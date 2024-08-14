Операция ВСУ в Курщине существенно не повлияла на ситуацию в Харьковской области, - Синегубов

После начала операции в Курской области на Харьковщине определенное движение оккупантов фиксируется, однако речь идет только о резервах.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Конечно, определенное движение есть. Однако это касается резервов. Поэтому говорить о каком-то изменении ситуации военной именно на севере и в принципе на Харьковщине, нам еще достаточно рано. Враг пытается штурмовать, проводит замену своих подразделений, которые потеряли боеспособность", - сказал он.

"Поэтому он от своих идей относительно штурмовых действий по Волчанскому, Липецкому и Купянскому направлениям враг не откажется, как мы прогнозируем, и все время будет предпринимать такие попытки", - добавил глава ОВА.

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