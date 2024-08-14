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Новости Агрессия России против Украины Война
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На юге за сутки уничтожено 70 оккупантов и 44 единицы вооружения и военной техники, поражено 5 огневых позиций

знищення техніки РФ

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 70 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 70 человек.

Также россияне потеряли 44 единицы вооружения и военной техники, в частности:

  • 23 орудия;
  • 12 единиц авто-бронетехники;
  • 1 разведывательный БпЛА;

Смотрите: Десантники 46-й ОАэМБр за день уничтожили 5 и повредили 2 единицы вражеской бронированной техники. ВИДЕО

  • 1 средство ППО;
  • 1 комплекс видеонаблюдения "Муром-М";
  • 2 лодки;
  • 1 портативная станция радиолокационной борьбы;
  • 1 станция спутниковой связи "Starlink".

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Также украинские защитники поразили 9 полевых пунктов боеснабжения, 6 блиндажей, 5 наблюдательных позиций и 5 огневых позиций.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 594 400 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19101) ликвидация (3501) уничтожение (6849) Силы обороны юга (297)


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