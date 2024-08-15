Общие боевые потери РФ с начала войны – около 595 620 человек (+1220 за сутки), 8 484 танка, 16 868 артсистем, 16 426 боевых бронированных машин

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 595 620 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 595620 (+1220) человек,

танков - 8484 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 16426 (+24) ед,

артиллерийских систем - 16868 (+47) ед,

РСЗО - 1154 (+3) ед,

средства ППО - 922 (+1) ед,

самолетов - 367 (+1) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 13598 (+50),

крылатые ракеты - 2428 (+2),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 22775 (+65) ед,

специальная техника - 2813 (+0)

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