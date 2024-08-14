Ворог окупував Желанне та Орлівку на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Російські загарбники окупували населені пункти Желанне та Орлівка Донецької області.
Про це пізно ввечері, 14 серпня, повідомили аналітики ресурсу DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Обидва населені пункти розташовані на Покровському напрямку.
Також DeepState повідомляє про просування російської окупаційної армії у Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці та Красногорівці.
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Слава Захисникам України-Героям Слава!
Раніше на хайпі саме так і було. А потім...
тобто наступати ми можемо, а стримувати ні
ЗСУ у Курській області за тиждень захопили більше ніж кацапи в Україні за півроку.
Чим закінчився бліцкриг кацапів 2022 всі пам'ятають.
Не дай Бог, щоб так закінчився наш.
Но для этого нужны резервы в 3 - 5 раз больше, чем сейчас наступает украинцев.
А они у раши есть?
Вон уже с Калининграда войска снимают.
Тож не робіть радості з курська більше чим потрібно, будь який наступ потребує ресурсів....
В нас вже були і "контрнаступ2023", бєлгородські республіки усілякі, кава в криму... Тож не гаступайте на ці граблі знову, тільки час покаже що буде (ну або наш тік-ток буданов на картах таро розкаже)
П.С - єдине, що незмінним залишається, так це піар нашого піськограя шаШличного!!! Все інше має властивість змінюватись
В мене питання! Ти взагалі дурачок по життю? Ти що верзеш? Чи це тебе так від життя на чужбині у ляхів коробить?
П.С - я звідкіля додік маю знати що там в пуТлєра дрожить і чого? Це ти в нас експерт по піпіськам...
Не одне а 74. Й по теріторії більше ніж рашисто-нацисти за рік.
По-друге. Юрій Бутусов сьогодні виклав:
Микола Ворошнов, аеророзвідник 3-го механізованого батальйону 72 ОМБр з позивним "Канада" - про військову реальність на напрямку, який він сьогодні захищає з побратимами:
"Новини, про які вам не розкажуть у ЗМІ і які зараз можуть здатися неважливими на тлі блискавичної операції на Курщині:
✅факт
‼️чим загрожує
✅ ворог менше ніж за 6 км від Селідового (особисто бачив). Довго і ефективно обороняти місто надзвичайно важко через складнощі ландшафту. Коли дійдуть до траси, то штурм міста буде швидший за зачистку Суджи.
✅ворог перейшов трасу Вугледар-Мар'їнка і закріпився на наших колишніх позиціях. Перейшов і закріпився, а не як раніше - скинули з дрона трикольорову ганчірку на спалену машину і по усім рузьким каналам крутили цей відос з твердженням про перетин цієї траси.
‼️падіння Селідового загрожує в першу чергу обороні міста Курахове, яке мало б прикриватися саме з висот з напрямку Селідове, і це угрупування мало б було бути відсіченим доволі великим водосховищем (тут ніяких таємниць, достатньо відкрити супутникову мапу+мапу висот). Ну і вочевидь дорога на Покровськ, але з цього напрямку ворогу буде вкрай важко просунутися до міста.
‼️вздовж траси Вугледар-Мар'їнка є декілька стратегічно важливих об'єкти, якщо ворогу вдасться їх захопити - вугледарське угрупування отримає удар у фланг і оборона міста (залишків міста) в напівоточенні буде дуже важким і сумнівним ділом.
За курським напрямком спостерігаємо. Все ще нічого не розуміємо, але спостерігаємо із захватом".
Цьогоріч за тиждень ЗСУ просунулися на Курщині/Білгородщині на 1000 кв. км, звільнивши 80 населених пунктів, 2 з яких райцентри. І знову не слава богу!
Панове офіцери Генштабу ЗСУ! На наступний рік плануйте висадку оперативних з'єднань на Марс та Юпітер, інакше стратеГИ лишаться невдоволеними!
p.s. Про 1к кв. км на курщині нам сказали ті самі люди, що казали про 600к вбитих чмобіків, 20 знищених літаків за тиждень і перемогу до кінця року. Думай
Це війна.
І вона більше вже не буде гратися по кацапських правилах.
то почему бы не ******* в незащищённые места: под дых (Курская), или по яйцам (Приднестровье)???