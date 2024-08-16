На оккупированной Херсонщине Силы обороны уничтожили российский "Град", - ОГВ "Таврия"

На левобережье Днепра происходит две трети всех штурмов, которые фиксируют украинские военные. Утром 16 августа в районе села Раденск украинские силы успешно уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".

Как информирует Цензор.НЕТ, в эфире телемарафона сообщил представитель ОГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий.

"Это утро началось для оккупантов на левом берегу Днепра с дыма и огня, ведь была уничтожена их реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в районе села Раденск, на оккупированной части левобережья Херсонщины", - говорит Лыховий.

Боевые действия на юге

С начала суток по всей операционной зоне "Таврия" потери россиян составляет 25 человек убитыми.

"Уже с начала суток было отражено 1 штурмовое действие противника на Работинском выступе на село Малая Токмачка. Вообще есть такая тенденция, что именно на Приднепровском направлении, на левобережье Херсонской области, где есть украинские плацдармы севернее Крынков, там у нас есть две трети всех штурмов, которые мы учитываем", - отметил Лыховий.

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