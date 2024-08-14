В центре Волчанска россияне перегруппировываются для продолжения штурмов. В районе Тихого готовятся к наступательным действиям, - ОТГ "Харьков"

Российские оккупанты на Харьковском направлении проводят перегруппировку и планируют продолжать штурмы.

Об этом сообщило ОТГ "Харьков", информирует Цензор.НЕТ.

Так, за прошедшие сутки на Харьковском направлении войска РФ 13 раз пытались атаковать позиции Сил обороны. Попытки врага продвинуться остановлены.

В районе Глубокого враг перемещает личный состав, проводит эвакуационные меры и меры логистического обеспечения.

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В районе населенных пунктов Старица, Бугруватка, Огирцево россияне проводят внутреннюю ротацию боевых смен, осуществляют накопление личного состава на передовых позициях.

В то же время в Волчанске россияне продолжают вести воздушную разведку. В центральной части города противник провел перегруппировку штурмовых групп 153-го танкового полка и 4-й добровольческой штурмовой бригады штурмовые действия в квартале многоэтажной застройки с целью продолжения штурмовых действий.

В районе Тихого оккупанты готовят подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады к проведению наступательных действий. По населенному пункту Волчанские Хутора противник нанес удар РСЗО с территории РФ.

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За прошедшие сутки произошло 13 боевых столкновений. Россияне нанесли 2 авиаудара, применив 5 КАБов. Также 37 раз атаковали дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины российские оккупанты обстреляли 402 раза.

С начала этих суток продолжается три боевых столкновения в районах населенных пункте Волчанск и Липцы.

За прошедшие сутки россияне потеряли безвозвратно и санитарно 141 человека. Уничтожено 56 единиц вооружения и военной техники, в частности:

10 танков;

6 боевых бронированных машин;

5 артиллерийских систем;

1 противотанковое средство;

10 автомобилей;

3 единицы специальной техники;

21 БпЛА.

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