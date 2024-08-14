На юге за сутки уничтожено 70 оккупантов и 44 единицы вооружения и военной техники, поражено 5 огневых позиций
Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 70 оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 70 человек.
Также россияне потеряли 44 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- 23 орудия;
- 12 единиц авто-бронетехники;
- 1 разведывательный БпЛА;
- 1 средство ППО;
- 1 комплекс видеонаблюдения "Муром-М";
- 2 лодки;
- 1 портативная станция радиолокационной борьбы;
- 1 станция спутниковой связи "Starlink".
Также украинские защитники поразили 9 полевых пунктов боеснабжения, 6 блиндажей, 5 наблюдательных позиций и 5 огневых позиций.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 594 400 российских захватчиков.
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