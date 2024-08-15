Окупанти просунулися на Покровському напрямку, - ISW

Російські загарбники продовжують просуватися на північ від Новоселівки Першої та на північний захід від Желанного на Покровському напрямку. Нещодавно вони також незначно просунулися на північ від Харкова, біля східного берега Трав'янського водосховища, Глибокого та Лук'янців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Харківський напрямок

Російські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Харкова.

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 серпня, показують, що війська РФ просунулися біля східного берега Трав’янського водосховища на захід від Глибокого (на північ від Харкова). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 14 серпня, показують, що російські війська також просунулися на південь вздовж вітрозахисної смуги в полі на південний схід від Лук’янців (на південний схід від Глибокого).

Обстановка на Донеччині

14 серпня російські війська продовжили наступальні дії під Сіверськом, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські війська продовжували штурмові дії: під Часовим Яром; на північ від Часового Яру біля Білої Гори; на схід від Часового Яру біля Іванівського; і на південний схід від Часового Яру біля Андріївки, але підтверджених змін фронту не було.

Російські війська продовжували наземні атаки поблизу Торецька; на схід від Торецька біля Північного; на південний схід від Торецька біля Залізного; на південь від Торецька біля Ню-Йорку; і на південний захід від Торецька біля Сухої Балки , але не зробили підтвердженого наступу.

Російські війська нещодавно підтвердили просування на Покровському напрямку під час триваючих боїв.

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 і 14 серпня, показують, що російські війська просунулися в полях на північ від Новоселівки Першої та на північний захід Желанного (обидва на південний схід від Покровська) відповідно.

Російські війська продовжували наземні атаки на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки, Водяного та Вугледара, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Російські та українські джерела не повідомляли про продовження позиційних боїв у районі кордону Донецької і Запорізької областей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог окупував Желанне та Орлівку на Донеччині, - DeepState. КАРТА