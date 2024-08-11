Последствия российского удара по Краматорску 11 августа: 8 человек получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновлено)
В результате российского обстрела Краматорска 11 августа двое коммунальщиков получили тяжелые ранения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.
"Старый Город... 5 раненых. 2 коммунальщика тяжелые. Работают медики", - говорится в сообщении.
ОБНОВЛЕНИЕ
В 16:42 глава Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин написал: "8 человек ранены — таковы окончательные последствия утреннего обстрела Краматорска".
Пострадавшие – местные жители от 42 до 77 лет. Один из раненых направлен на лечение в Днепр, двое получают профессиональную помощь в Донецкой области, остальные не нуждаются в госпитализации".
Повреждены 42 частных дома, 19 многоэтажек, 5 коммунальных предприятий, 7 частных предприятий и объект инфраструктуры.
"С каждым днем жить на Донетчине становится все опаснее. Берегите себя - эвакуируйтесь!" - призвали в ОВА.
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