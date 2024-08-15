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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 595 620 осіб (+1220 за добу), 8 484 танки, 16 868 артсистем, 16 426 бойових броньованих машин

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 595 620 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 595620 (+1220) осіб,
  • танків ‒ 8484 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16426 (+24) од,
  • артилерійських систем – 16868 (+47) од,
  • РСЗВ – 1154 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 922 (+1) од,
  • літаків – 367 (+1) од,
  • гелікоптерів  – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13598 (+50),
  • крилаті ракети ‒ 2428 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 22775 (+65) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2813 (+0)

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Інфографіка

Автор: 

армія рф (17255) Генштаб ЗС (6519) ліквідація (3884) знищення (7166)


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Топ коментарі
+18
через 5 днів, 20 серпня 2024 року має бути ювілей - 600 тис. "хароших" сруцкіх !!!
Слава ЗСУ !!! Смерть москалям і кацапам !!!
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15.08.2024 07:43
+18
Минув 3830 день москальсько-української війни.
148! одиниць техніки, 1 пєпєлац та 1220! чумардосів за день.
Арта 50!, броня 32, логістика 65!
Сукупна арта перевалила за 18000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 595 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
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15.08.2024 08:42
+13
Літачок у КНР зарахували
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15.08.2024 07:40
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Літачок у КНР зарахували
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15.08.2024 07:40 Відповісти
через 5 днів, 20 серпня 2024 року має бути ювілей - 600 тис. "хароших" сруцкіх !!!
Слава ЗСУ !!! Смерть москалям і кацапам !!!
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15.08.2024 07:43 Відповісти
поясни чим відрізняється кацап від москаля ? я розумію що тих і тих треба вбивати .
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15.08.2024 07:56 Відповісти
москаль це житель мацковії, кацап це житель паРаші !!!
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15.08.2024 08:01 Відповісти
4 380/5 = 876 середньодобово, якось малувато,
на сьогодні середньодобовий показник (за серпень) 1 152
якщо навіть 1 100 то це чотири доби - понеділок.
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15.08.2024 08:10 Відповісти
Неділя. Опублікують у понеділок.
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15.08.2024 08:14 Відповісти
Через чотири. У неділю. Повідомлять про це у понеділок.
І арта з автотехнікою таким темпом також у неділю мають "округлитися".
Отже, чекаємо на потрійне свято. Хоча з артою хлопці можуть суботу справитись.
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15.08.2024 08:13 Відповісти
Зворотній відлік - 4 380 чумардосів до ювілею
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15.08.2024 08:04 Відповісти
І літачок!🥳
Слава ЗСУ!!!
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15.08.2024 08:26 Відповісти
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15.08.2024 08:41 Відповісти
Минув 3830 день москальсько-української війни.
148! одиниць техніки, 1 пєпєлац та 1220! чумардосів за день.
Арта 50!, броня 32, логістика 65!
Сукупна арта перевалила за 18000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 595 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
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15.08.2024 08:42 Відповісти
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15.08.2024 08:46 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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15.08.2024 08:50 Відповісти
 
 