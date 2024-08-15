У врага отсутствуют резкие изменения в тактике и составе войск. Однако россияне активно используют артиллерию, - ОГВ "Таврия"
Сейчас отсутствуют признаки подготовки к масштабному наступлению врага, но за сутки россияне совершили 288 обстрелов, использовав почти 1600 боеприпасов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий.
"Резких изменений в тактике врага нет, он продолжает агрессивные действия и при этом резких изменений в составе и характере действий войск противника не произошло. Признаков формирования наступательного характера не обнаружено, но и говорить об уменьшении их количества не приходится. Поэтому, противник продолжает позиционные бои, активно задействует артиллерию и по населенным пунктам и по нашим позициям", - подчеркнул спикер.
В частности он говорит, за вчерашние сутки по позициям противник нанес 288 обстрелов с использованием почти 1600 боеприпасов. Фактически, ситуация стабильная. За вчера Силы обороны отбили 10 штурмовых атак противника, это сравнительно небольшая доля.
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