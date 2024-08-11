Росіяни обстріляли дроном та з артилерії Покровський район Донеччини: поранені двоє людей
Унаслідок обстрілів села Костянтинівка та міста Курахове Покровського району Донецької області 11 серпня поранені двоє чоловіків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне Донбас
"Російські війська зі ствольної артилерії обстріляли приватний сектор Курахового. Внаслідок цього поранений 36-річний чоловік, в нього осколкове поранення спини і ноги", - розповіла телефоном представниця Донецької обласної прокуратури Олена Руденко.
Ще одного цивільного доставили до лікарні з села Костянтинівка, під час збирання речей для евакуації по будинку, в якому він раніше проживав, поцілив російський FPV-дрон. У чоловіка діагностували травми плеча, грудної клітини й контузію", — уточнила Олена Руденко.
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