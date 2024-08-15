УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11522 відвідувача онлайн
Новини
6 277 9

Окупанти просунулися на Покровському напрямку, - ISW

ЗСУ

Російські загарбники продовжують просуватися на північ від Новоселівки Першої та на північний захід від Желанного на Покровському напрямку. Нещодавно вони також незначно просунулися на північ від Харкова, біля східного берега Трав'янського водосховища, Глибокого та Лук'янців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики  Інституту вивчення війни (ISW).

Харківський напрямок

Російські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Харкова.

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 серпня, показують, що війська РФ просунулися біля східного берега Трав’янського водосховища на захід від Глибокого (на північ від Харкова). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 14 серпня, показують, що російські війська також просунулися на південь вздовж вітрозахисної смуги в полі на південний схід від Лук’янців (на південний схід від Глибокого).

Обстановка на Донеччині

14 серпня російські війська продовжили наступальні дії під Сіверськом, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські війська продовжували штурмові дії: під Часовим Яром; на північ від Часового Яру біля Білої Гори; на схід від Часового Яру біля Іванівського; і на південний схід від Часового Яру біля Андріївки, але підтверджених змін фронту не було.

Російські війська продовжували наземні атаки поблизу Торецька; на схід від Торецька біля Північного; на південний схід від Торецька біля Залізного; на південь від Торецька біля Ню-Йорку; і на південний захід від Торецька біля Сухої Балки , але не зробили підтвердженого наступу.

Російські війська нещодавно підтвердили просування на Покровському напрямку під час триваючих боїв.

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 і 14 серпня, показують, що російські війська просунулися в полях на північ від Новоселівки Першої та на північний захід Желанного (обидва на південний схід від Покровська) відповідно.

Російські війська продовжували наземні атаки на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки, Водяного та Вугледара, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Російські та українські джерела не повідомляли про продовження позиційних боїв у районі кордону Донецької і Запорізької областей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог окупував Желанне та Орлівку на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецька область (8368) бойові дії (3722) ISW (653)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там просунулысь, тут просунулысь...
показати весь коментар
15.08.2024 07:12 Відповісти
Такими темпами Покровський напрямок перестане скоро бути Покровським. А Сирський цілком зайнятий передачею переможних реляцій з курських фронтів. Чим займається Генштаб - не знає ніхто. Гроші на оборонні споруди виділені, шмигаль доповів...
показати весь коментар
15.08.2024 07:27 Відповісти
Так в цьому і була основна ціль "курсової операції" - переключити увагу (і українців і Заходу) від катастрофи на донецькому напрямку.
показати весь коментар
15.08.2024 08:27 Відповісти
Копають москалі окопи за 45км від Суджі,а ми копаємо десь за 45км від Покровська?(Ні?(Щоб не розводити паніку?( Ні за 45 від Донецька не копали(за 45 від Авдіївки не копали...((((
показати весь коментар
15.08.2024 07:40 Відповісти
Нема коли думати про українські землі - святкують перемогу у курську. Як пишуть західні змі - афера у курську, ще вийде боком.
показати весь коментар
15.08.2024 08:16 Відповісти
Задля збереження рейтингу буратінка коментує виключно гарні новини. Хоча, про який рейтинг тут мова? Рейтинг вже біля мінусу...
Вже усі помітили, що після зняття з посади Залужного ми тільки втрачаємо та втрачаємо території.
показати весь коментар
15.08.2024 08:28 Відповісти
Захоплять Покровськ і орки підуть на Дніпро. І почнеться агонія України. Треба терміново щось робити! Поверніть хоча б Шапталу до Генштабу.
Якщо у Дніпрі почнеться паніка - це триндець. На нього зав'язана вся логістика, медична допомога, а якщо поїде мільон дніпрян на Захід?!
Не думав, що буду погоджуватися із Безуглою...
показати весь коментар
15.08.2024 08:48 Відповісти
Тому, що треба жирних тилових пацюків в армію гнати!
показати весь коментар
15.08.2024 09:21 Відповісти
Таке враження що операція в Курську була виключно для змі щоб врятувати провали на Покровську.
показати весь коментар
15.08.2024 11:02 Відповісти
 
 