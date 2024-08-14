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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 594 400 человек (+1240 за сутки), 8 476 танков, 16 821 артсистемы, 16 402 боевых бронированных машин

Генштаб 13.08.2024

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 593160 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.08.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 594400 (+1240) человек,

танков - 8476 (+21) ед,

боевых бронированных машин - 16402 (+17) ед,

артиллерийских систем - 16821 (+57) ед,

РСЗО - 1151 (+5) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 13548 (+57),

автомобильной техники и автоцистерн - 22710 (+61) ед,

специальная техника / special equipment - 2813 (+7)

Также читайте: За сутки на юге уничтожены 68 ​​оккупантов и 41 единица вооружения и военной техники, поражены 5 полевых пунктов боеснабжения

Генштаб 13.08.2024

Автор: 

армия РФ (19101) Генштаб ВС (6215) ликвидация (3501) уничтожение (6849) техника (1733)


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Топ комментарии
+27
На параше скоро праздник- день ГКЧП. Наш подарок к нему- 600.000 орков.

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14.08.2024 08:07
+25
Минув 3829 день москальсько-української війни.
169! одиниць техніки та 1240! чумардосів за день.
Арта 62!, броня 38, логістика 61!
Цікава ситуація по броні, танків налупили хлопці більше ніж ББМ )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 594 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
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14.08.2024 08:39
+15
Це що, передислокація, скільки залізяччя козаки попалили.
Наземка з початку серпня дві тисячі.

Зворотній відлік - до ювілею 5 600 чумардосів.
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14.08.2024 08:11
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Правила форума Совет форумчан
На параше скоро праздник- день ГКЧП. Наш подарок к нему- 600.000 орков.

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14.08.2024 08:07 Ответить
Це що, передислокація, скільки залізяччя козаки попалили.
Наземка з початку серпня дві тисячі.

Зворотній відлік - до ювілею 5 600 чумардосів.
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14.08.2024 08:11 Ответить
ні, це сюди увійшли втрати від спроб атак на Вугледарському напрямку і в Липцях.
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14.08.2024 14:41 Ответить
Минув 3829 день москальсько-української війни.
169! одиниць техніки та 1240! чумардосів за день.
Арта 62!, броня 38, логістика 61!
Цікава ситуація по броні, танків налупили хлопці більше ніж ББМ )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 594 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
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14.08.2024 08:39 Ответить
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14.08.2024 08:41 Ответить
Хабаравску приготуватися
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14.08.2024 09:46 Ответить
УВАГА!
Не пропустіть!
ПРЕМ'ЄРА
Уже цієї неділі!
"600 тисяч гарних москалів,
"гарних москалів,
Гарних москалів!"
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14.08.2024 09:35 Ответить
"неділя" - це такий день тижня, на цьому тижні припадає на 18-те число. А словом "Тиждень" в українській мові позначається період часу з понеділка по неділю (а в касапів такого слова нема). Позначати цей період часу словом "неділя" для української помилково, бо це калька з ворожої...
Що цікаво, слово "тиждень" в мові тільки в називному та знахідному відмінках вживається з буквою "д" всередині; в усіх інших відмінках цієї букви в слові нема...
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14.08.2024 09:49 Ответить
У всіх народів світу час поділений на "тижні" Що цікаво - ми повинні дякувать за це ЮДЕЯМ! Саме їх священники придумали цей поділ і під релігійним покривом змусили багатіїв давать передишку в роботі своїм працівникам Придумали "шабат" - суботу В цей день правовірним юдеям, під страхом вчинення ГРІХА, заборонено працювать Вони повинні присвятить себе молитвам до Бога (а за цей час вони відпочивають фізично) Цю тему перейняли мусульмани та християни Щоб відрізнить себе від юдеїв, одні вибрали собі день перед суботою (мусульмани), а інші - день після суботи (християни) В Україні цей день іменується "неділя" - від старослов"янського словосполучення "не ділай" (тобто "не працюй") Кацапи перейняли від нас це слово Однак назвали ним весь тиждень! ТОму вони такі ліниві та паскудно живуть!
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14.08.2024 10:14 Ответить
Так, саме у неділю на цьому тижні. Що не так? Тому ваша лекція, на мій погляд, недоречна.
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14.08.2024 19:36 Ответить
Ваш прогноз мені до вподоби, дай Бог щоб так і відбулося, проте не неділя, ні цей тиждень навряд чи, скоріш за все це буде понеділок наступного тижня. Хоча рекорд в 1 740 чумардосів за добу перевершити ніхто не забороняє.
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14.08.2024 19:57 Ответить
Ми про це дізнаємося саме у понеділок коли оприлюднять цифри на кінець неділі цього тижня. Але досягнення "психологічного порогу" відбудеться саме у неділю.
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14.08.2024 23:21 Ответить
ну, хоч чуть більше броні (порівняно з понеділком-вівторком) у цьому звіті закобзонено... Треба в них техніку вибивати, а шашлики в ній так чи інакше засмажаться!
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14.08.2024 09:57 Ответить
Лука вже нібито дав команду на передачу своєї техніки кацапам Передавать будуть З ДІЮЧИХ ЧАСТИН!!! Видно - бази зберігання вони вже "під нуль" почистили Я так розумію - Путін Луці сказав: "Если свои вайска пасылать ваевать не хочешь - давай "железо"! А куди Луці воювать? Йому достатньо було бунту білоруської БрТГ під Михайло-Коцюбинським у березні 2022 року! От і каже своїм генералам: "Если ваевать не хатите - давайте аткупаться!"
Питання тільки в одному - а чим Лука воювать буде - коли полк Калиновського увійде на територію БРСР?
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14.08.2024 10:22 Ответить
Щось я пам'ятаю новини 2022 року, щодо вивезення кацапами снарядів та техніки з бєларусії. Сотнями танки везли.

... Та https://gordonua.com/news/worldnews/belarus-za-sem-mesyacev-peredala-rossii-bolee-65-tys-tonn-***********-i-94-tanka-belarusk-*****-1633423.html ось .

Враховуючи, що в бєларусії загалом було на 2021 рік менше 600 танків в різному стані (включаючи бази зберігання), то дуже неприємно, звісно. Але, вірогідно, це "останні резерви" для засрашки і *****. Бо Китай і кім чучхмецький, а також Казакстан, щодо бронетехніки показали йому дулю одностайно.
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14.08.2024 11:13 Ответить
Я тобі більше скажу - 90% снарядів мін бомб і ракет які летіли на голови жителів та захисників Чернігівщини Київщини та Житомирщини в березні 2022 року - були з білоруських складів та арсеналів Бо Путін розраховував на "Киев - за три дня" Тому не віз ешелони з ************ в Білорусь та не розвертав польові склади Хоча може буть і інше - він з Лукою заздалегідь домовився про використання білоруських ***********
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14.08.2024 11:59 Ответить
Чим більше віддасть, ти менше буде підстав для ІПСО "Беларусская армия вступит в войну ХХ.ХХ.202Х года". Бо просто не буде чим "вступати"
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14.08.2024 23:24 Ответить
накінець почали у цій статті показувати тільки "результативні категорії" !
А там , де = 0 , не згадувати за цю добу .
І це добре
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14.08.2024 11:51 Ответить
На жаль, ця ініціатива з серії "змусь дурня богу молитися." Засоби ППО пропустили, хоча було знищення.
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14.08.2024 12:20 Ответить
А де інформація про збиті ЛІТАКИ і ГЕЛІКОПТЕРИ? Га? Чи вже не даєте?
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14.08.2024 12:29 Ответить
Ох і "замєс" десь був! Танчики!!! "Курська дуга"?
Слава ЗСУ!!!
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14.08.2024 14:20 Ответить
 
 