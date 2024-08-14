Создание буферной зоны на Курщине – это шаг для защиты приграничных громад Украины от ежедневных обстрелов, - Клименко

Все гуманитарные инициативы Украина осуществляет исключительно с соблюдением норм международного права.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Создание буферной зоны на территории Курской области - шаг, который призван защитить наши приграничные громады от ежедневных вражеских обстрелов", - отметил глава МВД.

Клименко отметил, что в течение этого лета оккупанты нанесли более 2 тыс. ударов по Сумщине. Применяли ракеты, артиллерию, КАБы, ударные дроны, минометы.

"Из-за постоянного российского террора первоочередной эвакуации подлежит население из 183 населенных пунктов 15 территориальных громад Сумской области. Уже эвакуированы более 20 тысяч человек, из которых почти 2,5 тысячи детей. ...

Жители населенных пунктов в зоне проведения оборонительной операции были брошены Россией без самого необходимого. Сейчас военные предоставляют МВД информацию о потребностях в обеспечении местных питьевой водой, продуктами питания, медикаментами, средствами гигиены, чтобы в координации с другими соответствующими органами мы смогли как можно быстрее организовать гумпомощь. Все наши гуманитарные инициативы осуществляются исключительно с соблюдением норм международного права", - добавил глава МВД.

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Операция ВСУ в Курской области

Как сообщалось, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.

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Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.

Представитель ОГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что на фоне захода ВСУ в Курскую область РФ оккупанты отвели туда относительно небольшую часть войск из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст военные комендатуры в Курской области при необходимости.

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Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Украина планирует открыть гумкоридоры в Курской области для эвакуации гражданского населения.

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