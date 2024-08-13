Армія РФ окупувала Лисичне, Іванівку та Свиридонівку на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Російські війська захопили села Лисичне та Іванівка в Донецькій області. Ворог просунувся в декількох населених пунктах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт DeepState.
Зазначається, що ворог просунувся у Гродівці, Костянтинівці, Невельському, біля Сергіївки, Піщаного та Новоторецького. Противника відкинуто біля Стельмахівки.
Водночас біля Стельмахівки на Луганщині російських окупантів було відкинуто.
Раніше повідомлялося, що війська РФ просунулись в Північному і Нью-Йорку на Донеччині.
Топ коментарі
+36 Пересічний українець #452786
показати весь коментар13.08.2024 15:47
+28 Hanka Panyanka
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+27 Hrysha Hlyba #582024
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Бійці не відповідають за "командування".
Але ця новина для всіх, хто дуже радіє з курської операції.
Здається, Юра, ти зараз наклав з під хвоста на ЗСУ, застосувавши термін "проіпались". Тобто ЗСУ зараз на Донбасі проіпують один за другим населенні пункти?
А що там в цьому плані з мешканцями Курщини?
поясніть мені.
який понт завойовувати щось, коли ми пройобуєм своє?
чи, зе!гундосу терміново потрібні перемоги?
нахера мені та суджа, як що ми не можемо звільнити мелітополь?
нахера мені, той курськ, як що ми кинули маріуполь?
А от протидії кабам так і немає
1000 кв км за неделю, захваченные у росии, это для тебя 5 мм ???
Так Герасимов же на второй день заявил, что росия выбила ВСУ из Курской области??? )))
И главное когда теперь будут спрашивать ватники и малограмотные идиоты заграницей зачем Украина бомбила 8 лет Донбасс будет адекватный и быстрый ответ -- за тем же зачем ерефия бомбила Курскую область.
И я надеюсь что все занятые ВСУ населенные пункты будут выглядеть как Марьинка если туда московиты вернутся
Із Курськом вас, кацапів, водять за носа!!!!!
А вторжение ВСУ в росию, это не эскалация?
И что?
И ничего!
Куйло за ядерку даже не мяукнул!
ЧТО сейчас Бидону мешает дать дальнобойные ракеты?
Даже вечно осторожные немцы уже минимум два раза заявили, что немецкое оружие после передачи Украине стало украинским, и они не против того, что Леопарды штурмуют росию.
Эх, были бы в Германии политики с яйцами...
Аргументи тут:
https://www.youtube.com/live/97OgkbqPsyk?si=pvPAyyFcf7Ahtwin