За сутки на фронте 165 боестолкновений. Почти треть из них на Покровском направлении - Генштаб

Враг за прошедшие сутки атаковал позиции украинских военных на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском, Времевском, Ореховском и Приднепровском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением пяти ракет, а также 58 авиаударов, в частности, сбросил 71 КАБ. Кроме этого, совершил 4365 обстрелов, из них 135 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань, Купянск, Золочев Харьковской области; Твердохлебово, Часов Яр, Курдюмовка, Дружба, Михайловка, Гродовка, Александрополь, Воздвиженка, Калиновое, Водяное, Урожайное, Новодонецкое Донецкой области; Лобково на Запорожье.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах населенных пунктов Волчанск и Сотницкий Казачок.

На Купянском направлении за сутки произошло девять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Петропавловки и Берестового.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Невского, Тернов и Макеевки.

На Северском направлении украинские защитники отражали 25 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Переездного, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз возле Часова Яра и Андреевки.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 24 атаки в районах Северного, Нелиповки, Железного, Нью-Йорка и Торецка.

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На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Елизаветовка, Гродовка, Орловка, Николаевка, Желанне, Скучное, Яснобродовка и Птичье. Самая большая концентрация вражеских атак была вблизи Воздвиженки и Гродовки, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили восемь атак возле Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.

На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил семь штурмов наших позиций неподалеку Водяного и Угледара.

Обстановка на юге

На Ореховском направлении оккупанты пытались выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки и Новоданиловки - всего провели три штурма.

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На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции семь раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

Ситуация на севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

Удары по врагу

Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника и пункту управления, а также поразили четыре артиллерийские системы, средство ПВО, склад боеприпасов и еще один важный объект оккупантов.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1220 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 24 боевые бронированные машины, 47 артиллерийских систем, три РСЗО, средство ПВО, самолет, 50 БпЛА оперативно-тактического уровня, две ракеты и 65 автомобилей оккупантов.

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