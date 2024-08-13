Російська авіація найбільш активна на Покровському й Торецькому напрямках, - речник НГУ Музичук
Доволі велика активність російської авіації фіксується саме на Покровському й Торецькому напрямках на Донеччині.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник НГУ Руслан Музичук.
"Досить велика активність авіації саме на Покровському та Торецькому напрямках, де противник застосовує КАБи", - сказав Музичук.
За його словами, на цих напрямках противник завдає також артилерійських ударів.
Крім цього, ворог, зокрема, застосовує тактику піхотних штурмів, найбільше штурмових дій зафіксовано в районах Гордіївки та Желанного.
"У цілому наші підрозділи у складі Сил оборони свої позиції утримали. Щодо знищення живої сили і техніки противника, то знищено один БПЛа, який проводив розвідку оперативно-тактичного рівня, два автомобілі, а решта - це втрати піхоти противника, яка намагалася здійснювати штурми", - зауважив Музичук.
Він також повідомив, що на деяких напрямках відбувається переміщення ворожого особового складу.
"Що стосується озброєння і військової техніки ворога, то за останні три місяці кількість знищених автомобільної, бронетехніки противника, артилерійських систем значно зросла. На це може бути дві основні причини: перша - зросла інтенсивність бойових дій, друга - наші військовослужбовці стали більш точно завдавати ударів, більш ефективно застосовувати дрони", - підсумував Музичук.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тоді і віддягнуть сили від Донбасу
https://24tv.ua/f-16-harakteristiki-vinishhuvachiv-tsina-shvidkist-mozhut-yih_n2240379
А хіба знищення ворожої авіації - не їх улюблена робота
То де ж вони ?
Київ облітують , чи просто відпочивають