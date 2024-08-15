В Волчанске враг продолжает проводить воздушную разведку. В районе Липцев фиксируются случаи отказа россиян выполнять боевые задания, - ОТГ "Харьков"
Обстановка на Харьковском направлении остается сложной, российские оккупанты не оставляют попыток вклиниться в оборону наших войск, осуществляют обстрелы позиций украинских защитников на всех активных участках фронта.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".
В районе Глубокого враг перегруппировал личный состав 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии, проводит поиск и эвакуацию санитарных потерь, осуществляет подготовку к штурмовым действиям с целью восстановления утраченного положения.
В районе Липцев наблюдается перемещение групп 2-го мотострелкового батальона 7-го мотострелкового полка противника с целью проведения внутренней ротации. В этом же районе враг осуществляет одиночное перемещение личного состава 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с целью проведения эвакуационных мер и мер логистического обеспечения. Отмечаются случаи отказа личного состава указанных подразделений выполнять боевые и специальные задачи.
В районе населенного пункта Старица оккупанты осуществили замену боевых смен и пытаются обустраивать оборонительные позиции.
В Волчанске отмечены единичные перемещения противника в центральной части города с целью продолжения штурмовых действий. Также оккупанты продолжают проводить воздушную разведку и наносить огневое поражение артиллерией по позициям Сил обороны Украины.
В районе населенного пункта Тихое противник провел замену личного состава 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады на передовых позициях.
За прошедшие сутки произошло 4 боевых столкновения. Также враг нанес 3 авиаудара, использовав 3 КАБа, нанес 43 удара дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины российские оккупанты обстреляли 381 раз.
С начала этих суток продолжается одно боевое столкновение в районе Волчанска.
Потери врага на Харьковщине
Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составляют 96 человек.
Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 70 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 1 танк;
- 5 боевых бронированных машин;
- 5 артиллерийских систем;
- 9 автомобилей;
- 7 единиц специальной техники;
- 43 БпЛА.
Уничтожено:
- 76 укрытий для личного состава противника;
- 3 места хранения боекомплекта.
Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации.
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