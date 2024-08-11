Россияне обстреляли дроном и из артиллерии Покровский район Донетчины: ранены два человека
Вследствие обстрелов села Константиновка и города Курахово Покровского района Донецкой области 11 августа ранены двое мужчин.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне Донбас.
"Российские войска из ствольной артиллерии обстреляли частный сектор Курахово. Вследствие этого ранен 36-летний мужчина, у него осколочное ранение спины и ноги", - рассказала по телефону представитель Донецкой областной прокуратуры Елена Руденко.
Еще одного гражданского доставили в больницу из села Константиновка. Во время сбора вещей для эвакуации по дому, в котором он ранее проживал, попал российский FPV-дрон. У мужчины диагностировали травмы плеча, грудной клетки и контузию", - уточнила Елена Руденко.
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