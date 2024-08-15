Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 595 620 осіб (+1220 за добу), 8 484 танки, 16 868 артсистем, 16 426 бойових броньованих машин
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 595 620 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 595620 (+1220) осіб,
- танків ‒ 8484 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16426 (+24) од,
- артилерійських систем – 16868 (+47) од,
- РСЗВ – 1154 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 922 (+1) од,
- літаків – 367 (+1) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13598 (+50),
- крилаті ракети ‒ 2428 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22775 (+65) од,
- спеціальна техніка ‒ 2813 (+0)
Топ коментарі
+18 vuiko dobrui
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+18 Qq Qqq #455433
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+13 Джон КРОУТЕР #504651
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Слава ЗСУ !!! Смерть москалям і кацапам !!!
на сьогодні середньодобовий показник (за серпень) 1 152
якщо навіть 1 100 то це чотири доби - понеділок.
І арта з автотехнікою таким темпом також у неділю мають "округлитися".
Отже, чекаємо на потрійне свято. Хоча з артою хлопці можуть суботу справитись.
Слава ЗСУ!!!
148! одиниць техніки, 1 пєпєлац та 1220! чумардосів за день.
Арта 50!, броня 32, логістика 65!
Сукупна арта перевалила за 18000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 595 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.