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Рашисты ударили дроном по пункту предоставления гумпомощи в Купянске: ранен мужчина. ФОТОрепортаж

Днем 14 августа российские оккупанты ударили беспилотником по центральной части города Купянск на Харьковщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Национальная полиция и Харьковская областная прокуратура.

Отмечается. что удар произошел около 10:30 в центре Купянска. Вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, в котором находился 64-летний водитель.

Мужчина получил взрывное ранение, его госпитализировали в больницу. Кроме этого, автомобиль получил существенные повреждения.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

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РФ ударила дроном по пункту отримання гумдопомоги в Куп'янську
РФ ударила дроном по пункту отримання гумдопомоги в Куп'янську
РФ ударила дроном по пункту отримання гумдопомоги в Куп'янську
РФ ударила дроном по пункту отримання гумдопомоги в Куп'янську

Автор: 

беспилотник (3589) обстрел (27129) Харьковщина (5577) Купянск (634)


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О, це кацапня вміє стріляти по цивільним людях...
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14.08.2024 13:14 Ответить
 
 