Общие боевые потери РФ с начала войны – около 594 400 человек (+1240 за сутки), 8 476 танков, 16 821 артсистемы, 16 402 боевых бронированных машин
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 593160 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.08.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 594400 (+1240) человек,
танков - 8476 (+21) ед,
боевых бронированных машин - 16402 (+17) ед,
артиллерийских систем - 16821 (+57) ед,
РСЗО - 1151 (+5) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 13548 (+57),
автомобильной техники и автоцистерн - 22710 (+61) ед,
специальная техника / special equipment - 2813 (+7)
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+27 ZoV KobZona
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Наземка з початку серпня дві тисячі.
Зворотній відлік - до ювілею 5 600 чумардосів.
169! одиниць техніки та 1240! чумардосів за день.
Арта 62!, броня 38, логістика 61!
Цікава ситуація по броні, танків налупили хлопці більше ніж ББМ )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 594 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
Не пропустіть!
ПРЕМ'ЄРА
Уже цієї неділі!
"600 тисяч гарних москалів,
"гарних москалів,
Гарних москалів!"
Що цікаво, слово "тиждень" в мові тільки в називному та знахідному відмінках вживається з буквою "д" всередині; в усіх інших відмінках цієї букви в слові нема...
Питання тільки в одному - а чим Лука воювать буде - коли полк Калиновського увійде на територію БРСР?
... Та https://gordonua.com/news/worldnews/belarus-za-sem-mesyacev-peredala-rossii-bolee-65-tys-tonn-***********-i-94-tanka-belarusk-*****-1633423.html ось .
Враховуючи, що в бєларусії загалом було на 2021 рік менше 600 танків в різному стані (включаючи бази зберігання), то дуже неприємно, звісно. Але, вірогідно, це "останні резерви" для засрашки і *****. Бо Китай і кім чучхмецький, а також Казакстан, щодо бронетехніки показали йому дулю одностайно.
А там , де = 0 , не згадувати за цю добу .
І це добре
Слава ЗСУ!!!