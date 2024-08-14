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Ворог окупував Желанне та Орлівку на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Ворог окупував Желанне та Орлівку на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російські загарбники окупували населені пункти Желанне та Орлівка Донецької області.

Про це пізно ввечері, 14 серпня, повідомили аналітики ресурсу DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Обидва населені пункти розташовані на Покровському напрямку.

Також DeepState повідомляє про просування російської окупаційної армії у Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці та Красногорівці.

Ворог окупував Желанне та Орлівку на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Ворог окупував Желанне та Орлівку на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Ворог окупував Желанне та Орлівку на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Дивіться також: Армія РФ окупувала Лисичне, Іванівку та Свиридонівку на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Автор: 

армія рф (17329) окупація (6685) Донецька область (8432)


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Топ коментарі
+22
От саме це і лякає.

Чим закінчився бліцкриг кацапів 2022 всі пам'ятають.
Не дай Бог, щоб так закінчився наш.
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15.08.2024 00:44
+21
Якщо навіть нема можливості втримувати свої території , то що ж тоді буде з солдатами на кацапських коли останні стянуть своє ускаглазає м'ясо зі всіх своїх ******? Сподіваюсь це хоч якусь користь матиме, окрім потужного піару щєлі і якихось міфічних " уніженій" *****, після яких його скинуть.
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14.08.2024 23:48
+20
Курський хайп віддамо, а Донбас не повернемо
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15.08.2024 00:14
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тиснуть, падлюки, дуже хвилююсь за хлопців, хай бережуться, Боже їм у допомогу
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14.08.2024 23:47 Відповісти
Курський хайп віддамо, а Донбас не повернемо
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15.08.2024 00:14 Відповісти
та да, тиждень тому за Курщину ні хто й здогадувався, а воно он як повернулося, сподіваюся наші Воїни ще здивують
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15.08.2024 00:20 Відповісти
Sleid тому й відходять що бережуть особовий склад. Ті села великого значення не мають.
На Бога покладайтесь а самі не забувайте донати регулярно робити!
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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15.08.2024 10:01 Відповісти
Якщо навіть нема можливості втримувати свої території , то що ж тоді буде з солдатами на кацапських коли останні стянуть своє ускаглазає м'ясо зі всіх своїх ******? Сподіваюсь це хоч якусь користь матиме, окрім потужного піару щєлі і якихось міфічних " уніженій" *****, після яких його скинуть.
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14.08.2024 23:48 Відповісти
Я взагалі здивований, що Буданов та телеграм-помийки ще не співають про те, що ***** з горя захворіло і от-от помре.

Раніше на хайпі саме так і було. А потім...
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15.08.2024 00:08 Відповісти
Наші міста кацапи захоплюють не гірше ніж ми в Курській,
тобто наступати ми можемо, а стримувати ні
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15.08.2024 00:02 Відповісти
Ну взагалі то набагато гірше.

ЗСУ у Курській області за тиждень захопили більше ніж кацапи в Україні за півроку.
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15.08.2024 00:10 Відповісти
Курськ - ліси й болота, а Донбас - агломерації
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15.08.2024 00:15 Відповісти
ВСУ под Курском сейчас действуют по тактике РФ в начале 22 года: максимально быстро продвигаются обходя узлы сопротивления. Стараясь брать под контроль только ключевые точки, и надеясь что противник попав в оперативное окружение сдастся без боя или сбежит (что иногда и происходит (но далеко не всегда)). При том не создают сплошную линию обороны и не обеспечивают сплошной контроль территории. Слышал оценки что по хорошему для плотной эшелонированной обороны (в несколько линий с наличием резервов) на 1 км фронта надо больше 500 солдат. Под Курском сейчас образовался выступ периметром наверное километров 100. А у ВСУ там сейчас и близко нету 50 000 бойцов. Такая тактика действует только если у тебя инициатива. Но если противник сможет тебя остановить и сам начнёт контратаковать - будет плохо.
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15.08.2024 00:33 Відповісти
От саме це і лякає.

Чим закінчився бліцкриг кацапів 2022 всі пам'ятають.
Не дай Бог, щоб так закінчився наш.
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15.08.2024 00:44 Відповісти
Періг, спечений з зеленого лайна, не може бути їстівним
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15.08.2024 06:27 Відповісти
Ключевое слово ЕСЛИ.
Но для этого нужны резервы в 3 - 5 раз больше, чем сейчас наступает украинцев.
А они у раши есть?
Вон уже с Калининграда войска снимают.
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15.08.2024 11:04 Відповісти
Нажаль в іссконному Кенігберзі бої не ведуться.
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16.08.2024 00:13 Відповісти
Ну це факт, але це як на мене, лише завдяки тому, що підеРашка по традиціям совка має дуже хвору логістику, і так само як в Україні прогнивший і корумпований держапарат!)
Тож не робіть радості з курська більше чим потрібно, будь який наступ потребує ресурсів....
В нас вже були і "контрнаступ2023", бєлгородські республіки усілякі, кава в криму... Тож не гаступайте на ці граблі знову, тільки час покаже що буде (ну або наш тік-ток буданов на картах таро розкаже)
П.С - єдине, що незмінним залишається, так це піар нашого піськограя шаШличного!!! Все інше має властивість змінюватись
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15.08.2024 04:59 Відповісти
Щось у Путіна дуже руки дрижать останнім часом, а ви все ручний інструмент нашого президента згадуєте! Не осточортіло ще? І вулиці в Москві для чогось перекривають...
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15.08.2024 07:15 Відповісти
"...у путіна руки дрижать...", "...ручний інструмент НАШОГО презедента...", "...вулиці в маЦкві перекривають..."
В мене питання! Ти взагалі дурачок по життю? Ти що верзеш? Чи це тебе так від життя на чужбині у ляхів коробить?
П.С - я звідкіля додік маю знати що там в пуТлєра дрожить і чого? Це ти в нас експерт по піпіськам...
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15.08.2024 22:26 Відповісти
Зате одне село в Курську захопили...
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15.08.2024 03:36 Відповісти
Сірьожа ти не кацап часом? Бо брешеш як кацап.
Не одне а 74. Й по теріторії більше ніж рашисто-нацисти за рік.
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15.08.2024 10:05 Відповісти
ваще пох на Курск.
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15.08.2024 22:39 Відповісти
Альошка, постукай в вікошко. Сидиш за кордоном ,сиди тихенько. Якщо в тебе інтелект був би вище плинтусу, то ти би зрозумів що я писав за ту поточну годину 14 серпня, коли вишли ці новини.
По-друге. Юрій Бутусов сьогодні виклав:

Микола Ворошнов, аеророзвідник 3-го механізованого батальйону 72 ОМБр з позивним "Канада" - про військову реальність на напрямку, який він сьогодні захищає з побратимами:

"Новини, про які вам не розкажуть у ЗМІ і які зараз можуть здатися неважливими на тлі блискавичної операції на Курщині:

✅факт
‼️чим загрожує

✅ ворог менше ніж за 6 км від Селідового (особисто бачив). Довго і ефективно обороняти місто надзвичайно важко через складнощі ландшафту. Коли дійдуть до траси, то штурм міста буде швидший за зачистку Суджи.

✅ворог перейшов трасу Вугледар-Мар'їнка і закріпився на наших колишніх позиціях. Перейшов і закріпився, а не як раніше - скинули з дрона трикольорову ганчірку на спалену машину і по усім рузьким каналам крутили цей відос з твердженням про перетин цієї траси.

‼️падіння Селідового загрожує в першу чергу обороні міста Курахове, яке мало б прикриватися саме з висот з напрямку Селідове, і це угрупування мало б було бути відсіченим доволі великим водосховищем (тут ніяких таємниць, достатньо відкрити супутникову мапу+мапу висот). Ну і вочевидь дорога на Покровськ, але з цього напрямку ворогу буде вкрай важко просунутися до міста.

‼️вздовж траси Вугледар-Мар'їнка є декілька стратегічно важливих об'єкти, якщо ворогу вдасться їх захопити - вугледарське угрупування отримає удар у фланг і оборона міста (залишків міста) в напівоточенні буде дуже важким і сумнівним ділом.

За курським напрямком спостерігаємо. Все ще нічого не розуміємо, але спостерігаємо із захватом".
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15.08.2024 22:59 Відповісти
Коли розпіарений контрнаступ2023 захлинувся, давши за 3 місяці боїв лише десяток сіл на 200 кв. км, піднявся хай стосовно того, що Генштаб не вміє планувати операції на вибирати напрямки ударів.
Цьогоріч за тиждень ЗСУ просунулися на Курщині/Білгородщині на 1000 кв. км, звільнивши 80 населених пунктів, 2 з яких райцентри. І знову не слава богу!
Панове офіцери Генштабу ЗСУ! На наступний рік плануйте висадку оперативних з'єднань на Марс та Юпітер, інакше стратеГИ лишаться невдоволеними!
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15.08.2024 06:39 Відповісти
дивіться як ми їздимо хамерами по *********** і мохнатці. Ось що цікаво, а не якийсь там Донбас.

p.s. Про 1к кв. км на курщині нам сказали ті самі люди, що казали про 600к вбитих чмобіків, 20 знищених літаків за тиждень і перемогу до кінця року. Думай
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15.08.2024 14:04 Відповісти
Хто зупинить ворога на Донечині , ворог 10 місяців наступає несучи великі втрати ?
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15.08.2024 08:12 Відповісти
Ті хто зупиняли та відкидали й раніше - ЗСУ! Чого голосиш "володимир омельянов", є таке завдання в тебе, сіяти панівні настрої?! То розчарую тебе, кремлеботи це вже більш ніж 10 років роблять і щось із цим в них не дуже виходить та НЕ ВИЙДЕ!
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15.08.2024 10:00 Відповісти
То може згадати Курщтну?!
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15.08.2024 09:54 Відповісти
Ти дурень чи прикидаєшся,коли ,кого ти захищаєш ? тих хто тягнув "русский мир".
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15.08.2024 10:22 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4709176-desantnyky-pokazaly-znyschennia-kolony-bronetekhniky-rf Бійці 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України 14 серпня виявили та знищили 15 одиниць ворожої бойової техніки на Донецькому напрямку. Відео опублікувало Командування ДШВ ЗСУ.
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15.08.2024 10:04 Відповісти
А Україна окупувала вже понад 1000 кв.км Курщини, та понад 50 сіл.
Це війна.
І вона більше вже не буде гратися по кацапських правилах.
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15.08.2024 10:59 Відповісти
То тобі твій куратор підказує, з ФСБ.
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15.08.2024 13:28 Відповісти
Аферисти при владі та у генштабі. Повний хаос.
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15.08.2024 12:15 Відповісти
Если у врага ипало закрыто непробиваемой маской (Донбасс),
то почему бы не ******* в незащищённые места: под дых (Курская), или по яйцам (Приднестровье)???
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15.08.2024 13:26 Відповісти
Ми пішли в розмін, це означає що пішов останній раунд, попередні декілька раундів ми програли, тож пішла рубка, тут або ми або нас, може бути нокуаут, часу - до обрання президента США, якщо Трамп - то це фінал, підводимо підсумки бою, підписуємо перемир'я (або капітуляцію), якщо інший кандидат - тоді ще може буди екстратайм (сподіваюся не буде)
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15.08.2024 13:57 Відповісти
Бутусов правий щодо відсутності обладнених позицій.
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15.08.2024 15:45 Відповісти
За покровськом шлях на Запоріжжя.... зелень проклята здає Україну
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15.08.2024 20:33 Відповісти
а стадо не проснеться, они радуються Курску.
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15.08.2024 23:13 Відповісти
зато в Курске зеленый напалеон радуеться и стадо теж нравиться, когда вся Донецка область будет сдана, вы даже не узнаете. узнаете когда из Запорожья будут толпами бежать как в первые дни войны.
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15.08.2024 22:38 Відповісти
скоро и Запорожская область будет сдана после Донецкой. ждите.
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15.08.2024 23:15 Відповісти
 
 