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Новости Война
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Враг оккупировал Желанное и Орловку на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Ворог окупував Желанне та Орлівку на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Российские захватчики оккупировали населенные пункты Желанное и Орловка Донецкой области.

Об этом поздно вечером, 14 августа, сообщили аналитики ресурса DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Оба населенных пункта расположены на Покровском направлении.

Также DeepState сообщает о продвижении российской оккупационной армии в Нью-Йорке, Николаевке, Журавке и Красногоровке.

Ворог окупував Желанне та Орлівку на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Ворог окупував Желанне та Орлівку на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Ворог окупував Желанне та Орлівку на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Читайте также: Армия РФ оккупировала Лисичное, Ивановку и Свиридоновку на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Автор: 

армия РФ (19101) оккупация (10121) Донецкая область (9545)


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Топ комментарии
+22
От саме це і лякає.

Чим закінчився бліцкриг кацапів 2022 всі пам'ятають.
Не дай Бог, щоб так закінчився наш.
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15.08.2024 00:44
+21
Якщо навіть нема можливості втримувати свої території , то що ж тоді буде з солдатами на кацапських коли останні стянуть своє ускаглазає м'ясо зі всіх своїх ******? Сподіваюсь це хоч якусь користь матиме, окрім потужного піару щєлі і якихось міфічних " уніженій" *****, після яких його скинуть.
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14.08.2024 23:48
+20
Курський хайп віддамо, а Донбас не повернемо
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15.08.2024 00:14
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тиснуть, падлюки, дуже хвилююсь за хлопців, хай бережуться, Боже їм у допомогу
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14.08.2024 23:47 Ответить
Курський хайп віддамо, а Донбас не повернемо
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15.08.2024 00:14 Ответить
та да, тиждень тому за Курщину ні хто й здогадувався, а воно он як повернулося, сподіваюся наші Воїни ще здивують
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15.08.2024 00:20 Ответить
Sleid тому й відходять що бережуть особовий склад. Ті села великого значення не мають.
На Бога покладайтесь а самі не забувайте донати регулярно робити!
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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15.08.2024 10:01 Ответить
Якщо навіть нема можливості втримувати свої території , то що ж тоді буде з солдатами на кацапських коли останні стянуть своє ускаглазає м'ясо зі всіх своїх ******? Сподіваюсь це хоч якусь користь матиме, окрім потужного піару щєлі і якихось міфічних " уніженій" *****, після яких його скинуть.
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14.08.2024 23:48 Ответить
Я взагалі здивований, що Буданов та телеграм-помийки ще не співають про те, що ***** з горя захворіло і от-от помре.

Раніше на хайпі саме так і було. А потім...
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15.08.2024 00:08 Ответить
Наші міста кацапи захоплюють не гірше ніж ми в Курській,
тобто наступати ми можемо, а стримувати ні
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15.08.2024 00:02 Ответить
Ну взагалі то набагато гірше.

ЗСУ у Курській області за тиждень захопили більше ніж кацапи в Україні за півроку.
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15.08.2024 00:10 Ответить
Курськ - ліси й болота, а Донбас - агломерації
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15.08.2024 00:15 Ответить
ВСУ под Курском сейчас действуют по тактике РФ в начале 22 года: максимально быстро продвигаются обходя узлы сопротивления. Стараясь брать под контроль только ключевые точки, и надеясь что противник попав в оперативное окружение сдастся без боя или сбежит (что иногда и происходит (но далеко не всегда)). При том не создают сплошную линию обороны и не обеспечивают сплошной контроль территории. Слышал оценки что по хорошему для плотной эшелонированной обороны (в несколько линий с наличием резервов) на 1 км фронта надо больше 500 солдат. Под Курском сейчас образовался выступ периметром наверное километров 100. А у ВСУ там сейчас и близко нету 50 000 бойцов. Такая тактика действует только если у тебя инициатива. Но если противник сможет тебя остановить и сам начнёт контратаковать - будет плохо.
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15.08.2024 00:33 Ответить
От саме це і лякає.

Чим закінчився бліцкриг кацапів 2022 всі пам'ятають.
Не дай Бог, щоб так закінчився наш.
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15.08.2024 00:44 Ответить
Періг, спечений з зеленого лайна, не може бути їстівним
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15.08.2024 06:27 Ответить
Ключевое слово ЕСЛИ.
Но для этого нужны резервы в 3 - 5 раз больше, чем сейчас наступает украинцев.
А они у раши есть?
Вон уже с Калининграда войска снимают.
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15.08.2024 11:04 Ответить
Нажаль в іссконному Кенігберзі бої не ведуться.
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16.08.2024 00:13 Ответить
Ну це факт, але це як на мене, лише завдяки тому, що підеРашка по традиціям совка має дуже хвору логістику, і так само як в Україні прогнивший і корумпований держапарат!)
Тож не робіть радості з курська більше чим потрібно, будь який наступ потребує ресурсів....
В нас вже були і "контрнаступ2023", бєлгородські республіки усілякі, кава в криму... Тож не гаступайте на ці граблі знову, тільки час покаже що буде (ну або наш тік-ток буданов на картах таро розкаже)
П.С - єдине, що незмінним залишається, так це піар нашого піськограя шаШличного!!! Все інше має властивість змінюватись
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15.08.2024 04:59 Ответить
Щось у Путіна дуже руки дрижать останнім часом, а ви все ручний інструмент нашого президента згадуєте! Не осточортіло ще? І вулиці в Москві для чогось перекривають...
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15.08.2024 07:15 Ответить
"...у путіна руки дрижать...", "...ручний інструмент НАШОГО презедента...", "...вулиці в маЦкві перекривають..."
В мене питання! Ти взагалі дурачок по життю? Ти що верзеш? Чи це тебе так від життя на чужбині у ляхів коробить?
П.С - я звідкіля додік маю знати що там в пуТлєра дрожить і чого? Це ти в нас експерт по піпіськам...
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15.08.2024 22:26 Ответить
Зате одне село в Курську захопили...
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15.08.2024 03:36 Ответить
Сірьожа ти не кацап часом? Бо брешеш як кацап.
Не одне а 74. Й по теріторії більше ніж рашисто-нацисти за рік.
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15.08.2024 10:05 Ответить
ваще пох на Курск.
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15.08.2024 22:39 Ответить
Альошка, постукай в вікошко. Сидиш за кордоном ,сиди тихенько. Якщо в тебе інтелект був би вище плинтусу, то ти би зрозумів що я писав за ту поточну годину 14 серпня, коли вишли ці новини.
По-друге. Юрій Бутусов сьогодні виклав:

Микола Ворошнов, аеророзвідник 3-го механізованого батальйону 72 ОМБр з позивним "Канада" - про військову реальність на напрямку, який він сьогодні захищає з побратимами:

"Новини, про які вам не розкажуть у ЗМІ і які зараз можуть здатися неважливими на тлі блискавичної операції на Курщині:

✅факт
‼️чим загрожує

✅ ворог менше ніж за 6 км від Селідового (особисто бачив). Довго і ефективно обороняти місто надзвичайно важко через складнощі ландшафту. Коли дійдуть до траси, то штурм міста буде швидший за зачистку Суджи.

✅ворог перейшов трасу Вугледар-Мар'їнка і закріпився на наших колишніх позиціях. Перейшов і закріпився, а не як раніше - скинули з дрона трикольорову ганчірку на спалену машину і по усім рузьким каналам крутили цей відос з твердженням про перетин цієї траси.

‼️падіння Селідового загрожує в першу чергу обороні міста Курахове, яке мало б прикриватися саме з висот з напрямку Селідове, і це угрупування мало б було бути відсіченим доволі великим водосховищем (тут ніяких таємниць, достатньо відкрити супутникову мапу+мапу висот). Ну і вочевидь дорога на Покровськ, але з цього напрямку ворогу буде вкрай важко просунутися до міста.

‼️вздовж траси Вугледар-Мар'їнка є декілька стратегічно важливих об'єкти, якщо ворогу вдасться їх захопити - вугледарське угрупування отримає удар у фланг і оборона міста (залишків міста) в напівоточенні буде дуже важким і сумнівним ділом.

За курським напрямком спостерігаємо. Все ще нічого не розуміємо, але спостерігаємо із захватом".
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15.08.2024 22:59 Ответить
Коли розпіарений контрнаступ2023 захлинувся, давши за 3 місяці боїв лише десяток сіл на 200 кв. км, піднявся хай стосовно того, що Генштаб не вміє планувати операції на вибирати напрямки ударів.
Цьогоріч за тиждень ЗСУ просунулися на Курщині/Білгородщині на 1000 кв. км, звільнивши 80 населених пунктів, 2 з яких райцентри. І знову не слава богу!
Панове офіцери Генштабу ЗСУ! На наступний рік плануйте висадку оперативних з'єднань на Марс та Юпітер, інакше стратеГИ лишаться невдоволеними!
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15.08.2024 06:39 Ответить
дивіться як ми їздимо хамерами по *********** і мохнатці. Ось що цікаво, а не якийсь там Донбас.

p.s. Про 1к кв. км на курщині нам сказали ті самі люди, що казали про 600к вбитих чмобіків, 20 знищених літаків за тиждень і перемогу до кінця року. Думай
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15.08.2024 14:04 Ответить
Хто зупинить ворога на Донечині , ворог 10 місяців наступає несучи великі втрати ?
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15.08.2024 08:12 Ответить
Ті хто зупиняли та відкидали й раніше - ЗСУ! Чого голосиш "володимир омельянов", є таке завдання в тебе, сіяти панівні настрої?! То розчарую тебе, кремлеботи це вже більш ніж 10 років роблять і щось із цим в них не дуже виходить та НЕ ВИЙДЕ!
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15.08.2024 10:00 Ответить
То може згадати Курщтну?!
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15.08.2024 09:54 Ответить
Ти дурень чи прикидаєшся,коли ,кого ти захищаєш ? тих хто тягнув "русский мир".
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15.08.2024 10:22 Ответить
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4709176-desantnyky-pokazaly-znyschennia-kolony-bronetekhniky-rf Бійці 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України 14 серпня виявили та знищили 15 одиниць ворожої бойової техніки на Донецькому напрямку. Відео опублікувало Командування ДШВ ЗСУ.
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15.08.2024 10:04 Ответить
А Україна окупувала вже понад 1000 кв.км Курщини, та понад 50 сіл.
Це війна.
І вона більше вже не буде гратися по кацапських правилах.
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15.08.2024 10:59 Ответить
То тобі твій куратор підказує, з ФСБ.
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15.08.2024 13:28 Ответить
Аферисти при владі та у генштабі. Повний хаос.
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15.08.2024 12:15 Ответить
Если у врага ипало закрыто непробиваемой маской (Донбасс),
то почему бы не ******* в незащищённые места: под дых (Курская), или по яйцам (Приднестровье)???
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15.08.2024 13:26 Ответить
Ми пішли в розмін, це означає що пішов останній раунд, попередні декілька раундів ми програли, тож пішла рубка, тут або ми або нас, може бути нокуаут, часу - до обрання президента США, якщо Трамп - то це фінал, підводимо підсумки бою, підписуємо перемир'я (або капітуляцію), якщо інший кандидат - тоді ще може буди екстратайм (сподіваюся не буде)
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15.08.2024 13:57 Ответить
Бутусов правий щодо відсутності обладнених позицій.
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15.08.2024 15:45 Ответить
За покровськом шлях на Запоріжжя.... зелень проклята здає Україну
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15.08.2024 20:33 Ответить
а стадо не проснеться, они радуються Курску.
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15.08.2024 23:13 Ответить
зато в Курске зеленый напалеон радуеться и стадо теж нравиться, когда вся Донецка область будет сдана, вы даже не узнаете. узнаете когда из Запорожья будут толпами бежать как в первые дни войны.
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15.08.2024 22:38 Ответить
скоро и Запорожская область будет сдана после Донецкой. ждите.
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15.08.2024 23:15 Ответить
 
 