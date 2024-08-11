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Новости
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Последствия российского удара по Краматорску 11 августа: 8 человек получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновлено)

В результате российского обстрела Краматорска 11 августа двое коммунальщиков получили тяжелые ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

"Старый Город... 5 раненых. 2 коммунальщика тяжелые. Работают медики", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Сутки на Донетчине: 2 человека погибли и 6 ранены, повреждены дома, инфраструктурные объекты и предприятия. ФОТОРЕПОРТАЖ

ОБНОВЛЕНИЕ

В 16:42 глава Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин написал: "8 человек ранены — таковы окончательные последствия утреннего обстрела Краматорска".

Пострадавшие – местные жители от 42 до 77 лет. Один из раненых направлен на лечение в Днепр, двое получают профессиональную помощь в Донецкой области, остальные не нуждаются в госпитализации".

Повреждены 42 частных дома, 19 многоэтажек, 5 коммунальных предприятий, 7 частных предприятий и объект инфраструктуры.

"С каждым днем ​​жить на Донетчине становится все опаснее. Берегите себя - эвакуируйтесь!" - призвали в ОВА.

Краматорськ
Краматорськ
Краматорськ
Краматорськ
Краматорськ
Краматорськ
Краматорськ
Краматорськ
Краматорськ
Краматорськ

Автор: 

Краматорськ (2273) обстрел (26951) Донецкая область (9535)


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Люди добрі дерьмак більше робить геноциду чем кацапи
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11.08.2024 17:33 Ответить
Істину глаголиш
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11.08.2024 20:50 Ответить
 
 