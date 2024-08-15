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Оккупанты продвинулись на Покровском направлении, - ISW

ЗСУ

Российские захватчики продолжают продвигаться к северу от Новоселовки Первой и на северо-запад от Желанного на Покровском направлении. Недавно они также незначительно продвинулись к северу от Харькова, у восточного берега Травянского водохранилища, Глубокого и Лукьянцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Харьковское направление

Российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Харькова.

Геолокационные кадры, опубликованные 13 августа, показывают, что войска РФ продвинулись у восточного берега Травянского водохранилища к западу от Глубокого (к северу от Харькова). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 14 августа, показывают, что российские войска также продвинулись на юг вдоль ветрозащитной полосы в поле к юго-востоку от Лукьянцев (к юго-востоку от Глубокого).

Обстановка в Донецкой области

14 августа российские войска продолжили наступательные действия под Северском, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российские войска продолжали штурмовые действия: под Часовым Яром; к северу от Часова Яра возле Белой Горы; к востоку от Часова Яра возле Ивановского; и к юго-востоку от Часова Яра возле Андреевки, но подтвержденных изменений фронта не было.

Российские войска продолжали наземные атаки вблизи Торецка; к востоку от Торецка возле Северного; к юго-востоку от Торецка возле Железного; к югу от Торецка возле Нью-Йорка; и к юго-западу от Торецка возле Сухой Балки, но не предприняли подтвержденного наступления.

Российские войска недавно подтвердили продвижение на Покровском направлении во время продолжающихся боев.

Геолокационные кадры, опубликованные 13 и 14 августа, показывают, что российские войска продвинулись в полях к северу от Новоселовки Первой и к северо-западу Желанного (оба к юго-востоку от Покровска) соответственно.

Российские войска продолжали наземные атаки к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и к юго-западу от Донецка в районе Константиновки, Водяного и Угледара, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

Российские и украинские источники не сообщали о продолжении позиционных боев в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг оккупировал Желанне и Орловку в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецкая область (9545) боевые действия (3959) ISW (493)


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Там просунулысь, тут просунулысь...
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15.08.2024 07:12 Ответить
Такими темпами Покровський напрямок перестане скоро бути Покровським. А Сирський цілком зайнятий передачею переможних реляцій з курських фронтів. Чим займається Генштаб - не знає ніхто. Гроші на оборонні споруди виділені, шмигаль доповів...
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15.08.2024 07:27 Ответить
Так в цьому і була основна ціль "курсової операції" - переключити увагу (і українців і Заходу) від катастрофи на донецькому напрямку.
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15.08.2024 08:27 Ответить
Копають москалі окопи за 45км від Суджі,а ми копаємо десь за 45км від Покровська?(Ні?(Щоб не розводити паніку?( Ні за 45 від Донецька не копали(за 45 від Авдіївки не копали...((((
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15.08.2024 07:40 Ответить
Нема коли думати про українські землі - святкують перемогу у курську. Як пишуть західні змі - афера у курську, ще вийде боком.
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15.08.2024 08:16 Ответить
Задля збереження рейтингу буратінка коментує виключно гарні новини. Хоча, про який рейтинг тут мова? Рейтинг вже біля мінусу...
Вже усі помітили, що після зняття з посади Залужного ми тільки втрачаємо та втрачаємо території.
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15.08.2024 08:28 Ответить
Захоплять Покровськ і орки підуть на Дніпро. І почнеться агонія України. Треба терміново щось робити! Поверніть хоча б Шапталу до Генштабу.
Якщо у Дніпрі почнеться паніка - це триндець. На нього зав'язана вся логістика, медична допомога, а якщо поїде мільон дніпрян на Захід?!
Не думав, що буду погоджуватися із Безуглою...
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15.08.2024 08:48 Ответить
Тому, що треба жирних тилових пацюків в армію гнати!
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15.08.2024 09:21 Ответить
Таке враження що операція в Курську була виключно для змі щоб врятувати провали на Покровську.
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15.08.2024 11:02 Ответить
 
 