Бойцы "Хартии" отразили штурм на Харьковщине. Уничтожены и повреждены 5 танков, обезврежены четыре десятка оккупантов. ВИДЕО

13 августа в 6 утра противник предпринял попытки провести штурмовые действия позиции 13-й бригады НГУ "Хартия" на направлении Пыльное-Липцы и Пыльное-Глубокое. Хартийцы своевременно обнаружили и уверенно отбили штурм, нанеся противнику тяжелые потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, танковая атака противника состояла из двух колонн по 6 танков, обшитых массивной защитой от FPV. Каждый танк перевозил десант из 8-10 пехотинцев. Первая колонна из шести танков, двинулась на позиции 13-й бригады НГУ "Хартия". Оккупантам не удалось дойти до переднего края нашей обороны. Бойцы бригады нанесли мощное огневое поражение всеми имеющимися средствами, остановили и разбили колонну.

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В результате уверенных и решительных действий военнослужащих "Хартии" и качественного управления боем 4 танка из колонны противника уничтожено, еще один танк поврежден.

Десять оккупантов уничтожены, еще 30 рашистов получили ранения. Часть танков уничтожили операторы FPV бригады "Хартия".

"Бойцы бригады благодарны всем, кто приобщается к сборам, в частности к действующему крупнейшему сбору на арсенал дронов, комплектующих, усилителей сигнала на 40 000 000 гривен. Вторая колонна в составе 6 танков пошла в направлении Глубокое. Там их встретили подразделения 92-й бригады. Подразделения 13-й бригады НГУ "Хартия" постепенно выбивают противника на Харьковском направлении и движутся на северные границы", - отмечают бойцы в комментарии к видео с фрагментами боя.

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