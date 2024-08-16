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Новости Война
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Россияне атаковали дроном гражданского в Бериславе

Обстріли Херсонщини

Российская армия атаковала гражданского в Бериславе: мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой и контузией.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за сброса взрывчатки с дрона получил ранения 58-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу с осколочным ранением туловища, рук и ног. Также у пострадавшего диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы и контузию", - говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня российские войска атаковали медиков в Станиславе и спасателей в Антоновке.

Автор: 

дроны (3862) Берислав (140) Херсонская область (4730)


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