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У ворога відсутні різкі зміни у тактиці та складі військ. Проте росіяни активно використовують артилерію, - ОУВ "Таврія"

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Наразі відсутні ознаки підготовки до масштабного наступу ворога, але за добу росіяни здійснили 288 обстрілів, використавши майже 1600 боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Різких змін у тактиці ворога немає, він продовжує агресивні дії та при цьому різких змін у складі та характері дій військ противника не відбулося. Ознак формування наступального характеру не виявлено, але і говорити про зменшення їх кількості не доводиться. Тому, противник продовжує позиційні бої, активно задіює артилерію і по населених пунктах і по наших позиціях", - наголосив речник.

Зокрема він каже, за вчорашню добу по позиціях противник завдав 288 обстрілів із використанням майже 1600 боєприпасів. Фактично, ситуація стабільна. За вчора Сили оборони відбили 10 штурмових атак противника, це порівняно невелика частка.

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Автор: 

Таврія (204) бойові дії (3722) Лиховій Дмитро (75)


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15.08.2024 11:51 Відповісти
" ...про це в ефірі телемарафону розповів ..."
Дальше можно не читать.
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15.08.2024 11:53 Відповісти
Nado pomeniat ves sostav grupirovki Tavrija i ne generalov postavit etim rukovodit.Problem tam jest mnogo,no Kursk eto operacija ocen udacnaja
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15.08.2024 12:02 Відповісти
 
 