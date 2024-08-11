Сутки на Донетчине: 2 человека погибли и 6 ранены, повреждены дома, инфраструктурные объекты и предприятия. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки, 10 августа, оккупанты убили в Донецкой области два человека, еще шесть получили ранения. Под ударами находились Покровский, Краматорский и Бахмутский районы.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Курахово ранен человек, повреждены 8 домов; еще 4 дома повреждены в Анновке. В Гродовке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены многочисленные дома. Среди ночи россияне обстреляли Покровск, Гришино и Риг - повреждены 2 инфраструктурных объекта, админздание и предприятие. В Ровно Мирноградской громады повреждено предприятие.
Краматорский район
В Лиманской громаде повреждены 2 дома: в Торском и Заречном. В Краматорске поврежден инфраструктурный объект, ранены 4 человека. В Константиновке повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка; в Стенках погиб человек.
Бахмутский район
В Северске повреждены 2 дома, еще 1 - в Серебрянке.
Как отметил Филашкин, всего за сутки россияне 30 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 1177 человек, в том числе 419 детей.
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