УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10846 відвідувачів онлайн
Новини Війна
20 055 68

Армія РФ окупувала Лисичне, Іванівку та Свиридонівку на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Ворог окупував Лисичне, Іванівку та Свиридонівку на Донеччині

Російські війська захопили села Лисичне та Іванівка в Донецькій області. Ворог просунувся в декількох населених пунктах. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт DeepState.

Зазначається, що ворог просунувся у Гродівці, Костянтинівці, Невельському, біля Сергіївки, Піщаного та Новоторецького. Противника відкинуто біля Стельмахівки.

Водночас біля Стельмахівки на Луганщині російських окупантів було відкинуто.

Ворог окупував Лисичне, Іванівку та Свиридонівку на Донеччині

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська авіація найбільш активна на Покровському й Торецькому напрямках, - речник НГУ Музичук

Раніше повідомлялося, що війська РФ просунулись в Північному і Нью-Йорку на Донеччині.

Автор: 

окупація (6671) Донецька область (8357) бойові дії (3714)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+36
З абсолютною повагою до ЗСУ.
Бійці не відповідають за "командування".
Але ця новина для всіх, хто дуже радіє з курської операції.
показати весь коментар
13.08.2024 15:47
+28
буде в нас Курська область та не буде Донецької..., але то таке...
показати весь коментар
13.08.2024 15:48
+27
тобто, ми здамо київ, але зайдемо в москву?
поясніть мені.
який понт завойовувати щось, коли ми пройобуєм своє?
чи, зе!гундосу терміново потрібні перемоги?
нахера мені та суджа, як що ми не можемо звільнити мелітополь?
нахера мені, той курськ, як що ми кинули маріуполь?
показати весь коментар
13.08.2024 16:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З абсолютною повагою до ЗСУ.
Бійці не відповідають за "командування".
Але ця новина для всіх, хто дуже радіє з курської операції.
показати весь коментар
13.08.2024 15:47 Відповісти
"...ці колгоспи проіпались би на день-два пізніше..."

Здається, Юра, ти зараз наклав з під хвоста на ЗСУ, застосувавши термін "проіпались". Тобто ЗСУ зараз на Донбасі проіпують один за другим населенні пункти?
показати весь коментар
13.08.2024 15:52 Відповісти
юра спалився як лох.кацапський непотріб.
показати весь коментар
13.08.2024 15:58 Відповісти
Да, и Юра с ними там же, на передке, пишет комментарии в перерыве, когда меняет магазин. А вообще, это очередное доказательство, одно из множества, какое же это все-таки говно, почитатели шута. По говнистости они могут сравниться только со своим кумиром.
показати весь коментар
13.08.2024 16:28 Відповісти
zєрьмак і шобла ефективних ригоаналів умисно здають Донбас
показати весь коментар
14.08.2024 11:16 Відповісти
буде в нас Курська область та не буде Донецької..., але то таке...
показати весь коментар
13.08.2024 15:48 Відповісти
Та і яка різниця? Вата що там, що там однакова.
показати весь коментар
13.08.2024 15:59 Відповісти
Багато людей з Донбасу воювали, загинули за Україну, інші воюють і зараз.
А що там в цьому плані з мешканцями Курщини?
показати весь коментар
13.08.2024 16:09 Відповісти
Як співала Лайма "єщйо нє вєчєр".
показати весь коментар
13.08.2024 16:12 Відповісти
Тобто, на даний момент Zero із невідомою перспективою.
показати весь коментар
13.08.2024 16:21 Відповісти
Я мав на увазі "нахтігаль" із курчан (чи як їх там).
показати весь коментар
13.08.2024 16:28 Відповісти
"Пані Ганю" із "зезедентом" в складі України не буде вказаних Вами областей,(а какая разніца???)
показати весь коментар
13.08.2024 17:11 Відповісти
Такі дрібниці не можуть завадити мега-потужному наступу на Курськ!
показати весь коментар
13.08.2024 15:53 Відповісти
Наступ на Курськ наближає развал паРаши. Щось маешь проти?
показати весь коментар
13.08.2024 16:22 Відповісти
Яким чином?
показати весь коментар
13.08.2024 16:34 Відповісти
А наступ на Покровськ наближає развал України?
показати весь коментар
13.08.2024 18:41 Відповісти
Як збільшення втрат паРаши можє загрожувати Україні?
показати весь коментар
13.08.2024 18:57 Відповісти
А збільшення втрат України ніяк їй не загрожує?
показати весь коментар
13.08.2024 22:42 Відповісти
Генерал десантник Якубець сказав шо нам потрібно перестати відступати
показати весь коментар
13.08.2024 16:05 Відповісти
Незабаром сцар прочитає щодо цього потужні шпаргалки, з яких він читає потужномови, що ( нібито ) надихають сотні мільярдів людей. Це - потужно і незламно доводить, що він найкращий. Що б там не сталося.....
показати весь коментар
13.08.2024 16:10 Відповісти
ну так, неможливо одночасно атакувати і захищатися, якщо ресурси обмежені, доводиться вибирати, принаймні наші успіхи значно більші, ніж у Кабаєва
показати весь коментар
13.08.2024 16:11 Відповісти
тобто, ми здамо київ, але зайдемо в москву?
поясніть мені.
який понт завойовувати щось, коли ми пройобуєм своє?
чи, зе!гундосу терміново потрібні перемоги?
нахера мені та суджа, як що ми не можемо звільнити мелітополь?
нахера мені, той курськ, як що ми кинули маріуполь?
показати весь коментар
13.08.2024 16:20 Відповісти
поснюю - на донбасі всі кращі частини РФ і краща техніка - кидати туди лоб в лоб це лише перемолоти своїх і техніку. А в курську вони лиши 3 срочників бо чомусь думали що НЕ посміють полізти. На донбасі нас уже нічого не світить - там уже все пахано перепахано артилерією
показати весь коментар
14.08.2024 02:36 Відповісти
каждый день несколько поселков
показати весь коментар
13.08.2024 16:32 Відповісти
У кацапа как всегда комплекс перед СЩА,даже ВПН ставят Американский что бы почуствувать себя хоть на миг великим на карту посмотри свиночобака вы захватили за целый год столько территории как Украина за неделю в Курской области,чему ты радуешься?)
показати весь коментар
13.08.2024 16:39 Відповісти
Гребане шобло зененського 🤡 ,здає доступ до найдорощих українськіх надр...все по оману ...чого і поспішають США з договорами ...з цим курськом ,падло зелене ,міг з таким успіхом ці бригади кинуть, на захист української теріторії !!!
показати весь коментар
13.08.2024 16:38 Відповісти
Є там знайомі. кажуть нашої піхоти там більш ніж достатньо.
А от протидії кабам так і немає
показати весь коментар
13.08.2024 16:40 Відповісти
слабшій стороні союзники зав"язують руки, замість сильнішої сторони, як написав Ваньок
показати весь коментар
13.08.2024 16:42 Відповісти
Чомусь "найвеличніший" не згадує що втрачаємо свої території і це на його совісті , зрив мобілізації ,як зміну вищого військового керівництва ,але йому дуже хочется піару ось курськ ,а те що ворог просуваєтся на покровському і торецькому напрямках можна не говорити, тут треба думати як зберегти найбоєздатніші військові підрозділи що на курському напрямку .
показати весь коментар
13.08.2024 16:47 Відповісти
під ейфорію курська здати Донбас , потім відійти з курська ( бо нам же чуже не потрібне ) , а далі підписати перемиря з втраченими територіями. схоже на план трампа
показати весь коментар
13.08.2024 16:47 Відповісти
В одному місці наступаємо по п'ять міліметрів за хвилину, в іншому відступаємо по чотири міліметри за хвилину. За два мільйони хвилин ми переможемо.
показати весь коментар
13.08.2024 16:49 Відповісти
???
1000 кв км за неделю, захваченные у росии, это для тебя 5 мм ???
показати весь коментар
14.08.2024 10:19 Відповісти
Это квадрат со сторонами 3 262 000 миллиметров. (вообще то на карте дипстейт раза в два или три меньше, ну ладно 1000 так 1000). А линия фронта 200 000 000 миллиметров. Каждые 180 секунд мучительной смертью погибает Украинец. Чей то сын, брат, отец племянник. И рождается тоже один Украинец. Но половина из них девочки, половина от половины рождаются начальниками, депутатами, плоскостопыми, с искривлённым позвоночником с энурезом и ещё пацифисты, сектанты и т.д. Но мы обязательно победим. Если отодвинем русню за Урал.
показати весь коментар
14.08.2024 10:55 Відповісти
Вы "обязательно победите" если приедете из Франции...
показати весь коментар
14.08.2024 11:00 Відповісти
це все ще, зі слів Сирського, "подекуди незначні просування ворога"?
показати весь коментар
13.08.2024 17:04 Відповісти
Фокус-покус - Курск наш, Донецк ваш
показати весь коментар
13.08.2024 18:21 Відповісти
Зеля, объясни. Что за говно на лопате. Замена Курску?
показати весь коментар
13.08.2024 18:32 Відповісти
Как к концу недели?
Так Герасимов же на второй день заявил, что росия выбила ВСУ из Курской области??? )))
показати весь коментар
14.08.2024 10:18 Відповісти
ТАК ВОРОБЕЙ ЧИ ГОРОБЕЦЬ !?
показати весь коментар
14.08.2024 06:20 Відповісти
Всем кто говорит что нафиг полезли в Курск и мол лучше бы подержались на неделю дольше за пару разбитых в хлам деревень на Донеччине, повынимайте дилдосы из своих ушей. Курская операция это уже история и встряхнула весь нужный нам мир, в итоге будет больше и оружия и денег и добровольцев для ВСУ. Внутренние беженцы в ерефии в полной необеспеченности, рейтинговые потери для путина, новые красные линии для партнёров и тд это все бесценно.
И главное когда теперь будут спрашивать ватники и малограмотные идиоты заграницей зачем Украина бомбила 8 лет Донбасс будет адекватный и быстрый ответ -- за тем же зачем ерефия бомбила Курскую область.
И я надеюсь что все занятые ВСУ населенные пункты будут выглядеть как Марьинка если туда московиты вернутся
показати весь коментар
14.08.2024 07:32 Відповісти
Ну а чим "кав в Ялті" відрізняється від "кави в Курську"? Рожеві дурники, вони ж ніколи не порозумнішають.
показати весь коментар
14.08.2024 08:02 Відповісти
Так виглядає що з цим Курськом нас водять за носа...
показати весь коментар
14.08.2024 09:08 Відповісти
Саме так.
Із Курськом вас, кацапів, водять за носа!!!!!
показати весь коментар
14.08.2024 10:16 Відповісти
Еще недавно дед Бидон не давал АТАКАМСЫ чтоб "небыло эскалации конфликта".
А вторжение ВСУ в росию, это не эскалация?
И что?
И ничего!
Куйло за ядерку даже не мяукнул!
ЧТО сейчас Бидону мешает дать дальнобойные ракеты?
Даже вечно осторожные немцы уже минимум два раза заявили, что немецкое оружие после передачи Украине стало украинским, и они не против того, что Леопарды штурмуют росию.
показати весь коментар
14.08.2024 10:14 Відповісти
Росияне выводят войска из Калининграда.
Эх, были бы в Германии политики с яйцами...
показати весь коментар
14.08.2024 11:02 Відповісти
Дякуючи богу, у них ще залишились залишки розуму. Тому вони поважають міжнародні договора і другий раз ставати на ті ж самі граблі не будуть. Мається на увазі по факту превентивний удар гітлера по братньому фашистсько-комуністичному, але не менш агресивному срсру.
показати весь коментар
14.08.2024 12:50 Відповісти
Лютий вереск крємля і смердючих кацапських ботів свідчить про те, що Курська операція Генштабу ЗСУ -- успішна і правильна.

Аргументи тут:
https://www.youtube.com/live/97OgkbqPsyk?si=pvPAyyFcf7Ahtwin
показати весь коментар
14.08.2024 14:08 Відповісти
Чомусь курський наступ не зупинив покровський....
показати весь коментар
14.08.2024 16:08 Відповісти
 
 