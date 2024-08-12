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Війська РФ просунулись в Північному і Нью-Йорку на Донеччині, - DeepState

Карта бойових дій на Донеччині

Аналітики DeepState повідомляють про просування російських військ на Донеччині.

Про це пишуть в телеграм-каналі DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Пантелеймонівки, в Північному, Нью-Йорку та його околицях", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни обстріляли дроном та з артилерії Покровський район Донеччини: поранені двоє людей

Автор: 

Донецька область (8432)


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Топ коментарі
+29
А це, дивлячись на те, що стоїть у пріоритеті.

Якщо піар, то можна заради встановлення прапора на безлюдному острові купу спецнащу покласти, наприклад.
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12.08.2024 01:35
+24
Кадировці дрючили кацапського срочніка Антона в Курській області. Щоб помститися, він здав їхні координати українцям. )))

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12.08.2024 01:34
+18
Контрнаступ на курщині відіб'ється і на просуванні російських війск на Покровському і на Торецькому напрямку, але не одразу, а з певним часовим лагом.
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12.08.2024 01:37
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Наблюдая за Курской областью нужно не забывать что с Покровском сейчас очень и очень тяжело. Одно должно быть не за счет второго.
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12.08.2024 01:27 Відповісти
А це, дивлячись на те, що стоїть у пріоритеті.

Якщо піар, то можна заради встановлення прапора на безлюдному острові купу спецнащу покласти, наприклад.
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12.08.2024 01:35 Відповісти
Контрнаступ на курщині відіб'ється і на просуванні російських війск на Покровському і на Торецькому напрямку, але не одразу, а з певним часовим лагом.
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12.08.2024 01:37 Відповісти
скоро осінь і звичайно загальмується.
тут Вангою не потрібно бути
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12.08.2024 07:53 Відповісти
осінню загальмується все і у всіх.
тут Васєю не потрібно бути
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12.08.2024 13:26 Відповісти

і на просуванні російських війск на Покровському і на Торецькому напрямку

Ванга
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12.08.2024 13:29 Відповісти
вася, маєш уяву що таке "часовий лаг"? чи просто читаєш тільки ті слова, які зрозумів з першого разу?
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12.08.2024 13:42 Відповісти
календарна осінь Почнеться через 2 тижні

у будь-якому випадку активність зменшиться, через погодні умови.
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12.08.2024 13:44 Відповісти
вася, просування від календаря не залежить. Залежить від дощів.
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12.08.2024 13:48 Відповісти
залежить від температури і опадів.

Іди краще вивчай місцевість кацапії по картах...

Шукай НПЗ, Бочки з гасом, Електророзподільні щитки
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12.08.2024 13:52 Відповісти
вася, продовжуй далі вивчати відривний календар.
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12.08.2024 13:55 Відповісти
хороша штука, кожен день свято і ще історія яка
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12.08.2024 13:56 Відповісти
ну так, це як раз твій рівень, вася.
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12.08.2024 13:58 Відповісти
І невідомо ще як відобразиться , в плюс чи в мінус.
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12.08.2024 12:34 Відповісти
перенос війни на теріторію ворога не може відобразитись в мінус. Це треба було робити ще в минулому році, і завдавати уражень по теріторії рф із всієї наданої нам зброї, а не срати цеглинами "ескалації", вибудовуючи з них коричньові лінії.
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12.08.2024 13:09 Відповісти
Смотря какие ресурсы будут спалены и нами и пи@арами под Курском. Пока я вижу под Курском наши самые мощные бригады, которые играли основную роль в Харьковской и Херсонской операциях 2022. Чтобы только не вышел размен как под Бахмутом 2022-23.
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12.08.2024 14:18 Відповісти
для того, щоби не було розміну, треба завдавати ударів по теріторії ворога не огладаючись на полохливих поцифістів. Тоді це не буде виглядати розміном.
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12.08.2024 14:34 Відповісти
Для ударов нужны будут ресурсы, логистика и грамотное планирование. Пока мы видим только вершину айсберга. Под Бахмутом как-раз проблемы были с планированием.
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12.08.2024 16:11 Відповісти
Із самого початку Курської операції на думку приходить Чортківська офензива 1919 року, коли затиснута у так званому "трикутнику смерті", утвореному річками Дністер, Збруч і лінією Гусятин-Устечко армія ЗУНР здійснила успішну наступальну операцію, яка втім була актом відчаю. І хоча 25-тисячна Галицька Армія ЗУНР вирвалася з оточення 49-тисячної польськох армії, звільнила ряд територій, зокрема Тернопіль, нестача резервів і *********** знівелювала цю звитягу а подальша епідемія тифу, коли зхворіло біля 90 відсотків війська, змусила армію перейти Збруч і коротка історія ЗУНР закінчилась. Др того події теж були схожими до нинішніх. Зокрема небажання країн Антанти бачити на карті Європи саму ЗУНР. Червневій Чортківській операції у лютому 1919 році передувала Вовчухівська. Унаслідок наступу українських частин практично завершилося оточення Львова. Проте на вимогу Найвищої ради країн https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0 Антанти просування частин ГА було зупинено. Після безплідних переговорів із союзницькою місією на чолі з генералом https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%96 Бартелемі , яка висунула неприйнятні для української сторони умови перемир'я, бойові дії продовжилися. Але час був втрачений і польське командування, підтягнувши стратегічні резерви, зупинило наступ українських підрозділів.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B0#cite_note-3 [3]
ККидається в очі те, що починали українці завжди добре, але закінчували добре не завжди. Додам, що Вовчухівську операцвю готував генерал Омелянович-Павленко, а Чортківсьеу - генерал Греков, який змінив Омеляновича-Павленка, якого відправили у відрядження у військо отамана Петлюри.
Сподіваюся, історією цікавлюся не лише я. І ще надіюся, що історія чогось вчить.
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12.08.2024 07:49 Відповісти
не ровйня, там не было зеленых менеджеров и сырский дебилов.
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12.08.2024 13:47 Відповісти
Потрібно не забувати,що головнокомандувач у нас все ще Сирський,верховний,-Зеленський, верховний над верховним,-правитель Єрмак,а розумних,честних генералів прибрали.
Темп просування рф в донецькій області не змінився,резервів в ЗСУ не лишилося.
Та й таке.
Дивимось шоу "шо там у кацапів".
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12.08.2024 09:50 Відповісти
один з небагатьох притомних коментарів у треді . Якщо і його не видалять модератори

#суджа_наша
#тупі_чмобіки
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12.08.2024 11:31 Відповісти
теперь олигархи буду получать газ и нефть бесплатно, если там все ЗСУ захватит, просто операция ДНО, уже не знають как ****** как больше людей и технику. пока дебилы раджуються Курсом, Донбасс почти сдан, сюда же ЗАпорожская. вот когда ЗАпорожье возьмут тогда дойдет до стада, а хотя нет.
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12.08.2024 13:51 Відповісти
Кадировці дрючили кацапського срочніка Антона в Курській області. Щоб помститися, він здав їхні координати українцям. )))

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12.08.2024 01:34 Відповісти
Такі вони "скрєпи" та "істінниє цєнності" на Засрашці.
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12.08.2024 04:18 Відповісти
Правильно кадирівці робили.
А цього заура потрібно нагородити відзнакою буданова і відпустити.
Нехай і далі кацапів дрючить. 🙂.
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12.08.2024 15:23 Відповісти
Заур може навіть оселитися разом з Будановим. Замість Гогілашвілі. Вільне місце ж є... )))
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12.08.2024 15:33 Відповісти
Нужен еще один заход вежливости в Брянскую область.
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12.08.2024 06:30 Відповісти
Рожевим слоникам це не цікаво. У них Курська область в пустих головах.
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12.08.2024 06:54 Відповісти
Ну то я вам підкажу, чим заповнити голову.

Ховайтесь, тремтіть, моліться і падайте навколішки перед нездоланною міццю росії, уявляючи майбутні руїни Києва.
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12.08.2024 06:59 Відповісти
У Зеленського і оточення пройшов перший шок, щодо операції в Курській області, яку проводять без них і тепер перед ними головне завдання - очолити, хоча б медійно і через "Марафон" цей процес, створивши видимість активної участі і керування. Єрмак відбув в Білорусь і буде там пояснювати росіянам що це не вони а кляті америкоси. Одночасно треба домовлятись про форми ніби то залучення і Зеленського\Сирського до операції, поїздки до прикордонних районів і видимість командування. Єдине, що може заважати - розлючена Росія, Патрушев, "Путін" які вже нікому не вірять і цілком здатні врізати ракетою по місцю вовиного перебування. Скоріше всього "виїзд на кордон" будуть знімати в павільйоні. Поки що - проплачені статті, натяки Сирського про "плани які є" і істерика Зеленського в підвалі Банкової ...https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
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12.08.2024 08:01 Відповісти
получаеться хеля и его хозяин не в курсе ? значит зеля и его кубло будут мешать ТОЖЕ ЗСУ
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12.08.2024 13:54 Відповісти
👍
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12.08.2024 19:03 Відповісти
З втратою позицій ЗСУ у районі Пантелеймонівки наши війська лишилися останнього рубіжа оборони, який існував ще з початку війни 2014 року! На сьогодні таких територій у нас на Донбасі не залишилося!
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12.08.2024 09:10 Відповісти
курщина гикатиметься нам довго й неприємно: заради піару зебіліончика ми палимо коштовні, навчені резерви деінде... це, на жаль, не останнє такого штибу ранкове повідомлення діпстейту...
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12.08.2024 12:04 Відповісти
Тобто діпстейт бреше?
І просувань нема?
Я тобі скажу що діпстейт подає інформацію з затримкою.
І подекули на діпстейт якесь село ще під нашим контролем, а по факту вже...
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12.08.2024 15:27 Відповісти
Ой налякав, чмо подоляківське. 🙂
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15.08.2024 21:24 Відповісти
Всі вуха розвісили і дивляться кіно з курщини. Ніхто навіть не помітить, як кілька наших населених пунктів перейдуть під контроль підар'я.
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12.08.2024 15:57 Відповісти
 
 