Російська авіація найбільш активна на Покровському й Торецькому напрямках, - речник НГУ Музичук

Доволі велика активність російської авіації фіксується саме на Покровському й Торецькому напрямках на Донеччині.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник НГУ Руслан Музичук.

"Досить велика активність авіації саме на Покровському та Торецькому напрямках, де противник застосовує КАБи", - сказав Музичук.

За його словами, на цих напрямках противник завдає також артилерійських ударів.

Крім цього, ворог, зокрема, застосовує тактику піхотних штурмів, найбільше штурмових дій зафіксовано в районах Гордіївки та Желанного.

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"У цілому наші підрозділи у складі Сил оборони свої позиції утримали. Щодо знищення живої сили і техніки противника, то знищено один БПЛа, який проводив розвідку оперативно-тактичного рівня, два автомобілі, а решта - це втрати піхоти противника, яка намагалася здійснювати штурми", - зауважив Музичук.

Він також повідомив, що на деяких напрямках відбувається переміщення ворожого особового складу.

"Що стосується озброєння і військової техніки ворога, то за останні три місяці кількість знищених автомобільної, бронетехніки противника, артилерійських систем значно зросла. На це може бути дві основні причини: перша - зросла інтенсивність бойових дій, друга - наші військовослужбовці стали більш точно завдавати ударів, більш ефективно застосовувати дрони", - підсумував Музичук.

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