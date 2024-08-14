Ворог окупував Желанне та Орлівку на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російські загарбники окупували населені пункти Желанне та Орлівка Донецької області.

Про це пізно ввечері, 14 серпня, повідомили аналітики ресурсу DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Обидва населені пункти розташовані на Покровському напрямку.

Також DeepState повідомляє про просування російської окупаційної армії у Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці та Красногорівці.

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