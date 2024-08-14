На юге за сутки уничтожено 70 оккупантов и 44 единицы вооружения и военной техники, поражено 5 огневых позиций

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 70 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 70 человек.

Также россияне потеряли 44 единицы вооружения и военной техники, в частности:

23 орудия;

12 единиц авто-бронетехники;

1 разведывательный БпЛА;

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1 средство ППО;

1 комплекс видеонаблюдения "Муром-М";

2 лодки;

1 портативная станция радиолокационной борьбы;

1 станция спутниковой связи "Starlink".

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Также украинские защитники поразили 9 полевых пунктов боеснабжения, 6 блиндажей, 5 наблюдательных позиций и 5 огневых позиций.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 594 400 российских захватчиков.