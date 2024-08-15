Общие боевые потери РФ с начала войны – около 595 620 человек (+1220 за сутки), 8 484 танка, 16 868 артсистем, 16 426 боевых бронированных машин
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 595 620 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 595620 (+1220) человек,
- танков - 8484 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 16426 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 16868 (+47) ед,
- РСЗО - 1154 (+3) ед,
- средства ППО - 922 (+1) ед,
- самолетов - 367 (+1) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13598 (+50),
- крылатые ракеты - 2428 (+2),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 22775 (+65) ед,
- специальная техника - 2813 (+0)
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+18 vuiko dobrui
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+13 Джон КРОУТЕР #504651
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Слава ЗСУ !!! Смерть москалям і кацапам !!!
на сьогодні середньодобовий показник (за серпень) 1 152
якщо навіть 1 100 то це чотири доби - понеділок.
І арта з автотехнікою таким темпом також у неділю мають "округлитися".
Отже, чекаємо на потрійне свято. Хоча з артою хлопці можуть суботу справитись.
Слава ЗСУ!!!
148! одиниць техніки, 1 пєпєлац та 1220! чумардосів за день.
Арта 50!, броня 32, логістика 65!
Сукупна арта перевалила за 18000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 595 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.