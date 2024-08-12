Войска РФ продвинулись в Пивничном и Нью-Йорке на Донетчине, - DeepState
Аналитики DeepState сообщают о продвижении российских войск в Донецкой области.
Об этом пишут в телеграм-канале DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся возле Пантелеймоновки, в Пивничном, Нью-Йорке и его окрестностях", - говорится в сообщении.
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Якщо піар, то можна заради встановлення прапора на безлюдному острові купу спецнащу покласти, наприклад.
тут Вангою не потрібно бути
тут Васєю не потрібно бути
і на просуванні російських війск на Покровському і на Торецькому напрямку
Ванга
у будь-якому випадку активність зменшиться, через погодні умови.
Іди краще вивчай місцевість кацапії по картах...
Шукай НПЗ, Бочки з гасом, Електророзподільні щитки
ККидається в очі те, що починали українці завжди добре, але закінчували добре не завжди. Додам, що Вовчухівську операцвю готував генерал Омелянович-Павленко, а Чортківсьеу - генерал Греков, який змінив Омеляновича-Павленка, якого відправили у відрядження у військо отамана Петлюри.
Сподіваюся, історією цікавлюся не лише я. І ще надіюся, що історія чогось вчить.
Темп просування рф в донецькій області не змінився,резервів в ЗСУ не лишилося.
Та й таке.
Дивимось шоу "шо там у кацапів".
#суджа_наша
#тупі_чмобіки
А цього заура потрібно нагородити відзнакою буданова і відпустити.
Нехай і далі кацапів дрючить. 🙂.
Ховайтесь, тремтіть, моліться і падайте навколішки перед нездоланною міццю росії, уявляючи майбутні руїни Києва.
І просувань нема?
Я тобі скажу що діпстейт подає інформацію з затримкою.
І подекули на діпстейт якесь село ще під нашим контролем, а по факту вже...