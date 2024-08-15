У Вовчанську ворог продовжує проводити повітряну розвідку. У районі Липців фіксуються випадки відмови росіян виконувати бойові завдання, - ОТУ "Харків"

Обстановка на Харківському напрямку залишається складною, російські окупанти не полишають спроб вклинитися в оборону наших військ, здійснюють обстріли позицій українських захисників на всіх активних ділянках фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

У районі Глибокого ворог перегрупував особовий склад 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії, проводить пошук та евакуацію санітарних втрат, здійснює підготовку до штурмових дій з метою відновлення втраченого положення.

У районі Липців спостерігається переміщення груп 2-го мотострілецького батальйону 7-го мотострілецького полку противника з метою проведення внутрішньої ротації. В цьому ж районі ворог здійснює поодиноке переміщення особового складу 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу з метою проведення евакуаційних заходів та заходів логістичного забезпечення. Відмічаються випадки відмови особового складу зазначених підрозділів виконувати бойові та спеціальні завдання.

У районі населеного пункту Стариця окупанти здійснили заміну бойових змін та намагаються облаштовувати оборонні позиції.

У Вовчанську відмічені поодинокі переміщення противника у центральній частині міста з метою продовження штурмових дій. Також окупанти продовжують проводити повітряну розвідку та наносити вогневе ураження артилерією по позиціях Сил оборони України.

В районі населеного пункту Тихе противник провів заміну особового складу 83-ї окремої десантно-штурмової бригади на передових позиціях.

Протягом минулої доби відбулося 4 бойових зіткнення . Також ворог завдав 3 авіаудари, використавши 3 КАБи, завдав 43 удари дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України російські окупанти обстріляли 381 раз.

Від початку цієї доби триває одне бойове зіткнення у районі Вовчанська.

Втрати ворога на Харківщині

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу становлять 96 осіб.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 70 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк;

5 бойових броньованих машин;

5 артилерійських систем;

9 автомобілів;

7 одиниць спеціальної техніки;

43 БпЛА.

Знищено:

76 укриттів для особового складу противника;

3 місця зберігання боєкомплекту.

Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії російської федерації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Операція ЗСУ на Курщині суттєво не вплинула на ситуацію в Харківській області, - Синєгубов