украины как государства, которое не захватывает территории, а ведет соответствующую операцию с соблюдением всех правил ведения войны", - отметила Фриз.

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Операция ВСУ в Курской области

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ.

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.

Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.

Представитель ОГВ "Таврія" Дмитрий Лыховий заявил, что на фоне захода ВСУ в Курскую область РФ оккупанты отвели туда относительно небольшую часть войск из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст военные комендатуры в Курской области при необходимости.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Украина планирует открыть гумкоридоры в Курской области для эвакуации гражданского населения.

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