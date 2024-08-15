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У врага отсутствуют резкие изменения в тактике и составе войск. Однако россияне активно используют артиллерию, - ОГВ "Таврия"

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Сейчас отсутствуют признаки подготовки к масштабному наступлению врага, но за сутки россияне совершили 288 обстрелов, использовав почти 1600 боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий.

"Резких изменений в тактике врага нет, он продолжает агрессивные действия и при этом резких изменений в составе и характере действий войск противника не произошло. Признаков формирования наступательного характера не обнаружено, но и говорить об уменьшении их количества не приходится. Поэтому, противник продолжает позиционные бои, активно задействует артиллерию и по населенным пунктам и по нашим позициям", - подчеркнул спикер.

В частности он говорит, за вчерашние сутки по позициям противник нанес 288 обстрелов с использованием почти 1600 боеприпасов. Фактически, ситуация стабильная. За вчера Силы обороны отбили 10 штурмовых атак противника, это сравнительно небольшая доля.

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Автор: 

Таврия (178) боевые действия (3959) Лыховий Дмитрий (74)


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15.08.2024 11:51 Ответить
" ...про це в ефірі телемарафону розповів ..."
Дальше можно не читать.
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15.08.2024 11:53 Ответить
Nado pomeniat ves sostav grupirovki Tavrija i ne generalov postavit etim rukovodit.Problem tam jest mnogo,no Kursk eto operacija ocen udacnaja
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15.08.2024 12:02 Ответить
 
 