Армія РФ окупувала Лисичне, Іванівку та Свиридонівку на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російські війська захопили села Лисичне та Іванівка в Донецькій області. Ворог просунувся в декількох населених пунктах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт DeepState.

Зазначається, що ворог просунувся у Гродівці, Костянтинівці, Невельському, біля Сергіївки, Піщаного та Новоторецького. Противника відкинуто біля Стельмахівки.

Водночас біля Стельмахівки на Луганщині російських окупантів було відкинуто.

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Раніше повідомлялося, що війська РФ просунулись в Північному і Нью-Йорку на Донеччині.