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Новости Война
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Операция ВСУ в Курщине существенно не повлияла на ситуацию в Харьковской области, - Синегубов

рф,окупанти,арміярф,рашисти,військарф

После начала операции в Курской области на Харьковщине определенное движение оккупантов фиксируется, однако речь идет только о резервах.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Конечно, определенное движение есть. Однако это касается резервов. Поэтому говорить о каком-то изменении ситуации военной именно на севере и в принципе на Харьковщине, нам еще достаточно рано. Враг пытается штурмовать, проводит замену своих подразделений, которые потеряли боеспособность", - сказал он.

"Поэтому он от своих идей относительно штурмовых действий по Волчанскому, Липецкому и Купянскому направлениям враг не откажется, как мы прогнозируем, и все время будет предпринимать такие попытки", - добавил глава ОВА.

Также смотрите: Рашисты ударили дроном по пункту предоставления гумпомощи в Купянске: ранен мужчина. ФОТОрепортаж

Автор: 

Харьковщина (5577) Синегубов Олег (559)


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Топ комментарии
+4
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14.08.2024 14:04
+2
Вплине, і не тільки на Харьковщині, головне не зупинятися.
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14.08.2024 14:17
+2
Коли це "логістика завжди була "ахіллесовою п'ятою" у кацапів"? В 2022 р.?
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14.08.2024 14:20
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ну логістика завжди була "ахіллесовою п'ятою" у кацапів, тож швидко перекинути кудись підкріплення із місць накопичення для них проблема ... значить будуть утилізовувати те що накопичили під самим Харковом, а на Курщину повезуть з усього іншого кацапстану.
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14.08.2024 13:59 Ответить
Коли це "логістика завжди була "ахіллесовою п'ятою" у кацапів"? В 2022 р.?
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14.08.2024 14:20 Ответить
і в 2022 теж. Наступ багатокілометровими колонами тільки вздовж великих доріг пов'язаний із хєрово налагодженим постачанням. Постачати невеликі маневрові групи поза розвинутої сітки доріг кацапи так і не навчились. А потім, коли "получили *****" (с ) на Київщині всі їх подальші наступальні дії намертво прив'язані до залізниць.
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14.08.2024 14:39 Ответить
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14.08.2024 14:04 Ответить
навіть якщо резерви відлізуть, все одно це гарно. Враховуючи спосіб, яким воює раша - м"ясні штурми зі страшними втратами, то резерв постійно потрібен. А "резерв" знищать на курщині !
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14.08.2024 14:09 Ответить
в Харьковской нет, а вот в Донецкой стало по-легче
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14.08.2024 14:11 Ответить
Але резерви русні які мали б йти їй на підкріплення на Харківський напрямок , на Донецький і т.д. , тепер підуть на Курський . !
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14.08.2024 14:15 Ответить
Вплине, і не тільки на Харьковщині, головне не зупинятися.
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14.08.2024 14:17 Ответить
Забудьте! Путлер умрет, но не послабить тиск на основних напрямках фронту. Коли наші начнуть там захоплювати міста (а не деревні і ПГТ з населенням 5000 чел.), тоді начнуть перекидувати підрозділи з українського фронту.
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14.08.2024 14:25 Ответить
Обов"язково вплине. Всі резерви що мали йти на Харків і Покровськ, тпер йдуть на Курськ. А без резервів багато не повоюєш, русня просто зітреться з часом навіть без перекидання їх з Донбасу на Курськ. Я вже не кажу про моральний аспект : як можна нормально воювати тобто подихати за чужий Торецька, коли в цей частвою землю плюндрують і ставлять на коліна твоїх земляків під камери.
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14.08.2024 14:36 Ответить
 
 