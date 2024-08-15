В Волчанске враг продолжает проводить воздушную разведку. В районе Липцев фиксируются случаи отказа россиян выполнять боевые задания, - ОТГ "Харьков"

Обстановка на Харьковском направлении остается сложной, российские оккупанты не оставляют попыток вклиниться в оборону наших войск, осуществляют обстрелы позиций украинских защитников на всех активных участках фронта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".

В районе Глубокого враг перегруппировал личный состав 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии, проводит поиск и эвакуацию санитарных потерь, осуществляет подготовку к штурмовым действиям с целью восстановления утраченного положения.

В районе Липцев наблюдается перемещение групп 2-го мотострелкового батальона 7-го мотострелкового полка противника с целью проведения внутренней ротации. В этом же районе враг осуществляет одиночное перемещение личного состава 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с целью проведения эвакуационных мер и мер логистического обеспечения. Отмечаются случаи отказа личного состава указанных подразделений выполнять боевые и специальные задачи.

В районе населенного пункта Старица оккупанты осуществили замену боевых смен и пытаются обустраивать оборонительные позиции.

В Волчанске отмечены единичные перемещения противника в центральной части города с целью продолжения штурмовых действий. Также оккупанты продолжают проводить воздушную разведку и наносить огневое поражение артиллерией по позициям Сил обороны Украины.

В районе населенного пункта Тихое противник провел замену личного состава 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады на передовых позициях.

За прошедшие сутки произошло 4 боевых столкновения. Также враг нанес 3 авиаудара, использовав 3 КАБа, нанес 43 удара дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины российские оккупанты обстреляли 381 раз.

С начала этих суток продолжается одно боевое столкновение в районе Волчанска.

Потери врага на Харьковщине

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составляют 96 человек.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 70 единиц вооружения и военной техники, в частности:

1 танк;

5 боевых бронированных машин;

5 артиллерийских систем;

9 автомобилей;

7 единиц специальной техники;

43 БпЛА.

Уничтожено:

76 укрытий для личного состава противника;

3 места хранения боекомплекта.

Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации.

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