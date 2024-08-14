Рашисты ударили дроном по пункту предоставления гумпомощи в Купянске: ранен мужчина. ФОТОрепортаж

Днем 14 августа российские оккупанты ударили беспилотником по центральной части города Купянск на Харьковщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Национальная полиция и Харьковская областная прокуратура.

Отмечается. что удар произошел около 10:30 в центре Купянска. Вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, в котором находился 64-летний водитель.

Мужчина получил взрывное ранение, его госпитализировали в больницу. Кроме этого, автомобиль получил существенные повреждения.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

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