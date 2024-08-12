Війська РФ просунулись в Північному і Нью-Йорку на Донеччині, - DeepState

Аналітики DeepState повідомляють про просування російських військ на Донеччині.

Про це пишуть в телеграм-каналі DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Пантелеймонівки, в Північному, Нью-Йорку та його околицях", - йдеться в повідомленні.

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