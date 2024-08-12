Війська РФ просунулись в Північному і Нью-Йорку на Донеччині, - DeepState
Аналітики DeepState повідомляють про просування російських військ на Донеччині.
Про це пишуть в телеграм-каналі DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся біля Пантелеймонівки, в Північному, Нью-Йорку та його околицях", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+29 Герхард
показати весь коментар12.08.2024 01:35
+24 kergudu barbambiya
показати весь коментар12.08.2024 01:34
+18 Urs
показати весь коментар12.08.2024 01:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо піар, то можна заради встановлення прапора на безлюдному острові купу спецнащу покласти, наприклад.
тут Вангою не потрібно бути
тут Васєю не потрібно бути
і на просуванні російських війск на Покровському і на Торецькому напрямку
Ванга
у будь-якому випадку активність зменшиться, через погодні умови.
Іди краще вивчай місцевість кацапії по картах...
Шукай НПЗ, Бочки з гасом, Електророзподільні щитки
ККидається в очі те, що починали українці завжди добре, але закінчували добре не завжди. Додам, що Вовчухівську операцвю готував генерал Омелянович-Павленко, а Чортківсьеу - генерал Греков, який змінив Омеляновича-Павленка, якого відправили у відрядження у військо отамана Петлюри.
Сподіваюся, історією цікавлюся не лише я. І ще надіюся, що історія чогось вчить.
Темп просування рф в донецькій області не змінився,резервів в ЗСУ не лишилося.
Та й таке.
Дивимось шоу "шо там у кацапів".
#суджа_наша
#тупі_чмобіки
А цього заура потрібно нагородити відзнакою буданова і відпустити.
Нехай і далі кацапів дрючить. 🙂.
Ховайтесь, тремтіть, моліться і падайте навколішки перед нездоланною міццю росії, уявляючи майбутні руїни Києва.
І просувань нема?
Я тобі скажу що діпстейт подає інформацію з затримкою.
І подекули на діпстейт якесь село ще під нашим контролем, а по факту вже...