Сутки на Донетчине: 2 человека погибли и 6 ранены, повреждены дома, инфраструктурные объекты и предприятия. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 10 августа, оккупанты убили в Донецкой области два человека, еще шесть получили ранения. Под ударами находились Покровский, Краматорский и Бахмутский районы.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Курахово ранен человек, повреждены 8 домов; еще 4 дома повреждены в Анновке. В Гродовке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены многочисленные дома. Среди ночи россияне обстреляли Покровск, Гришино и Риг - повреждены 2 инфраструктурных объекта, админздание и предприятие. В Ровно Мирноградской громады повреждено предприятие.

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Краматорский район

В Лиманской громаде повреждены 2 дома: в Торском и Заречном. В Краматорске поврежден инфраструктурный объект, ранены 4 человека. В Константиновке повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка; в Стенках погиб человек.

Бахмутский район

В Северске повреждены 2 дома, еще 1 - в Серебрянке.

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Как отметил Филашкин, всего за сутки россияне 30 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 1177 человек, в том числе 419 детей.

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