РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5158 посетителей онлайн
Новости
6 925 13

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 595 620 человек (+1220 за сутки), 8 484 танка, 16 868 артсистем, 16 426 боевых бронированных машин

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 595 620 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 595620 (+1220) человек,
  • танков - 8484 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 16426 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 16868 (+47) ед,
  • РСЗО - 1154 (+3) ед,
  • средства ППО - 922 (+1) ед,
  • самолетов - 367 (+1) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13598 (+50),
  • крылатые ракеты - 2428 (+2),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22775 (+65) ед,
  • специальная техника - 2813 (+0)

Также смотрите: Бойцы 47-й ОМБР уничтожили в воздухе два вражеских БПЛА "Zala" с помощью FPV-дронов. ВИДЕО

Інфографіка

Автор: 

армия РФ (19101) Генштаб ВС (6215) ликвидация (3501) уничтожение (6849)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
через 5 днів, 20 серпня 2024 року має бути ювілей - 600 тис. "хароших" сруцкіх !!!
Слава ЗСУ !!! Смерть москалям і кацапам !!!
показать весь комментарий
15.08.2024 07:43
+18
Минув 3830 день москальсько-української війни.
148! одиниць техніки, 1 пєпєлац та 1220! чумардосів за день.
Арта 50!, броня 32, логістика 65!
Сукупна арта перевалила за 18000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 595 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
показать весь комментарий
15.08.2024 08:42
+13
Літачок у КНР зарахували
показать весь комментарий
15.08.2024 07:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Літачок у КНР зарахували
показать весь комментарий
15.08.2024 07:40 Ответить
через 5 днів, 20 серпня 2024 року має бути ювілей - 600 тис. "хароших" сруцкіх !!!
Слава ЗСУ !!! Смерть москалям і кацапам !!!
показать весь комментарий
15.08.2024 07:43 Ответить
поясни чим відрізняється кацап від москаля ? я розумію що тих і тих треба вбивати .
показать весь комментарий
15.08.2024 07:56 Ответить
москаль це житель мацковії, кацап це житель паРаші !!!
показать весь комментарий
15.08.2024 08:01 Ответить
4 380/5 = 876 середньодобово, якось малувато,
на сьогодні середньодобовий показник (за серпень) 1 152
якщо навіть 1 100 то це чотири доби - понеділок.
показать весь комментарий
15.08.2024 08:10 Ответить
Неділя. Опублікують у понеділок.
показать весь комментарий
15.08.2024 08:14 Ответить
Через чотири. У неділю. Повідомлять про це у понеділок.
І арта з автотехнікою таким темпом також у неділю мають "округлитися".
Отже, чекаємо на потрійне свято. Хоча з артою хлопці можуть суботу справитись.
показать весь комментарий
15.08.2024 08:13 Ответить
Зворотній відлік - 4 380 чумардосів до ювілею
показать весь комментарий
15.08.2024 08:04 Ответить
І літачок!🥳
Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
15.08.2024 08:26 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2024 08:41 Ответить
Минув 3830 день москальсько-української війни.
148! одиниць техніки, 1 пєпєлац та 1220! чумардосів за день.
Арта 50!, броня 32, логістика 65!
Сукупна арта перевалила за 18000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 595 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
показать весь комментарий
15.08.2024 08:42 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2024 08:46 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
15.08.2024 08:50 Ответить
 
 