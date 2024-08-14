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Новости Война
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В центре Волчанска россияне перегруппировываются для продолжения штурмов. В районе Тихого готовятся к наступательным действиям, - ОТГ "Харьков"

Ситуація на Харківщині: Що відомо?

Российские оккупанты на Харьковском направлении проводят перегруппировку и планируют продолжать штурмы.

Об этом сообщило ОТГ "Харьков", информирует Цензор.НЕТ.

Так, за прошедшие сутки на Харьковском направлении войска РФ 13 раз пытались атаковать позиции Сил обороны. Попытки врага продвинуться остановлены.

В районе Глубокого враг перемещает личный состав, проводит эвакуационные меры и меры логистического обеспечения.

Читайте: В Волчанске враг продолжает штурмы в квартале многоэтажной застройки, обустраивает новые точки эвакуации, - ОТГ "Харьков"

В районе населенных пунктов Старица, Бугруватка, Огирцево россияне проводят внутреннюю ротацию боевых смен, осуществляют накопление личного состава на передовых позициях.

В то же время в Волчанске россияне продолжают вести воздушную разведку. В центральной части города противник провел перегруппировку штурмовых групп 153-го танкового полка и 4-й добровольческой штурмовой бригады штурмовые действия в квартале многоэтажной застройки с целью продолжения штурмовых действий.

В районе Тихого оккупанты готовят подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады к проведению наступательных действий. По населенному пункту Волчанские Хутора противник нанес удар РСЗО с территории РФ.

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За прошедшие сутки произошло 13 боевых столкновений. Россияне нанесли 2 авиаудара, применив 5 КАБов. Также 37 раз атаковали дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины российские оккупанты обстреляли 402 раза.

С начала этих суток продолжается три боевых столкновения в районах населенных пункте Волчанск и Липцы.

За прошедшие сутки россияне потеряли безвозвратно и санитарно 141 человека. Уничтожено 56 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 10 танков;
  • 6 боевых бронированных машин;
  • 5 артиллерийских систем;
  • 1 противотанковое средство;
  • 10 автомобилей;
  • 3 единицы специальной техники;
  • 21 БпЛА.

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Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (3959)


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)(уйло (воно ж путін) намагається захистити Курщину не знімаючи сили з Покровського напрямку і демонструючи активність у Харківський та Запорізький областях (хоча вже є данні що й звідти поступово, окремими батальйонами перекидання вже почались). Ну що, ж це його вибір, і вибір цей мабуть найгірший з можливих, бо Курщина є одним з ключових регіонів для логістики рашистських військ та енергозабезпечення економіки Московії (т.з. "роССии") і якщо Кремль буде продовжувати ігнорувати загрозу повного захоплення цієї області то саме це й відбудеться та стане осиновим колом для рашизму!!!
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14.08.2024 10:08 Ответить
Та черновий двійник там в не-адекваті. )))
Лідор-губєрнатор доповідав і він його обірвав, сказав то воєнні докладуть, розказуйте про хазяйствованіє
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14.08.2024 10:18 Ответить
Орки только и могут гнать штурмовые группы на убой под дулами пулеметов а под Курском где надо действовать автономно и в лесной местности это мясо никуда не годится.
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14.08.2024 10:09 Ответить
 
 