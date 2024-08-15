Оккупанты продвинулись на Покровском направлении, - ISW

Российские захватчики продолжают продвигаться к северу от Новоселовки Первой и на северо-запад от Желанного на Покровском направлении. Недавно они также незначительно продвинулись к северу от Харькова, у восточного берега Травянского водохранилища, Глубокого и Лукьянцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Харьковское направление

Российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Харькова.

Геолокационные кадры, опубликованные 13 августа, показывают, что войска РФ продвинулись у восточного берега Травянского водохранилища к западу от Глубокого (к северу от Харькова). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 14 августа, показывают, что российские войска также продвинулись на юг вдоль ветрозащитной полосы в поле к юго-востоку от Лукьянцев (к юго-востоку от Глубокого).

Обстановка в Донецкой области

14 августа российские войска продолжили наступательные действия под Северском, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российские войска продолжали штурмовые действия: под Часовым Яром; к северу от Часова Яра возле Белой Горы; к востоку от Часова Яра возле Ивановского; и к юго-востоку от Часова Яра возле Андреевки, но подтвержденных изменений фронта не было.

Российские войска продолжали наземные атаки вблизи Торецка; к востоку от Торецка возле Северного; к юго-востоку от Торецка возле Железного; к югу от Торецка возле Нью-Йорка; и к юго-западу от Торецка возле Сухой Балки, но не предприняли подтвержденного наступления.

Российские войска недавно подтвердили продвижение на Покровском направлении во время продолжающихся боев.

Геолокационные кадры, опубликованные 13 и 14 августа, показывают, что российские войска продвинулись в полях к северу от Новоселовки Первой и к северо-западу Желанного (оба к юго-востоку от Покровска) соответственно.

Российские войска продолжали наземные атаки к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и к юго-западу от Донецка в районе Константиновки, Водяного и Угледара, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

Российские и украинские источники не сообщали о продолжении позиционных боев в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

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