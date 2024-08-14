В центре Волчанска россияне перегруппировываются для продолжения штурмов. В районе Тихого готовятся к наступательным действиям, - ОТГ "Харьков"
Российские оккупанты на Харьковском направлении проводят перегруппировку и планируют продолжать штурмы.
Об этом сообщило ОТГ "Харьков", информирует Цензор.НЕТ.
Так, за прошедшие сутки на Харьковском направлении войска РФ 13 раз пытались атаковать позиции Сил обороны. Попытки врага продвинуться остановлены.
В районе Глубокого враг перемещает личный состав, проводит эвакуационные меры и меры логистического обеспечения.
В районе населенных пунктов Старица, Бугруватка, Огирцево россияне проводят внутреннюю ротацию боевых смен, осуществляют накопление личного состава на передовых позициях.
В то же время в Волчанске россияне продолжают вести воздушную разведку. В центральной части города противник провел перегруппировку штурмовых групп 153-го танкового полка и 4-й добровольческой штурмовой бригады штурмовые действия в квартале многоэтажной застройки с целью продолжения штурмовых действий.
В районе Тихого оккупанты готовят подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады к проведению наступательных действий. По населенному пункту Волчанские Хутора противник нанес удар РСЗО с территории РФ.
За прошедшие сутки произошло 13 боевых столкновений. Россияне нанесли 2 авиаудара, применив 5 КАБов. Также 37 раз атаковали дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины российские оккупанты обстреляли 402 раза.
С начала этих суток продолжается три боевых столкновения в районах населенных пункте Волчанск и Липцы.
За прошедшие сутки россияне потеряли безвозвратно и санитарно 141 человека. Уничтожено 56 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 10 танков;
- 6 боевых бронированных машин;
- 5 артиллерийских систем;
- 1 противотанковое средство;
- 10 автомобилей;
- 3 единицы специальной техники;
- 21 БпЛА.
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