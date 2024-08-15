Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 595 620 осіб (+1220 за добу), 8 484 танки, 16 868 артсистем, 16 426 бойових броньованих машин

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 595 620 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 595620 (+1220) осіб,

танків ‒ 8484 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 16426 (+24) од,

артилерійських систем – 16868 (+47) од,

РСЗВ – 1154 (+3) од,

засоби ППО ‒ 922 (+1) од,

літаків – 367 (+1) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13598 (+50),

крилаті ракети ‒ 2428 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22775 (+65) од,

спеціальна техніка ‒ 2813 (+0)

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